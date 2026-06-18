Mirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdi

·27·O‘zbekiston
Mirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdi

Shavkat Mirziyoyev va Germaniya prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer O‘zbekiston va Germaniya o‘rtasidagi qator qo‘shma loyihalarga rasman start berdi.

Prezident matbuot xizmati ma’lum qilishicha, ikki davlat rahbarlari muzokaralar o‘tkazib, ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildi.

Uchrashuv yakunida tomonlar ko‘p qirrali hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan qo‘shma bayonotni qabul qildi.

Shuningdek, moliyaviy hamkorlik sohasidagi hujjatlar almashildi hamda barqaror shaharsozlik loyihalari uchun grant va imtiyozli moliyalashtirish bo‘yicha kelishuvlar imzolandi.

Prezidentlar ishtirokida Toshkent shahrida Volkswagen avtomobillarini yirik uzelli yig‘ish zavodi faoliyatiga start berildi.

Bundan tashqari, Toshkent viloyatida Germaniyaning Henkel kompaniyasi ishtirokida suyuq tozalash vositalari ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi.

Andijon viloyatida esa «O‘ztemiryo‘lkonteyner» va Rhenus Group hamkorligida logistika markazi qurilishi boshlandi.

Tomonlar ishtirokida ta’lim sohasidagi ikki loyiha ham ishga tushirildi. Ular orasida Deutsche Bahn bilan hamkorlikda temiryo‘l mutaxassislarini tayyorlash kurslari va Telc nemis tili imtihon markazi bor.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Volkswagen va «O‘zavtosanoat» tarkibiga kiruvchi Alyans Auto kompaniyasi 2025 yilda avtomobillarni yirik uzelli yig‘ish bo‘yicha shartnoma imzolagan edi.

Loyiha doirasida dastlab Toshkentda yig‘uv ishlab chiqarishi tashkil etiladi, keyinchalik Angrenda to‘liq ishlab chiqarish siklini yo‘lga qo‘yish va eksportni boshlash rejalashtirilgan.

«O‘zavtosanoat» rahbariyatining ma’lum qilishicha, Germaniya brendining yettita modeli bir vaqtning o‘zida ishlab chiqarilishi ko‘zda tutilgan.

Avtomobillar O‘zbekiston ichki bozori bilan bir qatorda MDH, Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlariga ham yetkazib berilishi rejalashtirilmoqda.

Shavkat MirziyoyevFrank-Valter ShtaynmayerO'zbekistonGermaniyaVolkswagen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiAbdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiBugun, 06:43Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiShavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiKecha, 14:50Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadiErtaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadiKecha, 13:41Shavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladiKecha, 10:02Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Kecha, 08:02Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiShavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiKecha, 07:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan