Surxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
21 iyun kuni kuchli yog‘ingarchiliklar sabab Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi Obizarang daryosida suv sathi keskin ko‘tarildi.
Sel oqimi M-41 “Bishkek – Dushanbe – Termiz” xalqaro avtomobil yo‘lidagi ko‘prik tayanchlariga jiddiy zarar yetkazgan.
Dastlabki ko‘rikda inshoot konstruksiyalarida og‘ir shikastlanishlar aniqlangan. Shu sabab ushbu yo‘nalishda transport harakati vaqtincha to‘liq to‘xtatildi.
1977 yilda qurilgan ko‘prik Tojikiston bilan bog‘lovchi muhim tranzit yo‘laklardan biri hisoblanadi. U orqali soatiga 600–800 ta transport vositasi harakatlangan.
Hozirda mutaxassislar voqea joyida ko‘prik holatini o‘rganmoqda, zarar miqdori baholanmoqda va harakatni tiklash choralari ko‘rilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…