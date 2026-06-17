Qarzga e’tiborsizlik sababli, uy auksion savdosiga chiqarildi

·15·Jamiyat
Qarzga e’tiborsizlik sababli, uy auksion savdosiga chiqarildi

Majburiy ijro byurosining Toshkent shahar boshqarmasi Alohida muhim ijro ishlarini ijro etish sho‘basi ish yurituviga Fuqarolik ishlari bo‘yicha Chirchiq tumanlararo sudining ijro hujjati kelib tushgan.

Ijro hujjatiga asosan qarzdor I.R.D.dan undiruvchi bank foydasiga 627 395,3 ming so‘m qarzdorlik undirish hamda undiruvni garovga qo‘yilgan ko‘p qavatli uydagi xonadonga qaratish belgilangan.

Qonun talablariga muvofiq, qarzdorga qarzni ixtiyoriy ravishda qoplash uchun muddat berilgan. Biroq belgilangan muddatda qarzdorlik bartaraf etilmagani sababli majburiy ijro harakatlari amalga oshirildi.

Garov mulki sifatida qayd etilgan ko‘p qavatdagi xonadon, belgilangan tartibda auksion savdosiga chiqarilib, sotilgan va sotuvdan tushgan pul mablag‘laridan 409 976 ,5 ming so‘m miqdoridagi qarz undirilib, mablag‘ undiruvchi foydasiga o‘tkazildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“ONA” va “OTA” nomli noodatiy raqamli avtomobillar internetda olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)“ONA” va “OTA” nomli noodatiy raqamli avtomobillar internetda olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)Bugun, 12:19Qumdan boyish ilinji 131 million so‘mlik jarima bilan yakunlandiQumdan boyish ilinji 131 million so‘mlik jarima bilan yakunlandiBugun, 11:59MIB: Qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiMIB: Qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiBugun, 11:48“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandiBugun, 10:17Navoiyda oyoqqa yopishqoq lenta bilan yashirilgan dorilar aniqlandiNavoiyda oyoqqa yopishqoq lenta bilan yashirilgan dorilar aniqlandiBugun, 09:50Toshkentdagi Qo‘yliq dehqon bozorida yong‘in sodir bo‘ldiToshkentdagi Qo‘yliq dehqon bozorida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 07:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi