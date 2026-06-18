Moskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldi

·62·Dunyo
Moskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldi

18 iyunga o‘tar kechasi Moskva va Moskva viloyati yana uchuvchisiz uchish apparatlari ishtirokidagi ommaviy hujumga uchradi. Bu haqda “Incidentia” xabar berdi.

Rossiya tomoni ma’lum qilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimlari poytaxt tomon yo‘naltirilgan 30 dan ortiq dronni urib tushirgan.

Qayd etilishicha, asosiy zarba 16 iyun kuni Moskva neftni qayta ishlash zavodiga berilgan. Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan amalga oshirilgan operatsiyada FP-1, “Lyutiy” va boshqa turdagi dronlar qo‘llangan.

Xabarlarga ko‘ra, dronlar neftni birlamchi qayta ishlash qurilmasini nishonga olgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, shikastlangan majmua zavod quvvatining qariyb 53 foizini ta’minlab kelgani sababli uning faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan.

Moskva meri Sergey Sobyanin hujumni tasdiqlab, dronlardan biri zavod hududidagi obyektga shikast yetkazganini ma’lum qildi. Uning aytishicha, hodisa oqibatida jabrlanganlar yo‘q.

18 iyun kunigi yangi hujum vaqtida urib tushirilgan dronlardan birining bo‘laklari Moskvadagi “Sadovod” savdo markazi hududiga tushib, binoga yengil zarar yetkazgan. Ayni vaqtda Kapotnya tumanidagi neft zavodiga yangi to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berilgani haqida ma’lumot keltirilmagan.

MoskvaSergey SobyaninLyutiySadovodKapotnya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 08:29Rossiyada 14 yoshli o‘smir liftda ayovsiz kaltaklandiRossiyada 14 yoshli o‘smir liftda ayovsiz kaltaklandiBugun, 08:27Ayiq sayyohlarning ovqatini yeb qo‘ydiAyiq sayyohlarning ovqatini yeb qo‘ydiBugun, 07:48Turkiyada 12 yoshli qiz balkonning ikkinchi qavatidan qulab tushdiTurkiyada 12 yoshli qiz balkonning ikkinchi qavatidan qulab tushdiBugun, 07:38“Dunyodagi eng xunuk odam” deb tanilgan insonning hayratlanarli taqdiri“Dunyodagi eng xunuk odam” deb tanilgan insonning hayratlanarli taqdiriBugun, 19:30Italiyada hashamatli villalarda mutlaqo bepul yashash taklif etilmoqdaItaliyada hashamatli villalarda mutlaqo bepul yashash taklif etilmoqdaKecha, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi