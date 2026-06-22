Toshkentda 38-yo‘nalish avtobusi piyodani urib ketdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
21 iyun kuni soat taxminan 21:00 da Toshkent shahrining Shota Rustaveli ko‘chasida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. 38-yo‘nalishda harakatlanayotgan «King Long» rusumli avtobus 2000 yilda tug‘ilgan piyodani urib yuborgan.
«Toshshahartransxizmat» ma’lumotiga ko‘ra, piyoda tartibga solingan o‘tish joyiga svetoforning taqiqlovchi, ya’ni qizil chirog‘ida chiqib ketgan.
Avtobusni 18 yillik ish tajribasiga ega haydovchi boshqargan. Hodisadan keyin jabrlanuvchi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib borilgan.
Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari voqea joyida YTHni belgilangan tartibda rasmiylashtirgan. Hodisaning barcha tafsilotlari o‘rganilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…