Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)

·22·Madaniyat
Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)

Xonanda Yulduz Turdiyeva “Navo mehmonda” dasturidagi suhbat davomida bugungi kunda san’atkorlar va blogerlar o‘rtasidagi hamkorlik masalasiga o‘z munosabatini bildirdi.

Boshlovchi tomonidan san’atkorlarning PR maqsadida blogerlar bilan ishlayotgani, ammo xonandaning bunday yo‘ldan yiroq ekani haqidagi fikrlar tilga olinib, bu borada uning qarashlari so‘raldi.

Yulduz Turdiyeva esa blogerlar bilan hamkorlikni inkor etmasligini, aksincha, bunday hamkorlikning foydali tomonlari borligini ta’kidladi. U Holiqjon ismli bloger bilan yaqinda hamkorlik qilganini, blogerning taklifi bilan yangi ochilgan to‘yxonada suratga tushganini aytib o‘tdi.

Shuningdek, xonanda o‘zining “Yorimaney” qo‘shig‘i premerasi vaqtida ham blogerlarni shaxsan taklif qilganini, ular esa hurmat bildirib, qo‘llab-quvvatlash uchun Samarqandga kelishganini esladi.

“Blogerlar bilan hamkorlik kerak. Chunki hozir deyarli hamma Instagramdan foydalanadi. Hatto 70-75 yoshli ota-onam ham ba’zan qo‘ng‘iroq qilib, 'Yulduz, seni mana bu yerda ko‘rdik', deyishadi”, — deya fikr bildirdi xonanda.

Uning so‘zlariga ko‘ra, zamonaviy axborot maydonida faol bo‘lish va auditoriya bilan yaqin aloqada qolish uchun blogerlar bilan ishlash muhim omillardan biriga aylanmoqda.

Yulduz TurdiyevaNavo mekhmondaXolijonYorimanejSamarkand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

98 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolgan98 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolganBugun, 08:0662 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdi62 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdiBugun, 06:57Otabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javobOtabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javobBugun, 19:12“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?Kecha, 16:34Ulug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiUlug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiKecha, 11:12“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlarKecha, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan