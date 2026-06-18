Sunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqda

·19·Texno
Sunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqda

Sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalari jahon siyosatining yangi quroliga aylanmoqda. AQSH va Yevropa mamlakatlari eng ilgʻor SI-modellaridan foydalanishda yaqin ittifoqchilarga ustuvorlik beruvchi maxsus mexanizmni muhokama qilmoqda. Bu tashabbus amalda “ishonchli hamkorlar” uchun eksklyuziv imkoniyatlar yaratuvchi yopiq tizim shakllanishini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu strategik qadam Vashingtonning SI eksporti boʻyicha siyosati qatʼiylashayotgan bir paytda yuzaga keldi. Xususan, Donald Tramp maʼmuriyati Anthropic kompaniyasining eng kuchli modellariga cheklovlar joriy etganidan soʻng, texnologik dunyoda xavotirlar kuchaydi. Endilikda eng soʻnggi ishlanmalardan foydalanish huquqi mamlakatlarning geosiyosiy maqomiga bevosita bogʻliq boʻlib qolishi mumkin.

Xavfsizlik va tashqi siyosiy bosim

Muhokamalarga Anthropic kompaniyasining Mythos va Fable kabi yuqori quvvatli modellarini xorijiy mijozlarga yetkazib berish cheklangani sabab boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur choralar milliy xavfsizlik nuqtayi nazaridan, yaʼni tizimlardagi oʻrnatilgan cheklovlarni chetlab oʻtish imkonini beruvchi zaifliklar aniqlangani sababli koʻrilgan. Biroq, koʻplab tahlilchilar buni texnologik bosim oʻtkazish vositasi sifatida baholamoqda.

“Ishonchli hamkorlik” konsepsiyasi G7 sammiti doirasida AQSH savdo vaziri Govard Lyutnik va yevropalik diplomatlar oʻrtasida koʻrib chiqildi. Rejaga koʻra, Vashingtonning yaqin ittifoqchilari deb tan olingan davlatlargagina frontier-darajasidagi (eng yuqori bosqich) modellarga kirish huquqi beriladi. Bu esa jahon bozorida texnologik tengsizlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Texnologik gigantlar va Yevropaning munosabati

Muzokaralarda nafaqat siyosatchilar, balki soha yetakchilari ham ishtirok etmoqda. Xususan, Anthropic bosh direktori Dariya Amodei va OpenAI rahbari Sam Altman ushbu jarayonlarda faol qatnashishi kutilmoqda. Yevropa Komissiyasi esa Vashingtondan kiritilgan cheklovlar boʻyicha aniq izoh talab qildi. Komissiya vitse-prezidenti Xenna Virkkunen choralar kamsituvchi xarakterga ega boʻlmasligi kerakligini taʼkidladi.

Hozirgi vaziyatda Yevropa oʻzining texnologik mustaqilligini taʼminlashga ham harakat qilmoqda. Garchi Yevropa kompaniyalari OpenAI yoki Google kabi gigantlardan ortda qolayotgan boʻlsa-da, Bryussel oʻz SI-texnologiyalarini rivojlantirishga sarmoyalarni koʻpaytirmoqda. Bu AQSH ishlanmalariga boʻlgan qaramlikni kamaytirish strategiyasining bir qismidir.

AQSHning oʻzida ham bu cheklovlar tanqidga uchradi. Apple, Amazon va Google kabi gigantlarni birlashtirgan SIIA assotsiatsiyasi eksport cheklovlari Amerika texnologiyalarining global tarqalishiga zarar yetkazishi haqida ogohlantirdi. Bugungi kunda SI nafaqat iqtisodiy, balki milliy xavfsizlikning ajralmas qismiga aylanib, dunyoni yangi texnologik raqobat maydoniga aylantirmoqda.

Sunʼiy IntellektAQSHOpenAITexnologiyaAnthropic
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiRostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiBugun, 08:52Oppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaOppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaBugun, 08:50Google yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiGoogle yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiBugun, 08:22Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiElon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiBugun, 07:28Computex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiComputex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiBugun, 07:23Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaPlaymatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi