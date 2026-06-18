Oʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdi

·84·Sport
Oʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdi

Futbol boʻyicha Oʻzbekiston milliy terma jamoasi oʻz tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida debyut qildi. Meksikadagi afsonaviy “Asteka” stadionida boʻlib oʻtgan JCh-2026 guruh bosqichining ilk turida vakillarimiz Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, 1:3 hisobida magʻlubiyatga uchradi. Mazkur oʻyin nafaqat natijasi, balki oʻzbek futboli uchun tarixiy ahamiyati bilan ham diqqatga sazovordir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq Bavariya yulduzi Luis Diaz maydonda yaqqol yetakchi sifatida namoyon boʻldi. Kolumbiyaliklarning hujumkor oʻyini 40-daqiqada oʻz samarasini berdi. Luis Diazning zargona uzatmasidan soʻng, Kristal Pelas himoyachisi Daniel Munoz akrobatik uslubda Oʻtkir Yusupov darvozasini ishgʻol qildi. Birinchi boʻlim Janubiy Amerika vakillarining kichik ustunligi bilan yakunlandi.

Abbosbek Fayzullayevdan tarixiy gol

Ikkinchi boʻlimda Fabio Cannavaro shogirdlari oʻyin maromini tiklashga muvaffaq boʻlishdi. Tartibli va ixcham oʻyin namoyish etgan “oq boʻrilar” 60-daqiqada muvozanatni tiklashdi. Qanotdan yetkazilgan toʻp qaytganidan soʻng, Abbosbek Fayzullaev bosh bilan gol urib, Oʻzbekistonning Jahon chempionatlari tarixidagi ilk goliga mualliflik qildi. Bu gol stadiondagi oʻzbekistonlik muxlislarning katta quvonchiga sabab boʻldi.

Biroq quvonch uzoqqa choʻzilmadi. Oradan besh daqiqa oʻtib, Luis Diaz yana sahnaga chiqdi. Maydon markazidagi xatodan soʻng Gustavo Puerta toʻpni Diazga yetkazdi, uning kuchli zarbasini Oʻtkir Yusupov toʻsa olmadi. Oʻyin yakunlanishi arafasida kolumbiyaliklar yana bir bor muvaffaqiyat qozonib, yakuniy hisobni 3:1 koʻrinishiga keltirishdi. Luis Diaz uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Oʻyindan soʻng Luis Diaz oʻz hayajonini yashirmadi: “Men bolalikdagi orzuimni amalga oshirmoqdaman — milliy terma jamoam bilan Jahon chempionatida oʻynash. Gol urish va assistentlik qilishdan koʻra goʻzalroq narsa yoʻq”. Bavariya hujumchisi oʻz jamoasining gʻalabasida asosiy figuraga aylandi.

Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenzo esa Oʻzbekiston terma jamoasining oʻyiniga yuqori baho berdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, murabbiy raqibning juda tartibli himoyalanganini va ularning mudofaasini yorib oʻtish qiyin boʻlganini taʼkidladi. Lorenzo oʻz shogirdlariga vaziyatlardan foydalanish borasida hali koʻp ishlash kerakligini uqtirdi.

Magʻlubiyatga qaramay, Oʻzbekiston terma jamoasining debyuti mutaxassislar tomonidan ijobiy baholanmoqda. Dunyo darajasidagi yulduzlarga ega Kolumbiyaga qarshi munosib qarshilik koʻrsatilgani, jamoaning kelgusi oʻyinlarda ochko olishi uchun yaxshi poydevor boʻlib xizmat qilishi mumkin.

FutbolJahon ChempionatiO‘zbekistonKolumbiyaAbbosbek Fayzullaev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiSam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiBugun, 08:56Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiFabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiBugun, 08:14Tomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdiTomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdiBugun, 07:38Liverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqdaLiverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqdaBugun, 07:31Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiDeklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 07:15Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Bugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi