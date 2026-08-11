Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)

·59·Jamiyat
Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)
Qisqacha

Oq atirgullardan yasalgan katta ot gul kompozitsiyasi aktrisa Durdona Qurbonovaga sovg‘a qilindi. Aktrisa videoni o‘z sahifasida ulashib, bunday gul hali hech kimda bo‘lmaganini hazilomuz tarzda yozdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda foydalanuvchilar aktrisaga havas qilganini bildirgan. Avvalroq Durdona Qurbonovaga katta ayiq va yurak shaklidagi gul kompozitsiyasi ham sovg‘a qilingani xabar qilingan edi.

Ijtimoiy tarmoqlarda atirgullar bilan bezatilgan turli xil gul kompozitsiyalari ko‘pchilikning e’tiborini tortmoqda. Ot, kobra ilon, ayiq va yurak shaklida yaratilgan noodatiy kompozitsiyalar orasida yana bir o‘ziga xos sovg‘a paydo bo‘ldi.

Tarqalgan videoda oq atirgullardan yasalgan katta ot gul kompozitsiyasi aks etgan. Ma’lum bo‘lishicha, ushbu noodatiy va nafis sovg‘a aktrisa Durdona Qurbonovaga taqdim etilgan.

Aktrisa ham o‘z sahifasida mazkur videoni ulashib, taassurotlarini hazilomuz tarzda ifodalagan.

“Gulni qaranglar, bunaqasi, menimcha, hali hech kimda bo‘lmagan”, — deb yozgan Durdona Qurbonova.

Videoga yozilgan izohlarda ko‘pchilik aktrisaga havas qilganini bildirib, bunday chiroyli va noodatiy sovg‘alar barcha qizlarga nasib etishini tilagan.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq Durdona Qurbonovaga katta ayiq va uning yonida yurak shaklida tayyorlangan gul kompozitsiyasi ham sovg‘a qilingani haqida xabar bergan edik.

Oq libosdagi ayol gullardan yasalgan ayiq va yuraklar oldida turibdi.
Durdona Qurbonova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ot minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiOt minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdiBugun, 20:11Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBugun, 17:56O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?Bugun, 17:52Jizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiJizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiBugun, 17:49Namanganda qizni shantaj qilib, iPhone talab qilgan yigit ushlandiNamanganda qizni shantaj qilib, iPhone talab qilgan yigit ushlandiBugun, 16:49Yo‘l o‘rtasida milliy libosda raqsga tushgan qizning harakati e’tirozlarga sabab bo‘ldi (video)Yo‘l o‘rtasida milliy libosda raqsga tushgan qizning harakati e’tirozlarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi