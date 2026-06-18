Dacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadi
Ruminiyaning Dacia brendi oʻzining eng mashhur va hamyonbop modellaridan biri boʻlgan Spring elektromobilining yangi avlodini chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yangi model New Spring deb nomlanadi va u Yevropa bozorida oʻz segmentining eng arzon vakillaridan biri boʻlib qoladi. Ushbu qadam brendning elektr transporti bozoridagi pozitsiyasini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi avlod avtomobili Renault Twingo modeli bilan bir xil platformada qurilgan boʻlib, u hozirgi Xitoyda ishlab chiqarilayotgan Spring modelidan farqli oʻlaroq, toʻliq Yevropada yigʻiladi. Dacia rahbariyati "Spring" nomini saqlab qolishga qaror qildi, chunki bu brend allaqachon isteʼmolchilar orasida ishonchli va hamyonbop elektromobil sifatida tanilib ulgurgan. New Spring va amaldagi model maʼlum muddat bozorda parallel ravishda sotilishi kutilmoqda.
Texnik xususiyatlar va dizayndagi oʻzgarishlarDacia New Spring tashqi koʻrinishidan Renault Twingo modeliga oʻxshab ketsa-da, oʻziga xos dizayn elementlariga ega boʻladi. Xususan, u Dacia brendining krossoverlariga xos boʻlgan agressivroq uslubda ishlanadi. Avtomobil biroz kengroq va uzunroq boʻlib, ichki salonda toʻrtta toʻliq oʻrindiq va keng yukxonaga ega boʻlishi tasdiqlangan. Maʼlumot uchun, uning "egizagi" boʻlgan Twingo 360 litrli yukxonaga ega.
Hozircha aniq texnik koʻrsatkichlar oshkor etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar New Spring 27,5 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlanishini taxmin qilmoqdalar. Bu esa bir marta quvvatlanish orqali taxminan 260 kilometr masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Bunday koʻrsatkich shahar ichidagi kundalik harakatlanish uchun ideal yechim hisoblanadi.
Narx va bozor istiqbollariDacia brendining asosiy ustunligi uning narx siyosatida qoladi. New Spring modelining boshlangʻich narxi 18 000 yevrodan (taxminan 15 600 funt sterling) past boʻlishi kutilmoqda. Bu esa uni nafaqat Twingo modelidan, balki bozordagi deyarli barcha raqobatchilaridan arzonroq qiladi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham arzon elektromobillarga talab ortib borayotganini hisobga olsa, ushbu model kelajakda mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin.
Kompaniya kelgusi toʻrt yil ichida yana uchta yangi elektr modelini chiqarishni rejalashtirgan. Ulardan biri mashhur Sandero xetchbekining elektr versiyasi boʻlishi allaqachon tasdiqlangan. Dacia mahsulotlar boʻyicha direktori Patrice Lévy-Benchetonning Autocar nashriga bergan intervyusiga koʻra, yangi modellar brendning "koʻp energiyali" strategiyasining bir qismi boʻladi.
New Spring modelining rasmiy taqdimoti joriy yilning oktyabr oyida Parij avtosalonida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Aynan oʻsha yerda avtomobilning barcha dinamik xususiyatlari va sotuvga chiqish sanasi eʼlon qilinadi.
…