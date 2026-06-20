Endi chet el kompaniyalari aksiyalarini sotib olish tartibi soddalashmoqda
O‘zbekiston rezidentlari (fuqarolar va kompaniyalar) uchun xorijga investitsiya maqsadida pul chiqarish tizimida katta yengillik berilmoqda. Markaziy bank boshqaruvining yangi qaroriga asosan, 2026 yil 17 sentyabrdan boshlab muayyan limitlar doirasida chet elda biznes boshlash yoki aksiya sotib olish uchun oldindan alohida ruxsatnoma olish talabi bekor qilinadi.
Toifalar kesimida belgilangan yillik limitlar
Yangi tartibga ko‘ra, davlat ulushi bor-yo‘qligi va subyektning maqomiga qarab bir kalendar yili davomida ruxsatnomasiz chiqarish mumkin bo‘lgan mablag‘ miqdori quyidagicha taqsimlandi:
Rezident toifasi
Chet elga investitsiya limiti(Kalendar yiliga)
Filiallarni aylanma mablag‘ bilan to‘ldirish limiti
Ruxsat etilgan operatsiya turlari
Jismoniy shaxslar (Fuqarolar)
$10 000 gacha
Mavjud emas
Xorijiy korxonalar ustav kapitalini shakllantirish, ulushli ishtirok va kompaniya aksiyalarini sotib olish.
Davlat ulushi bor korxonalar va ularning shu’balari
$100 000 gacha
$50 000 gacha
Xorijda ustav kapitalni shakllantirish, u yerda filiallar, vakolatxonalar va savdo uylari tashkil etish.
Xususiy korxonalar (Davlat ulushi yo‘q)
$200 000 gacha
$100 000 gacha
Xorijda ustav kapitalni shakllantirish, u yerda filiallar, vakolatxonalar va savdo uylari tashkil etish.
Muhim shartlar va cheklovlar
Yangi tartib erkinlik bersa-da, pul mablag‘larining harakati ustidan nazoratni saqlab qolish uchun muayyan xavfsizlik qoidalari belgilangan:
Brokerlik hisobvaraqlari uchun alohida filtr: Fuqarolar xorijdagi brokerlik yoki investitsiya hisobvaraqlarini to‘ldirishda pulni to‘g‘ridan to‘g‘ri chet elga o‘tkaza olmaydilar. Prezidentning 2025 yil 18 dekabrdagi PF-254-sonli farmoniga muvofiq, bu jarayon faqat O‘zbekistonda tegishli litsenziyaga ega bo‘lgan investitsiya vositachilari (mahalliy brokerlar) ishtirokida amalga oshirilishi shart.
Bank nazorati va hisobdorlik:
Xorijda investitsiya faoliyatini boshlagan barcha rezidentlar har chorakda o‘zlariga xizmat ko‘rsatuvchi tijorat bankiga amalga oshirilgan operatsiyalar bo‘yicha ma’lumotlarni taqdim etishlari lozim. Agar ushbu hisobotlar belgilangan muddatda topshirilmasa, bank mijozning keyingi barcha kapital operatsiyalarini avtomat ravishda to‘xtatib qo‘yadi.
Mazkur liberallashtirish qadami mahalliy tadbirkorlarning xalqaro bozorga chiqishini tezlashtirish hamda fuqarolar uchun tashqi moliyaviy vositalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.
…