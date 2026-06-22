Harry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildi
Londonning Tottenxem klubi soʻnggi yillarda transfer bozorida yoʻl qoʻygan xatolari va tarkibning oʻrtacha darajaga tushib qolgani keskin tanqidlar markazida qolmoqda. Jamoaning sobiq bosh murabbiyi Harry Redknapp klubning soʻnggi ikki yildagi muvaffaqiyatsizliklarini tahlil qilar ekan, rahbariyatni pullarni havoga sovurishda aybladi. Uning fikricha, jamoaga olib kelingan koʻplab qimmatbaho futbolchilar oʻz narxiga mos oʻyin koʻrsata olmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Redknapp Tottenxem tarkibida katta oʻzgarishlar amalga oshirilishi shartligini taʼkidladi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, klub 50, 60 va hatto 70 million funt sterling sarflab sotib olgan oʻyinchilarning koʻpchiligi aslida "oʻrtacha" darajadagi ijrochilar boʻlib chiqdi. Bu esa jamoaning Angliya Premer-ligasida ketma-ket 17-oʻrinlarni egallashiga va ligada jon saqlash uchun kurashishiga sabab boʻlgan.
Roberto De Zerbi va yangi umidlarVaziyat ogʻir boʻlishiga qaramay, Harry Redknapp jamoaning yangi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi qoʻl ostida Tottenxem yana yuqori pogʻonalarga qaytishiga ishonmoqda. Mart oyi oxirida jamoani qabul qilib olgan italiyalik mutaxassis qisqa vaqt ichida futbolchilarda oʻziga boʻlgan ishonchni va gʻalaba ruhini uygʻota oldi. Redknappning bashorat qilishicha, kelasi mavsumda London klubi kuchli oltilikka (top-six) qaytish imkoniyatiga ega.
"Men yangi murabbiyni shaxsan tanimayman, lekin uning ish uslubi menga maʼqul kelmoqda. U soʻnggi ikki yildagi tartibsizliklarga toqat qilmaydi. Roberto futbolchilarni maksimal darajada ishlashga majbur qiladi va talabga javob bermaydiganlar bilan xayrlashadi", — deya qoʻshimcha qildi Redknapp. Uning fikricha, Tottenxem uchun eng muhim vazifa — seleksiya ishlarini tubdan isloh qilishdir.
Shuni taʼkidlash joizki, Tottenxem oʻtgan mavsumlarda Thomas Frank va Igor Tudor kabi murabbiylar bilan kelisha olmagach, aynan Roberto De Zerbi qutqaruvchi vazifasini oʻtadi. Endilikda klub rahbariyati yozgi transfer oynasida murabbiy soʻragan oʻyinchilarni olib kelish orqali tarkibni sezilarli darajada yangilashni rejalashtirmoqda. Sotuvdan tushgan mablagʻlar jamoa standartlarini oshirishga yoʻnaltiriladi.
Yangi mavsum taqvimi allaqachon maʼlum boʻlib, Tottenxem ilk uchrashuvini Brentford jamoasiga qarshi safarda oʻtkazadi. Muxlislar va ekspertlar Roberto De Zerbi boshchiligidagi jamoa ushbu oʻyinga qadar qanday koʻrinish olishini katta qiziqish bilan kutishmoqda. Agar transfer siyosati toʻgʻri yoʻlga qoʻyilsa, London klubi yana Chempionlar ligasi yoʻllanmasi uchun kurashadigan jamoaga aylanishi mumkin.
…