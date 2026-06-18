Oʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdi
Futbol boʻyicha Oʻzbekiston milliy terma jamoasi oʻz tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida debyut qildi. Meksikadagi afsonaviy “Asteka” stadionida boʻlib oʻtgan JCh-2026 guruh bosqichining ilk turida vakillarimiz Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, 1:3 hisobida magʻlubiyatga uchradi. Mazkur oʻyin nafaqat natijasi, balki oʻzbek futboli uchun tarixiy ahamiyati bilan ham diqqatga sazovordir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq Bavariya yulduzi Luis Diaz maydonda yaqqol yetakchi sifatida namoyon boʻldi. Kolumbiyaliklarning hujumkor oʻyini 40-daqiqada oʻz samarasini berdi. Luis Diazning zargona uzatmasidan soʻng, Kristal Pelas himoyachisi Daniel Munoz akrobatik uslubda Oʻtkir Yusupov darvozasini ishgʻol qildi. Birinchi boʻlim Janubiy Amerika vakillarining kichik ustunligi bilan yakunlandi.
Abbosbek Fayzullayevdan tarixiy golIkkinchi boʻlimda Fabio Cannavaro shogirdlari oʻyin maromini tiklashga muvaffaq boʻlishdi. Tartibli va ixcham oʻyin namoyish etgan “oq boʻrilar” 60-daqiqada muvozanatni tiklashdi. Qanotdan yetkazilgan toʻp qaytganidan soʻng, Abbosbek Fayzullaev bosh bilan gol urib, Oʻzbekistonning Jahon chempionatlari tarixidagi ilk goliga mualliflik qildi. Bu gol stadiondagi oʻzbekistonlik muxlislarning katta quvonchiga sabab boʻldi.
Biroq quvonch uzoqqa choʻzilmadi. Oradan besh daqiqa oʻtib, Luis Diaz yana sahnaga chiqdi. Maydon markazidagi xatodan soʻng Gustavo Puerta toʻpni Diazga yetkazdi, uning kuchli zarbasini Oʻtkir Yusupov toʻsa olmadi. Oʻyin yakunlanishi arafasida kolumbiyaliklar yana bir bor muvaffaqiyat qozonib, yakuniy hisobni 3:1 koʻrinishiga keltirishdi. Luis Diaz uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Oʻyindan soʻng Luis Diaz oʻz hayajonini yashirmadi: “Men bolalikdagi orzuimni amalga oshirmoqdaman — milliy terma jamoam bilan Jahon chempionatida oʻynash. Gol urish va assistentlik qilishdan koʻra goʻzalroq narsa yoʻq”. Bavariya hujumchisi oʻz jamoasining gʻalabasida asosiy figuraga aylandi.
Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenzo esa Oʻzbekiston terma jamoasining oʻyiniga yuqori baho berdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, murabbiy raqibning juda tartibli himoyalanganini va ularning mudofaasini yorib oʻtish qiyin boʻlganini taʼkidladi. Lorenzo oʻz shogirdlariga vaziyatlardan foydalanish borasida hali koʻp ishlash kerakligini uqtirdi.
Magʻlubiyatga qaramay, Oʻzbekiston terma jamoasining debyuti mutaxassislar tomonidan ijobiy baholanmoqda. Dunyo darajasidagi yulduzlarga ega Kolumbiyaga qarshi munosib qarshilik koʻrsatilgani, jamoaning kelgusi oʻyinlarda ochko olishi uchun yaxshi poydevor boʻlib xizmat qilishi mumkin.
…