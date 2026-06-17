“ONA” va “OTA” nomli noodatiy raqamli avtomobillar internetda olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ikki avtomobil aks etgan surat va videolar foydalanuvchilar e’tiborini tortmoqda.
Kadrlarda yengil yuk tashishga mo‘ljallangan ikki avtomobilning davlat raqamlari oldida “ONA” va “OTA” yozuvlari aks etganini ko‘rish mumkin. Aynan shu jihat ko‘plab insonlarning iliq munosabatiga sabab bo‘ldi.
Foydalanuvchilar izohlarda ushbu g‘oyani ota-onaga bo‘lgan hurmat va muhabbatning chiroyli ramzi sifatida baholashmoqda.
“Farzand uchun eng ulug‘ insonlar — ota va ona”, “Mana shunday ehtirom hammaga nasib qilsin”, “Ota-onaga bo‘lgan muhabbat aks etibdi”, kabi fikrlar ko‘plab izohlarda uchramoqda.
…