To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi

·10.8K·Jamiyat
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Qisqacha

To‘y kuni tantanaga yo‘l olishdan avval kelin-kuyov kuyovning marhum otasi qabrini ziyorat qildi. Kuyov qabr poyiga gul qo‘yib, kelin esa ta’zim qilib salom berdi, shundan so‘ng ular birgalikda duo qildi. Video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar tomonidan ota-onaga hurmat, vafodorlik va farzandlik burchining namunasi sifatida baholandi. Bunday an’ana avvalroq AQSH va Nigeriyada ham kuzatilgan.

O‘zbekistonda to‘y kuni sodir bo‘lgan ta’sirli voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi. Unda kelin va kuyov tantanaga yo‘l olishdan avval kuyovning marhum otasi qabrini ziyorat qilgani tasvirlangan.

Videoda kuyov otasining qabri poyiga gul qo‘yib, uning xotirasiga hurmat bajo keltiradi. Kelin esa qabr oldida ta’zim qilib salom beradi. Shundan so‘ng ular birgalikda duo qilib, marhumni yodga olishadi.

Mazkur lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda iliq munosabat uyg‘otdi. Ko‘plab foydalanuvchilar buni ota-onaga bo‘lgan cheksiz hurmat, vafodorlik va farzandlik burchining yorqin namunasi sifatida baholamoqda. Izohlarda "ota bu dunyoda bo‘lmasa ham, uning duosi va xotirasi farzand hayotida doimo muhim o‘rin tutadi" degan fikrlar ham ko‘plab uchramoqda.

Ma’lumot o‘rnida, bunday an’ana faqat O‘zbekistonga xos emas. Avvalroq AQSH va Nigeriyada ham kelin-kuyovlarning to‘y kuni marhum ota-onalari qabrini ziyorat qilib, ularning xotirasiga hurmat bajo keltirgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan.

O'zbekistonAQSHNigeriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!