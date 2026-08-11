Ot minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdi
Bir yigit onasini xursand qilish uchun uning oldiga ot minib, qo‘lida guldasta va rang-barang sharlar bilan bordi. Syurpriz gitara sadolari ostida yanada bayramona tus oldi. Ot, gullar, sharlar va yoqimli musiqa uyg‘unligi ona uchun unutilmas lahzalarni yaratdi. Bu holat farzandlarning mehri va e'tibori qimmatbaho sovg‘alardan ustun ekanini ko‘rsatdi.
Ba’zi lahzalar borki, ularni ko‘rib insonning yuzida beixtiyor tabassum paydo bo‘ladi. Ayniqsa, farzandlarning ota-onasiga bo‘lgan mehri va e’tibori aks etgan samimiy holatlar har qanday insonning qalbiga iliqlik bag‘ishlaydi.
Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda ana shunday ta’sirli lavhalardan biri tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. Bir yigit onasini xursand qilish uchun odatdagidan farqli, o‘ziga xos syurpriz tayyorlagan.
U onasining oldiga ot minib, qo‘lida guldasta va rang-barang sharlar bilan tashrif buyurgan. Ushbu go‘zal manzaraga gitara sadolari hamohang bo‘lib, vaziyatga yanada bayramona kayfiyat bag‘ishlagan.
Ot ustidagi o‘g‘il, qo‘ldagi gullar va yoqimli musiqa uyg‘unligi ona uchun unutilmas onlarni taqdim etgan. Bu samimiy syurpriz farzandlar mehri va e’tibori har qanday qimmatbaho sovg‘adan ustun ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
…