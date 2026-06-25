Portugaliya bilan o‘yindan so‘ng muxlisning televizorini sindirib tashlagani tarmoqlarda qizg‘in muhokamada! (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston terma jamoasining Portugaliyaga 0:5 hisobida imkoniyatni boy berishi muxlislar orasida kuchli hissiyotlarga sabab bo‘ldi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda muxlislardan biri o‘yindan so‘ng hafsalasi pir bo‘lib, televizorni sindirib qo‘ygani aks etgan.
Kadrlar qisqa vaqt ichida keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida muhokama uyg‘otdi.
Ko‘pchilik bu holatni muxlislarning milliy terma jamoaga befarq emasligi, har bir o‘yinni yurakdan qabul qilishi bilan izohlamoqda.
Mag‘lubiyat og‘ir bo‘lsa-da, muxlislar jamoani qo‘llab-quvvatlashda davom etmoqda. Oldinda hali muhim uchrashuvlar va vaziyatni o‘nglash imkoniyati bor.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…