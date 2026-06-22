Harry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildi

·0·Sport
Harry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildi

Londonning Tottenxem klubi soʻnggi yillarda transfer bozorida yoʻl qoʻygan xatolari va tarkibning oʻrtacha darajaga tushib qolgani keskin tanqidlar markazida qolmoqda. Jamoaning sobiq bosh murabbiyi Harry Redknapp klubning soʻnggi ikki yildagi muvaffaqiyatsizliklarini tahlil qilar ekan, rahbariyatni pullarni havoga sovurishda aybladi. Uning fikricha, jamoaga olib kelingan koʻplab qimmatbaho futbolchilar oʻz narxiga mos oʻyin koʻrsata olmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Redknapp Tottenxem tarkibida katta oʻzgarishlar amalga oshirilishi shartligini taʼkidladi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, klub 50, 60 va hatto 70 million funt sterling sarflab sotib olgan oʻyinchilarning koʻpchiligi aslida "oʻrtacha" darajadagi ijrochilar boʻlib chiqdi. Bu esa jamoaning Angliya Premer-ligasida ketma-ket 17-oʻrinlarni egallashiga va ligada jon saqlash uchun kurashishiga sabab boʻlgan.

Roberto De Zerbi va yangi umidlar

Vaziyat ogʻir boʻlishiga qaramay, Harry Redknapp jamoaning yangi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi qoʻl ostida Tottenxem yana yuqori pogʻonalarga qaytishiga ishonmoqda. Mart oyi oxirida jamoani qabul qilib olgan italiyalik mutaxassis qisqa vaqt ichida futbolchilarda oʻziga boʻlgan ishonchni va gʻalaba ruhini uygʻota oldi. Redknappning bashorat qilishicha, kelasi mavsumda London klubi kuchli oltilikka (top-six) qaytish imkoniyatiga ega.

"Men yangi murabbiyni shaxsan tanimayman, lekin uning ish uslubi menga maʼqul kelmoqda. U soʻnggi ikki yildagi tartibsizliklarga toqat qilmaydi. Roberto futbolchilarni maksimal darajada ishlashga majbur qiladi va talabga javob bermaydiganlar bilan xayrlashadi", — deya qoʻshimcha qildi Redknapp. Uning fikricha, Tottenxem uchun eng muhim vazifa — seleksiya ishlarini tubdan isloh qilishdir.

Shuni taʼkidlash joizki, Tottenxem oʻtgan mavsumlarda Thomas Frank va Igor Tudor kabi murabbiylar bilan kelisha olmagach, aynan Roberto De Zerbi qutqaruvchi vazifasini oʻtadi. Endilikda klub rahbariyati yozgi transfer oynasida murabbiy soʻragan oʻyinchilarni olib kelish orqali tarkibni sezilarli darajada yangilashni rejalashtirmoqda. Sotuvdan tushgan mablagʻlar jamoa standartlarini oshirishga yoʻnaltiriladi.

Yangi mavsum taqvimi allaqachon maʼlum boʻlib, Tottenxem ilk uchrashuvini Brentford jamoasiga qarshi safarda oʻtkazadi. Muxlislar va ekspertlar Roberto De Zerbi boshchiligidagi jamoa ushbu oʻyinga qadar qanday koʻrinish olishini katta qiziqish bilan kutishmoqda. Agar transfer siyosati toʻgʻri yoʻlga qoʻyilsa, London klubi yana Chempionlar ligasi yoʻllanmasi uchun kurashadigan jamoaga aylanishi mumkin.

TottenxemRoberto De ZerbiHarry RedknappAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqdaTottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqdaBugun, 15:35«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladi«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladiBugun, 15:35Messi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunMessi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunBugun, 15:03O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydiBugun, 14:40Ralf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkinRalf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkinBugun, 14:37Neymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladiNeymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi