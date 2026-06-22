Andijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Andijon viloyatida voyaga yetmagan bolaga nisbatan kuch ishlatgan erkakka qarshi jinoyat ishi ochildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda erkak o‘smirlar o‘rtasidagi mojaroga aralashib, ulardan birini urayotgani aks etgan edi.
Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 18 iyun kuni Shahrixon tumanida sodir bo‘lgan. Taxminan soat 15:30 larda “Namozgoh” mahallasi hududidan oqib o‘tuvchi Shahrixonsoy kanalida 2016 yilda tug‘ilgan ikki nafar bola cho‘milish vaqtida o‘zaro janjallashib qolgan.
Shundan keyin bolalardan birining otasi voqeaga aralashib, qo‘shnisining farzandiga nisbatan zo‘ravonlik qilgan. Hodisa guvohlar tomonidan tasvirga olinib, videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan.
Ma’lum qilinishicha, ichki ishlar organlarida olib borilgan suhbat davomida erkak o‘z qilmishidan afsusda ekanini bildirgan. U bu harakati bolaga nafaqat jismoniy, balki ruhiy ta’sir ham ko‘rsatishi mumkinligini tan olgan.
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi “d” bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan bo‘lib, ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda.
…