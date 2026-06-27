Toshkentda shubhali 176 kilogramm go‘sht yo‘q qilindi

·27·Jamiyat
Toshkentda shubhali 176 kilogramm go‘sht yo‘q qilindi

Shayxontohur tumani Sanepidqo‘mita mutaxassislari oziq-ovqatdan zaharlanish holatlarining oldini olish maqsadida «Eski Juva» dehqon bozorida reyd o‘tkazdi.

Monitoring davomida bozor avtoturargohida 176 kilogramm muzlatilgan mol go‘shti aniqlangan. Mahsulot qora polietilen paketlarda saqlangan bo‘lib, unga tegishli veterinariya hujjatlari bo‘lmagan. Shuningdek, go‘shtni saqlashda sanitariya talablariga rioya qilinmagan.

Aholi salomatligi uchun ehtimoliy xavf tug‘dirishi sababli mazkur go‘sht savdo muomalasidan olib qo‘yilgan va belgilangan tartibda yo‘q qilingan.

Tekshiruv yakunlariga ko‘ra, oziq-ovqat mahsulotlarini tashish va saqlash qoidalari bilan bog‘liq yana oltita qoidabuzarlik aniqlangan. Mas’ul shaxslarga nisbatan ma’muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan.

Harbiy kiyimdagi shaxslar yuk mashinasidan go‘sht mahsulotlarini tushirishmoqda.
Eski JuvaShayxontohurSanepidqo‘mitaMol go‘shtiToshkentOziq-ovqat xavfsizligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda qariyb uch tonna giyohvand modda yo‘q qilindiO‘zbekistonda qariyb uch tonna giyohvand modda yo‘q qilindiBugun, 15:28“Itni qiynaymiz” nomli kanal jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘ldi“Itni qiynaymiz” nomli kanal jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘ldiBugun, 15:272027 yildan AYOQSH xodimlariga rasmiy ruxsat talab qilinadi2027 yildan AYOQSH xodimlariga rasmiy ruxsat talab qilinadiBugun, 15:22«Oltin qalam» milliy mukofotining yangi g‘oliblari e’lon qilindi!«Oltin qalam» milliy mukofotining yangi g‘oliblari e’lon qilindi!Bugun, 13:01Tibbiyot tizimida ishga kiritish uchun pul olgan ikki mansabdor ushlandiTibbiyot tizimida ishga kiritish uchun pul olgan ikki mansabdor ushlandiBugun, 12:20Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildiToshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildiBugun, 03:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi