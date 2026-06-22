Toshkentda 38-yo‘nalish avtobusi piyodani urib ketdi

·0·Jamiyat
Toshkentda 38-yo‘nalish avtobusi piyodani urib ketdi

21 iyun kuni soat taxminan 21:00 da Toshkent shahrining Shota Rustaveli ko‘chasida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. 38-yo‘nalishda harakatlanayotgan «King Long» rusumli avtobus 2000 yilda tug‘ilgan piyodani urib yuborgan.

«Toshshahartransxizmat» ma’lumotiga ko‘ra, piyoda tartibga solingan o‘tish joyiga svetoforning taqiqlovchi, ya’ni qizil chirog‘ida chiqib ketgan.

Avtobusni 18 yillik ish tajribasiga ega haydovchi boshqargan. Hodisadan keyin jabrlanuvchi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib borilgan.

Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari voqea joyida YTHni belgilangan tartibda rasmiylashtirgan. Hodisaning barcha tafsilotlari o‘rganilmoqda.

ToshkentShota RustaveliToshshahartransxizmatKing LongYo‘l-transport hodisasi38-yo‘nalish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildiAndijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 12:01Mashhur bloger Gonzo nima uchun qamaldi?Mashhur bloger Gonzo nima uchun qamaldi?Bugun, 11:51Kredit qarzi qimmatga tushdi: qarzdorning qidiruvdagi avtomobili topilib xatlandiKredit qarzi qimmatga tushdi: qarzdorning qidiruvdagi avtomobili topilib xatlandiBugun, 11:48Tuyaga urilgan BYD fojiaga sabab bo‘ldi: yo‘lovchi ayol halok bo‘ldiTuyaga urilgan BYD fojiaga sabab bo‘ldi: yo‘lovchi ayol halok bo‘ldiBugun, 11:41Toshkentda avtobus piyodani urib ketdi: hodisa tafsilotlari ochiqlandiToshkentda avtobus piyodani urib ketdi: hodisa tafsilotlari ochiqlandiBugun, 11:39Bo‘stonliqda kanalga tushgan bolalardan birining jasadi topildiBo‘stonliqda kanalga tushgan bolalardan birining jasadi topildiBugun, 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi