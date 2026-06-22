Tottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqda
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer bozoridagi faolligini davom ettirgan holda, Manchester Yunayted hujumchisi Markus Reshfordni oʻz safiga qoʻshib olishni koʻzlamoqda. Angliyalik forvard klubning asosiy nishoniga aylangan va hozirda London jamoasi rahbariyati rasmiy taklif ustida ish olib bormoqda. Oʻtgan mavsumni ijara asosida Barselona safida oʻtkazgan Reshford ayni damda Angliya terma jamoasi bilan Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The i Paper nashri xabar berishiga koʻra, Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi Markus Reshfordning ashaddiy muxlisi hisoblanadi. Italiyalik mutaxassis klub rahbariyatidan ushbu transferni amalga oshirishni va hujumchi uchun yechim topishni soʻragan. Londonliklar xorijdan keladigan tajribasiz futbolchilardan koʻra, Angliya Premer-ligasida oʻzini koʻrsatgan ijrochilarga ustuvorlik bermoqda.
Transfer qiymati va moliyaviy toʻsiqlarManchester Yunayted va futbolchi oʻrtasidagi kelishuvga koʻra, joriy yozda Reshford uchun 40 million funt sterling miqdorida tovon puli belgilangan. Biroq Tottenxem ushbu summani toʻliq toʻlash niyatida emas. Maʼlumotlarga koʻra, "shporlar" dastlab pastroq narxdagi taklif bilan chiqib, Manchester klubining muzokaralarga qanchalik tayyorligini sinab koʻrmoqchi.
Hozirda Manchester Yunayted futbolchining yuqori maoshi tufayli yuzaga kelayotgan moliyaviy bosimni kamaytirish maqsadida uni sotib yuborishga qarshi emas. Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, Reshford ham oʻz faoliyatini qayta tiklash uchun maoshining sezilarli darajada kamayishiga rozi boʻlgan. Bu esa transferning amalga oshish ehtimolini oshirmoqda.
Reshfordning tanlovi va klub rejalariFutbolchining oʻzi esa yana xorijga ketishni yoki Manchester Yunayted asosiy tarkibiga qaytishni afzal koʻrmoqda. Hozircha u boshqa bir Angliya klubiga oʻtishni rejalashtirmayotgan boʻlsa-da, vaziyat oʻzgarishi mumkin. Barselona uni doimiy asosda sotib olish huquqidan foydalanmagani sababli, Reshford uchun variantlar cheklangan.
Tottenxem joriy transfer oynasida allaqachon bir qator yirik kelishuvlarni amalga oshirdi. Jamoa tarkibiga quyidagi futbolchilar kelib qoʻshildi:
- Braytondan Yan Pol van Xekke (52 million funt);
- Erkin agent sifatida Endryu Robertson;
- Erkin agent sifatida Markos Senesi.
…