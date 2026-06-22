Barcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlar

·0·Foydali
Barcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlar

Bu hafta pul, o‘zini ro‘yobga chiqarish, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarga xotirjamroq munosabatda bo‘lish qobiliyati mavzulari bilan bog‘liq. Hozir tartibsiz harakat qilmasdan, aniqroq rejaga o‘tish, moliyaviy qarorlarga diqqat bilan qarash va o‘zingiz qayerda ko‘proq narsaga tayyor ekanligingizni payqash ayniqsa muhimdir.

Qo‘y

Bu hafta pul masalasida shoshilmaslik kerak. Yaxshisi, xarajatlarni, ustuvorliklarni xotirjamlik bilan qayta ko‘rib chiqing va sizga o‘sish keltirmaydigan narsalarga rozi bo‘lmang.

Buzoq

O‘z qadr-qimmatingiz mavzusiga diqqat bilan qarash uchun qulay vaqt. Hozir siz ko‘proq so‘rashingiz va qabul qilishingiz mumkin bo‘lgan joylarni payqashingiz ayniqsa foydali.

Egizaklar

Hafta ko‘plab g‘oyalar va yangi fikrlar berishi mumkin, ammo e’tibor shoshilishdan ko‘ra muhimroqdir. Ish va pul masalasida bitta asosiy yo‘nalishni tanlab, tarqalib ketmagan ma’qul.

Saraton

Moliyaviy mavzu odatdagidan ko‘ra ko‘proq hissiy ta’sir qilishi mumkin. Pul bilan qanchalik xotirjam yashasangiz, shunchalik katta va aniq qarorlar qabul qilishingiz osonlashadi.

Arslon

Hafta maslahat beradi: o‘zingizni va imkoniyatlaringizni qadrsizlantirmang. Hozir ko‘proq joy egallashga tayyor bo‘lgan joyingizga biroz dadilroq qarash foydali.

Sunbula

Ishlaringiz va mablag‘laringizni tartibga solish uchun qulay vaqt. Mayda-chuydalarda tartibsizlik qanchalik kam bo‘lsa, ichki tayanch va xotirjamlik shunchalik ko‘p bo‘ladi.

Tarozi

Tashqi bahoga haddan tashqari bog‘liq ekanligingiz yaqqolroq namoyon bo‘lishi mumkin. Amalga oshirish mavzusida hozir o‘zingizni boshqalar bilan taqqoslamasdan, o‘z yo‘lingizga qarash ayniqsa muhimdir.

Chayon

Hafta pul va yuk bilan bog‘liq munosabatlarni qayta ko‘rib chiqish uchun qulay. Qo‘lingizdan keladigan hamma narsa ham avvalgi hajmda sudrashda davom etishi shart emas.

O‘qotar

Hozir hamma narsaga birdaniga yopishmagan ma’qul. Daromad yoki realizatsiya tomon qo‘yilgan bitta aniq qadam variantlar orasida tinimsiz yugurishdan ko‘ra ko‘proq natija beradi.

Tog‘ echkisi

Asosiy e’tibor ish, natija va o‘z kuchingizga qanday munosabatda bo‘lishingizga qaratiladi. O‘zingizga ortiqcha bosim o‘tkazmasdan, tushunarliroq moliyaviy tayanch qurishingiz foydali.

Qovg‘a

Hafta istiqbollarni yaxshiroq ko‘rishga yordam beradi. Hozirda nafaqat yangi darajani orzu qilish, balki qanday haqiqiy imkoniyatlar ochilayotganini payqash ham muhim.

Baliq

Moliyaviy mavzu tafsilotlar va odatlarga ko‘proq e’tibor berishni talab qilishi mumkin. Faqat hissiyotlarga berilib ketmang - yaxshisi, qayerda aniqroq tartib kerakligini xotirjamlik bilan ko‘rib chiqing.

Barcha belgilar uchun haftalik xabar:

Ba’zida yangi daraja keskin sakrashdan emas, balki pulga, ishga va o‘z imkoniyatlariga nisbatan xotirjamroq munosabatda bo‘lishdan boshlanadi.

Bu hafta o‘zingizni shoshirmaslik, balki qayerda ko‘proq narsaga tayyor ekanligingizga diqqat bilan qarash foydali.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Bugun, 14:29O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...Bugun, 14:27Tizimli inqiroz: Hayotning barcha sohalari bir vaqtda cho‘kishining asl ildiziTizimli inqiroz: Hayotning barcha sohalari bir vaqtda cho‘kishining asl ildiziBugun, 14:25Boshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBoshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBugun, 13:52Munosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashMunosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashBugun, 13:50Kamrog‘iga rozi bo‘lish — o‘zingizdan voz kechishdir!Kamrog‘iga rozi bo‘lish — o‘zingizdan voz kechishdir!Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?