Dacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadi

·10·Avto
Dacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadi

Ruminiyaning Dacia brendi oʻzining eng mashhur va hamyonbop modellaridan biri boʻlgan Spring elektromobilining yangi avlodini chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yangi model New Spring deb nomlanadi va u Yevropa bozorida oʻz segmentining eng arzon vakillaridan biri boʻlib qoladi. Ushbu qadam brendning elektr transporti bozoridagi pozitsiyasini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi avlod avtomobili Renault Twingo modeli bilan bir xil platformada qurilgan boʻlib, u hozirgi Xitoyda ishlab chiqarilayotgan Spring modelidan farqli oʻlaroq, toʻliq Yevropada yigʻiladi. Dacia rahbariyati "Spring" nomini saqlab qolishga qaror qildi, chunki bu brend allaqachon isteʼmolchilar orasida ishonchli va hamyonbop elektromobil sifatida tanilib ulgurgan. New Spring va amaldagi model maʼlum muddat bozorda parallel ravishda sotilishi kutilmoqda.

Texnik xususiyatlar va dizayndagi oʻzgarishlar

Dacia New Spring tashqi koʻrinishidan Renault Twingo modeliga oʻxshab ketsa-da, oʻziga xos dizayn elementlariga ega boʻladi. Xususan, u Dacia brendining krossoverlariga xos boʻlgan agressivroq uslubda ishlanadi. Avtomobil biroz kengroq va uzunroq boʻlib, ichki salonda toʻrtta toʻliq oʻrindiq va keng yukxonaga ega boʻlishi tasdiqlangan. Maʼlumot uchun, uning "egizagi" boʻlgan Twingo 360 litrli yukxonaga ega.

Hozircha aniq texnik koʻrsatkichlar oshkor etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar New Spring 27,5 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlanishini taxmin qilmoqdalar. Bu esa bir marta quvvatlanish orqali taxminan 260 kilometr masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Bunday koʻrsatkich shahar ichidagi kundalik harakatlanish uchun ideal yechim hisoblanadi.

Narx va bozor istiqbollari

Dacia brendining asosiy ustunligi uning narx siyosatida qoladi. New Spring modelining boshlangʻich narxi 18 000 yevrodan (taxminan 15 600 funt sterling) past boʻlishi kutilmoqda. Bu esa uni nafaqat Twingo modelidan, balki bozordagi deyarli barcha raqobatchilaridan arzonroq qiladi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham arzon elektromobillarga talab ortib borayotganini hisobga olsa, ushbu model kelajakda mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin.

Kompaniya kelgusi toʻrt yil ichida yana uchta yangi elektr modelini chiqarishni rejalashtirgan. Ulardan biri mashhur Sandero xetchbekining elektr versiyasi boʻlishi allaqachon tasdiqlangan. Dacia mahsulotlar boʻyicha direktori Patrice Lévy-Benchetonning Autocar nashriga bergan intervyusiga koʻra, yangi modellar brendning "koʻp energiyali" strategiyasining bir qismi boʻladi.

New Spring modelining rasmiy taqdimoti joriy yilning oktyabr oyida Parij avtosalonida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Aynan oʻsha yerda avtomobilning barcha dinamik xususiyatlari va sotuvga chiqish sanasi eʼlon qilinadi.

DaciaNew SpringElektromobilAvto YangiliklarRenault Twingo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorMaserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorBugun, 08:27Hamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqdaHamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqdaBugun, 06:21Yangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizaynYangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizaynBugun, 05:28Rossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaRossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaBugun, 03:30BMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBugun, 21:52BMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiBMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiKecha, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi