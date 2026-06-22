Tottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqda

·0·Sport
Tottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqda

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer bozoridagi faolligini davom ettirgan holda, Manchester Yunayted hujumchisi Markus Reshfordni oʻz safiga qoʻshib olishni koʻzlamoqda. Angliyalik forvard klubning asosiy nishoniga aylangan va hozirda London jamoasi rahbariyati rasmiy taklif ustida ish olib bormoqda. Oʻtgan mavsumni ijara asosida Barselona safida oʻtkazgan Reshford ayni damda Angliya terma jamoasi bilan Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The i Paper nashri xabar berishiga koʻra, Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi Markus Reshfordning ashaddiy muxlisi hisoblanadi. Italiyalik mutaxassis klub rahbariyatidan ushbu transferni amalga oshirishni va hujumchi uchun yechim topishni soʻragan. Londonliklar xorijdan keladigan tajribasiz futbolchilardan koʻra, Angliya Premer-ligasida oʻzini koʻrsatgan ijrochilarga ustuvorlik bermoqda.

Transfer qiymati va moliyaviy toʻsiqlar

Manchester Yunayted va futbolchi oʻrtasidagi kelishuvga koʻra, joriy yozda Reshford uchun 40 million funt sterling miqdorida tovon puli belgilangan. Biroq Tottenxem ushbu summani toʻliq toʻlash niyatida emas. Maʼlumotlarga koʻra, "shporlar" dastlab pastroq narxdagi taklif bilan chiqib, Manchester klubining muzokaralarga qanchalik tayyorligini sinab koʻrmoqchi.

Hozirda Manchester Yunayted futbolchining yuqori maoshi tufayli yuzaga kelayotgan moliyaviy bosimni kamaytirish maqsadida uni sotib yuborishga qarshi emas. Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, Reshford ham oʻz faoliyatini qayta tiklash uchun maoshining sezilarli darajada kamayishiga rozi boʻlgan. Bu esa transferning amalga oshish ehtimolini oshirmoqda.

Reshfordning tanlovi va klub rejalari

Futbolchining oʻzi esa yana xorijga ketishni yoki Manchester Yunayted asosiy tarkibiga qaytishni afzal koʻrmoqda. Hozircha u boshqa bir Angliya klubiga oʻtishni rejalashtirmayotgan boʻlsa-da, vaziyat oʻzgarishi mumkin. Barselona uni doimiy asosda sotib olish huquqidan foydalanmagani sababli, Reshford uchun variantlar cheklangan.

Tottenxem joriy transfer oynasida allaqachon bir qator yirik kelishuvlarni amalga oshirdi. Jamoa tarkibiga quyidagi futbolchilar kelib qoʻshildi:

  • Braytondan Yan Pol van Xekke (52 million funt);
  • Erkin agent sifatida Endryu Robertson;
  • Erkin agent sifatida Markos Senesi.
Bundan tashqari, London klubi Nyukasl yarim himoyachisi Sandro Tonali uchun 80 million funtlik taklif tayyorlamoqda. Reshfordning transferi De Zerbi loyihasini yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Agar tomonlar oʻzaro kelishuvga erisha olsa, Markus Reshford yangi mavsumni Londonning shimoliy qismida boshlashi mumkin.

TottenxemManchester YunaytedMarkus ReshfordTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildiHarry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildiBugun, 15:36«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladi«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladiBugun, 15:35Messi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunMessi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunBugun, 15:03O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydiBugun, 14:40Ralf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkinRalf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkinBugun, 14:37Neymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladiNeymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi