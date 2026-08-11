O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?
O‘zbekiston Jurnalistlar uyushmasi qoshida Blogerlar ijodiy kengashi rasman o‘z faoliyatini boshladi. Kengash blogerlarni birlashtirish, ularning kasbiy mahoratini oshirish hamda davlat va jamiyat bilan muloqotini rivojlantirishga xizmat qiladi. U blogerlarga axborot olishda huquqiy va tashkiliy yordam ko‘rsatish, noqonuniy bosim va nizoli vaziyatlarda manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, mas'uliyatli kontent tayyorlash bo‘yicha treninglar tashkil etishni rejalashtirgan.
O‘zbekiston Jurnalistlar uyushmasi qoshida Blogerlar ijodiy kengashi rasman o‘z faoliyatini boshladi. Yangi tuzilma mamlakatdagi media makon vakillarini birlashtirish, ularning kasbiy mahoratini oshirish hamda davlat va jamiyat bilan samarali muloqot maydonini yaratishga xizmat qiladi.
Ushbu muhim tashabbus haqida O‘zbekiston Jurnalistlar uyushmasi raisi Shuhratjon Oripov ma’lum qildi.
An’anaviy OAV va blogerlik: Jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi kuch
Uyushma raisining ta’kidlashicha, bugungi kunda raqamli media va bloggerura milliy axborot maydonining ajralmas va muhim qismiga aylanib bo‘ldi:
«Bugungi kunda an’anaviy ommaviy axborot vositalari bilan bir qatorda blogerlar ham jamoatchilik fikrini faol shakllantirib, tezkor va ta’sirchan axborot tarqatishda muhim rol o‘ynamoqda. Shu sababli ularning kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash va mas’uliyatli kontent yaratishga ko‘maklashish davr talabidir», — dedi Shuhratjon Oripov.
Huquqiy himoya va bosimlardan xoli faoliyat
Yangi tashkil etilgan Ijodiy kengash blogerlarning haq-huquqlarini himoya qilish bo‘yicha muhim vakolat va vazifalarni o‘z zimmasiga oladi. Jumladan, kengash quyidagi yo‘nalishlarda amaliy yordam ko‘rsatishni rejalashtirgan:
Ma’lumot olishda ko‘maklashish: DXSH va davlat organlaridan axborot olish jarayonlarida huquqiy va tashkiliy yordam ko‘rsatish;
Huquqiy va konsultativ ko‘mak: Faoliyat davomida turli tahdidlar, noqonuniy bosimlar yoki nizoli vaziyatlarga duch kelinganda blogerlar manfaatini himoya qilish;
Kasbiy mahoratni oshirish: Mas’uliyatli va xolis kontent tayyorlash bo‘yicha treninglar va tajriba almashinuvi platformalarini tashkil etish.
Uyushma tomonidan ta’kidlanishicha, bu qadam mamlakatda xolis va sifatli axborot muhitini rivojlantirish yo‘lidagi strategik bosqichdir.
Blogerlik — daromadli biznes: Raqamlar va statistika
So‘nggi yillarda O‘zbekistonda inflyuyenserlik va blogerlik alohida soha hamda qonuniy biznes sifatida shakllanib bormoqda. Tan olingan raqamlar ham bu sohaning iqtisodiy salmog‘i tobora ortib borayotganini ko‘rsatadi:
Ro‘yxatdan o‘tganlar: Mamlakatda 2 mingdan ortiq inflyuyenser va blogerlar rasmiy ro‘yxatdan o‘tgan;
Moliyaviy aylanma: O‘tgan yil yakunlariga ko‘ra, 66 ta yirik blogerning umumiy moliyaviy aylanmasi 27 milliard so‘mni tashkil etdi;
Davlat budjetiga hissa: Ushbu soha vakillari tomonidan davlat budjetiga 1 milliard so‘mdan ortiq soliq to‘landi.
Blogerlar ijodiy kengashining tuzilishi soha vakillarining ijtimoiy va huquqiy maqomini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…