Surxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdi

·0·Jamiyat
Surxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdi

21 iyun kuni kuchli yog‘ingarchiliklar sabab Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi Obizarang daryosida suv sathi keskin ko‘tarildi.

Sel oqimi M-41 “Bishkek – Dushanbe – Termiz” xalqaro avtomobil yo‘lidagi ko‘prik tayanchlariga jiddiy zarar yetkazgan.

Dastlabki ko‘rikda inshoot konstruksiyalarida og‘ir shikastlanishlar aniqlangan. Shu sabab ushbu yo‘nalishda transport harakati vaqtincha to‘liq to‘xtatildi.

1977 yilda qurilgan ko‘prik Tojikiston bilan bog‘lovchi muhim tranzit yo‘laklardan biri hisoblanadi. U orqali soatiga 600–800 ta transport vositasi harakatlangan.

Hozirda mutaxassislar voqea joyida ko‘prik holatini o‘rganmoqda, zarar miqdori baholanmoqda va harakatni tiklash choralari ko‘rilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 38-yo‘nalish avtobusi piyodani urib ketdiToshkentda 38-yo‘nalish avtobusi piyodani urib ketdiBugun, 13:55Andijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildiAndijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 12:01Mashhur bloger Gonzo nima uchun qamaldi?Mashhur bloger Gonzo nima uchun qamaldi?Bugun, 11:51Kredit qarzi qimmatga tushdi: qarzdorning qidiruvdagi avtomobili topilib xatlandiKredit qarzi qimmatga tushdi: qarzdorning qidiruvdagi avtomobili topilib xatlandiBugun, 11:48Tuyaga urilgan BYD fojiaga sabab bo‘ldi: yo‘lovchi ayol halok bo‘ldiTuyaga urilgan BYD fojiaga sabab bo‘ldi: yo‘lovchi ayol halok bo‘ldiBugun, 11:41Toshkentda avtobus piyodani urib ketdi: hodisa tafsilotlari ochiqlandiToshkentda avtobus piyodani urib ketdi: hodisa tafsilotlari ochiqlandiBugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi