Olimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdi

·1·Texno
Olimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdi

Livermor milliy laboratoriyasi (LLNL) fiziklari termoyadroviy sintez boʻyicha dunyodagi eng yirik qurilma — Milliy oʻt oldirish qurilmasi (NIF) samaradorligini oshirishning kutilmagan va nisbatan sodda yoʻlini kashf etishdi. Tadqiqotlarga koʻra, lazer nurlanishining qutblanish xususiyatini oʻzgartirish tizimning nafaqat quvvatini oshirishi, balki uning ishonchliligini ham yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NIF qurilmasi 192 ta lazer nuri yordamida ishlaydi. Ushbu nurlar diametri bor-yoʻgʻi 3 millimetr boʻlgan teshiklar orqali 2 santimetrli boʻshliqqa oʻta aniqlik bilan yoʻnaltirilishi lozim. Bu yerda termoyadroviy reaksiya uchun zarur boʻlgan oʻta yuqori harorat va bosim hosil qilinadi. Plazma ichida nurlar bir-biri bilan oʻzaro taʼsirlashib, energiyani qayta taqsimlaydi. Fiziklar bu jarayonni "nurlararo energiya almashinuvi" (CBET) deb atashadi.

Chiziqlidan aylanma qutblanishga oʻtish

Hozirgi vaqtda qurilmada chiziqli qutblanishdan foydalaniladi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, olimlar uning oʻrniga aylanma qutblanishni qoʻllashni taklif qilmoqdalar. Kompyuter modellashtirish natijalari shuni koʻrsatdiki, aylanma qutblanish bir xil burchak ostida kiruvchi nurlar oʻrtasidagi energiya farqini kamaytiradi. Bu esa oʻz navbatida termoyadroviy sintez jarayonini yanada barqaror qiladi.

Yangi usulning eng muhim afzalliklaridan biri — teskari sochilish effektining kamayishidir. Ushbu effekt lazer tizimidagi qimmatbaho optik qismlarga zarar yetkazishi mumkin boʻlgan beqarorliklarni keltirib chiqaradi. Tadqiqot rahbari Pyer Mishel (Pierre Michel)ning soʻzlariga koʻra, teskari sochilishning kamayishi lazerni ancha yuqori quvvatlarda ishlatish imkonini beradi.

Lekin ushbu gʻoyani amaliyotga tatbiq etish oʻziga xos qiyinchiliklarga ega. Chiziqli yorugʻlikni aylanma qutblanishga oʻtkazish uchun maxsus chorak toʻlqinli plastina talab qilinadi. NIF lazer tizimlari bosh muhandisi Jan-Mishel Di Nikola (Jean-Michel Di Nicola)ning taʼkidlashicha, hozirda NIF kabi ulkan qurilma uchun zarur oʻlcham va xarakteristikaga ega bunday elementni tayyorlashning oson usuli mavjud emas.

Metasirt texnologiyasi va kelajakdagi rejalar

Muammoni hal qilish uchun olimlar patentlangan metasirt texnologiyasidan foydalanishni koʻrib chiqmoqdalar. Physics of Plasmas jurnalida eʼlon qilingan natijalar hozircha nazariy hisob-kitoblarga asoslangan boʻlsa-da, ular termoyadroviy energetika kelajagi uchun juda muhim hisoblanadi. Keyingi bosqichda tajribalar ixchamroq boʻlgan Jupiter Laser Facility qurilmasida oʻtkazilishi rejalashtirilgan.

Agar ushbu kashfiyot amalda oʻz tasdigʻini topsa, yorugʻlik qutblanishini shunchaki oʻzgartirish orqali boshqariladigan termoyadroviy sintez samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin boʻladi. Bu esa insoniyatni cheksiz va toza energiya manbaiga ega boʻlish orzusiga yana bir qadam yaqinlashtiradi.

TexnologiyaFizikaLazerTermoyadroviy SintezLLNL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiNega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiBugun, 14:57Toshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiToshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiBugun, 14:34iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqdaiPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqdaBugun, 14:20Wildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinWildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinBugun, 13:25Sapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqdaSapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqdaBugun, 12:54Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiSamsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiBugun, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi