Maserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkor

·17·Avto
Maserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkor

Italiyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchisi Maserati oʻzining Granturismo, Grancabrio va Grecale modellarini tubdan yangiladi. Ushbu yangilanish nafaqat tashqi koʻrinishni, balki texnik imkoniyatlarni ham qamrab olib, brendning flagman superkarlaridan olingan yangi dizayn tilini oʻzida mujassam etgan. Yangilangan modellar endi yanada quvvatli va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Dizayn boʻlimi rahbari Klaus Busse soʻzlariga koʻra, yangi qiyofa MCPura superkaridan ilhomlangan boʻlib, u avtomobillarga yanada tajovuzkor va sportcha koʻrinish bagʻishlaydi. Avtomobillarning old qismi pastroq va kengroq koʻrinishga ega boʻlib, bu ularning yoʻldagi barqarorligini vizual jihatdan taʼkidlaydi. Dizaynerlar buni "maqsadli nafosat" deb atashmoqda, yaʼni har bir chiziq nafaqat goʻzallik, balki aerodinamik samaradorlikka ham xizmat qiladi.

Texnik quvvat va yangi imkoniyatlar

Granturismo va Grancabrio Trofeo modellaridagi 3,0 litrli, ikki turboli V6 dvigateli sezilarli darajada kuchaytirildi. Endilikda ushbu agregat 582 ot kuchini taqdim etadi, bu avvalgi koʻrsatkichdan 40 ot kuchiga koʻpdir. Muhandislar turbo bosimini oshirish va dvigatelning ishlash chiziqliligini yaxshilash orqali haydovchiga yanada sportcha tajriba taqdim etishga erishdilar.

Maserati muhandislik boʻlimi rahbari Davide Danesin taʼkidlashicha, sakkiz pogʻonali avtomatik uzatmalar qutisi ham qayta sozlangan. Bu esa viteslar almashinuvini tezlashtirib, avtomobilning dinamikasini oshiradi. Shuningdek, yangilangan chiqarish tizimi (exhaust) haydash paytida yanada kuchli va yoqimli tovush chiqarishga moslashtirilgan.

Yana bir muhim yangilik — "Country" (qishloq) haydash rejimining joriy etilishi boʻldi. Ushbu rejim notekis yoʻllarda harakatlanish uchun moʻljallangan boʻlib, u avtomobil klirensini (yoʻldan balandligini) 25 mm ga koʻtaradi. Shu bilan birga, amortizatorlar yumshatilib, dvigatel quvvati silliqroq uzatiladi. Bu Maserati modellaridan har kuni, hatto yoʻl qoplamasi ideal boʻlmagan sharoitlarda ham foydalanish imkonini beradi.

Elektr modellaridagi inqilob

Elektr dvigatelli Granturismo va Grancabrio Folgore modellarida quvvat oʻzgarmagan boʻlsa-da, ularning bir quvvatlanishdagi yurish masofasi sezilarli darajada oshdi. Avvalgi 450 km (280 mil) oʻrniga endi bu koʻrsatkich 540 km ga (335 mil) yetdi. Bunga quyidagi texnologik yechimlar orqali erishildi:

  • Old dvigatelni kerak boʻlmaganda (masalan, trassada bir maromda yurganda) avtomatik oʻchirish tizimi;
  • Gʻildiraklarning aylanishga qarshiligini kamaytirish;
  • Elektr nazorat algoritmlarini optimallashtirish orqali real sharoitdagi samaradorlikni oshirish.
Avtomobillarning ichki qismi ham eʼtibordan chetda qolmadi. Granturismo va Grancabrio salonida yangi materiallardan foydalanilgan, vites almashtirish tugmalari esa sensorli (haptic feedback) metall elementlar bilan almashtirilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar Maserati brendini hashamatli sport avtomobillari bozorida oʻz oʻrnini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

MaseratiGranturismoAvtomobilTexnologiyaSuperkar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiDacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiBugun, 08:20Hamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqdaHamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqdaBugun, 06:21Yangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizaynYangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizaynBugun, 05:28Rossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaRossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaBugun, 03:30BMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBugun, 21:52BMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiBMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiKecha, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi