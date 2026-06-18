Moskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldi
18 iyunga o‘tar kechasi Moskva va Moskva viloyati yana uchuvchisiz uchish apparatlari ishtirokidagi ommaviy hujumga uchradi. Bu haqda “Incidentia” xabar berdi.
Rossiya tomoni ma’lum qilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimlari poytaxt tomon yo‘naltirilgan 30 dan ortiq dronni urib tushirgan.
Qayd etilishicha, asosiy zarba 16 iyun kuni Moskva neftni qayta ishlash zavodiga berilgan. Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan amalga oshirilgan operatsiyada FP-1, “Lyutiy” va boshqa turdagi dronlar qo‘llangan.
Xabarlarga ko‘ra, dronlar neftni birlamchi qayta ishlash qurilmasini nishonga olgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, shikastlangan majmua zavod quvvatining qariyb 53 foizini ta’minlab kelgani sababli uning faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan.
Moskva meri Sergey Sobyanin hujumni tasdiqlab, dronlardan biri zavod hududidagi obyektga shikast yetkazganini ma’lum qildi. Uning aytishicha, hodisa oqibatida jabrlanganlar yo‘q.
18 iyun kunigi yangi hujum vaqtida urib tushirilgan dronlardan birining bo‘laklari Moskvadagi “Sadovod” savdo markazi hududiga tushib, binoga yengil zarar yetkazgan. Ayni vaqtda Kapotnya tumanidagi neft zavodiga yangi to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berilgani haqida ma’lumot keltirilmagan.
…