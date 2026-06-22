Mashhur bloger Gonzo nima uchun qamaldi?

·18·Jamiyat
Mashhur bloger Gonzo nima uchun qamaldi?

“Gonzo” taxallusi bilan tanilgan bloger Geydar Aliyev ma’muriy javobgarlikka tortildi. Sud qaroriga ko‘ra, u bir qator huquqbuzarliklarda aybli deb topilib, ma’muriy qamoq jazosiga hukm qilingan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, bloger joriy yilning 13 iyun kuni Toshkent shahrida o‘tkazilgan festival davomida jamoat tartibiga zid harakatlar sodir etgan. Xususan, u ayrim fuqarolarni ularning roziligisiz videotasvirga olgan va ushbu materiallarni internet tarmoqlarida tarqatgan.

Shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining qonuniy talablariga bo‘ysunmagani hamda jamoat joyida haqoratomuz so‘zlar ishlatgani qayd etilgan.

Sud hujjatlarida keltirilishicha, 17 iyun kuni bloger Telegram orqali bir fuqaroning sha’ni va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi ma’lumotlarni tarqatgan.

Sud majlisi davomida Geydar Aliyev o‘z harakatlaridan afsusda ekanini bildirib, qilgan ishlari uchun pushaymonligini aytgan. Jabrlanuvchilar esa qonun doirasida qat’iy chora ko‘rishni so‘ragan.

Sud qaroriga asosan, bloger Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning mayda bezorilik, ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talabini bajarmaslik hamda shaxsga doir ma’lumotlar haqidagi qonunchilikni buzish bilan bog‘liq moddalari bo‘yicha aybdor deb topildi.

Natijada unga nisbatan 5 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.

Haydar AliyevToshkentTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildiAndijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 12:01Kredit qarzi qimmatga tushdi: qarzdorning qidiruvdagi avtomobili topilib xatlandiKredit qarzi qimmatga tushdi: qarzdorning qidiruvdagi avtomobili topilib xatlandiBugun, 11:48Tuyaga urilgan BYD fojiaga sabab bo‘ldi: yo‘lovchi ayol halok bo‘ldiTuyaga urilgan BYD fojiaga sabab bo‘ldi: yo‘lovchi ayol halok bo‘ldiBugun, 11:41Toshkentda avtobus piyodani urib ketdi: hodisa tafsilotlari ochiqlandiToshkentda avtobus piyodani urib ketdi: hodisa tafsilotlari ochiqlandiBugun, 11:39Bo‘stonliqda kanalga tushgan bolalardan birining jasadi topildiBo‘stonliqda kanalga tushgan bolalardan birining jasadi topildiBugun, 11:36Urgutda 27,4 ming dollarlik gashish savdosi fosh etildiUrgutda 27,4 ming dollarlik gashish savdosi fosh etildiBugun, 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi