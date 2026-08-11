Ot minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdi

·25·Jamiyat
Ot minib kelgan o‘g‘il onasini quvontirdi
Qisqacha

Bir yigit onasini xursand qilish uchun uning oldiga ot minib, qo‘lida guldasta va rang-barang sharlar bilan bordi. Syurpriz gitara sadolari ostida yanada bayramona tus oldi. Ot, gullar, sharlar va yoqimli musiqa uyg‘unligi ona uchun unutilmas lahzalarni yaratdi. Bu holat farzandlarning mehri va e'tibori qimmatbaho sovg‘alardan ustun ekanini ko‘rsatdi.

Ba’zi lahzalar borki, ularni ko‘rib insonning yuzida beixtiyor tabassum paydo bo‘ladi. Ayniqsa, farzandlarning ota-onasiga bo‘lgan mehri va e’tibori aks etgan samimiy holatlar har qanday insonning qalbiga iliqlik bag‘ishlaydi.

Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda ana shunday ta’sirli lavhalardan biri tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. Bir yigit onasini xursand qilish uchun odatdagidan farqli, o‘ziga xos syurpriz tayyorlagan.

U onasining oldiga ot minib, qo‘lida guldasta va rang-barang sharlar bilan tashrif buyurgan. Ushbu go‘zal manzaraga gitara sadolari hamohang bo‘lib, vaziyatga yanada bayramona kayfiyat bag‘ishlagan.

Ot ustidagi o‘g‘il, qo‘ldagi gullar va yoqimli musiqa uyg‘unligi ona uchun unutilmas onlarni taqdim etgan. Bu samimiy syurpriz farzandlar mehri va e’tibori har qanday qimmatbaho sovg‘adan ustun ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBugun, 17:56Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Bugun, 17:52O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?O‘zbekistonda Blogerlar kengashi: U blogerlarga qanday imkoniyatlar beradi?Bugun, 17:52Jizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiJizzaxda Onix va Volkswagen to‘qnashuvi natijasida ikki kishi halok bo‘ldiBugun, 17:49Namanganda qizni shantaj qilib, iPhone talab qilgan yigit ushlandiNamanganda qizni shantaj qilib, iPhone talab qilgan yigit ushlandiBugun, 16:49Yo‘l o‘rtasida milliy libosda raqsga tushgan qizning harakati e’tirozlarga sabab bo‘ldi (video)Yo‘l o‘rtasida milliy libosda raqsga tushgan qizning harakati e’tirozlarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi