«Amirsoy Ekspress» 22 iyundan 6 iyulgacha ishlamaydi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
«Amirsoy» kurortida «Amirsoy Ekspress» kanat yo‘liga kirish vaqtincha cheklandi. Obyektda rejali texnik tekshiruv va xizmat ko‘rsatish ishlari amalga oshiriladi.
Dor yo‘li 2026 yil 22 iyundan 6 iyulga qadar mehmonlar uchun yopiq bo‘ladi. Shu davr mobaynida undan foydalanish imkoni bo‘lmaydi.
Cheklov texnik ishlar davomida xavfsizlik talablarini ta’minlash uchun kiritilgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…