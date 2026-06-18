Maserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkor
Italiyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchisi Maserati oʻzining Granturismo, Grancabrio va Grecale modellarini tubdan yangiladi. Ushbu yangilanish nafaqat tashqi koʻrinishni, balki texnik imkoniyatlarni ham qamrab olib, brendning flagman superkarlaridan olingan yangi dizayn tilini oʻzida mujassam etgan. Yangilangan modellar endi yanada quvvatli va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Dizayn boʻlimi rahbari Klaus Busse soʻzlariga koʻra, yangi qiyofa MCPura superkaridan ilhomlangan boʻlib, u avtomobillarga yanada tajovuzkor va sportcha koʻrinish bagʻishlaydi. Avtomobillarning old qismi pastroq va kengroq koʻrinishga ega boʻlib, bu ularning yoʻldagi barqarorligini vizual jihatdan taʼkidlaydi. Dizaynerlar buni "maqsadli nafosat" deb atashmoqda, yaʼni har bir chiziq nafaqat goʻzallik, balki aerodinamik samaradorlikka ham xizmat qiladi.
Texnik quvvat va yangi imkoniyatlarGranturismo va Grancabrio Trofeo modellaridagi 3,0 litrli, ikki turboli V6 dvigateli sezilarli darajada kuchaytirildi. Endilikda ushbu agregat 582 ot kuchini taqdim etadi, bu avvalgi koʻrsatkichdan 40 ot kuchiga koʻpdir. Muhandislar turbo bosimini oshirish va dvigatelning ishlash chiziqliligini yaxshilash orqali haydovchiga yanada sportcha tajriba taqdim etishga erishdilar.
Maserati muhandislik boʻlimi rahbari Davide Danesin taʼkidlashicha, sakkiz pogʻonali avtomatik uzatmalar qutisi ham qayta sozlangan. Bu esa viteslar almashinuvini tezlashtirib, avtomobilning dinamikasini oshiradi. Shuningdek, yangilangan chiqarish tizimi (exhaust) haydash paytida yanada kuchli va yoqimli tovush chiqarishga moslashtirilgan.
Yana bir muhim yangilik — "Country" (qishloq) haydash rejimining joriy etilishi boʻldi. Ushbu rejim notekis yoʻllarda harakatlanish uchun moʻljallangan boʻlib, u avtomobil klirensini (yoʻldan balandligini) 25 mm ga koʻtaradi. Shu bilan birga, amortizatorlar yumshatilib, dvigatel quvvati silliqroq uzatiladi. Bu Maserati modellaridan har kuni, hatto yoʻl qoplamasi ideal boʻlmagan sharoitlarda ham foydalanish imkonini beradi.
Elektr modellaridagi inqilobElektr dvigatelli Granturismo va Grancabrio Folgore modellarida quvvat oʻzgarmagan boʻlsa-da, ularning bir quvvatlanishdagi yurish masofasi sezilarli darajada oshdi. Avvalgi 450 km (280 mil) oʻrniga endi bu koʻrsatkich 540 km ga (335 mil) yetdi. Bunga quyidagi texnologik yechimlar orqali erishildi:
- Old dvigatelni kerak boʻlmaganda (masalan, trassada bir maromda yurganda) avtomatik oʻchirish tizimi;
- Gʻildiraklarning aylanishga qarshiligini kamaytirish;
- Elektr nazorat algoritmlarini optimallashtirish orqali real sharoitdagi samaradorlikni oshirish.
…