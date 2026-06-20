Endi chet el kompaniyalari aksiyalarini sotib olish tartibi soddalashmoqda

·14·Jamiyat
Endi chet el kompaniyalari aksiyalarini sotib olish tartibi soddalashmoqda

O‘zbekiston rezidentlari (fuqarolar va kompaniyalar) uchun xorijga investitsiya maqsadida pul chiqarish tizimida katta yengillik berilmoqda. Markaziy bank boshqaruvining yangi qaroriga asosan, 2026 yil 17 sentyabrdan boshlab muayyan limitlar doirasida chet elda biznes boshlash yoki aksiya sotib olish uchun oldindan alohida ruxsatnoma olish talabi bekor qilinadi.

Toifalar kesimida belgilangan yillik limitlar

Yangi tartibga ko‘ra, davlat ulushi bor-yo‘qligi va subyektning maqomiga qarab bir kalendar yili davomida ruxsatnomasiz chiqarish mumkin bo‘lgan mablag‘ miqdori quyidagicha taqsimlandi:

Rezident toifasi

Chet elga investitsiya limiti(Kalendar yiliga)

Filiallarni aylanma mablag‘ bilan to‘ldirish limiti

Ruxsat etilgan operatsiya turlari

Jismoniy shaxslar (Fuqarolar)

$10 000 gacha

Mavjud emas

Xorijiy korxonalar ustav kapitalini shakllantirish, ulushli ishtirok va kompaniya aksiyalarini sotib olish.

Davlat ulushi bor korxonalar va ularning shu’balari

$100 000 gacha

$50 000 gacha

Xorijda ustav kapitalni shakllantirish, u yerda filiallar, vakolatxonalar va savdo uylari tashkil etish.

Xususiy korxonalar (Davlat ulushi yo‘q)

$200 000 gacha

$100 000 gacha

Xorijda ustav kapitalni shakllantirish, u yerda filiallar, vakolatxonalar va savdo uylari tashkil etish.

Muhim shartlar va cheklovlar

Yangi tartib erkinlik bersa-da, pul mablag‘larining harakati ustidan nazoratni saqlab qolish uchun muayyan xavfsizlik qoidalari belgilangan:

  • Brokerlik hisobvaraqlari uchun alohida filtr: Fuqarolar xorijdagi brokerlik yoki investitsiya hisobvaraqlarini to‘ldirishda pulni to‘g‘ridan to‘g‘ri chet elga o‘tkaza olmaydilar. Prezidentning 2025 yil 18 dekabrdagi PF-254-sonli farmoniga muvofiq, bu jarayon faqat O‘zbekistonda tegishli litsenziyaga ega bo‘lgan investitsiya vositachilari (mahalliy brokerlar) ishtirokida amalga oshirilishi shart.

Bank nazorati va hisobdorlik:

Xorijda investitsiya faoliyatini boshlagan barcha rezidentlar har chorakda o‘zlariga xizmat ko‘rsatuvchi tijorat bankiga amalga oshirilgan operatsiyalar bo‘yicha ma’lumotlarni taqdim etishlari lozim. Agar ushbu hisobotlar belgilangan muddatda topshirilmasa, bank mijozning keyingi barcha kapital operatsiyalarini avtomat ravishda to‘xtatib qo‘yadi.

Mazkur liberallashtirish qadami mahalliy tadbirkorlarning xalqaro bozorga chiqishini tezlashtirish hamda fuqarolar uchun tashqi moliyaviy vositalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonMarkaziy bankPrezident
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirdaryoda ayol tanishining 1500 dollarini qalbakisiga almashtirib qo‘ydiSirdaryoda ayol tanishining 1500 dollarini qalbakisiga almashtirib qo‘ydiBugun, 20:44Qibrayda qizlarga tegajog‘lik qilgan yigitlar qamoqqa olindiQibrayda qizlarga tegajog‘lik qilgan yigitlar qamoqqa olindiBugun, 20:28Baxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiBaxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiBugun, 17:44Bolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariBolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariBugun, 17:35Toshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriToshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siriBugun, 17:14Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Bugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda