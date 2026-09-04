O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)

·0·Jamiyat
O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)

Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari tomonidan Toshkent viloyati, Toshkent shahri va Namangan viloyatida giyohvandlik vositalari hamda o‘ta xavfli sintetik moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi keng ko‘lamli tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Ko‘rilgan choralar natijasida katta miqdordagi gashish, kokain, MDMA hamda og‘ir turdagi sintetik vositalar muomaladan chiqarilib, ushbu zahri qotilni tarqatishga uringan shaxslar, jumladan chet el fuqarosi qo‘lga olindi.

Bo‘stonliqda ta’qib va 5 kilogramm gashish: Qochishga uringan «Cobalt» haydovchisi

Birinchi tezkor tadbir Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumanida yuqori darajadagi keskinlik bilan kechdi:

  • Qonuniy talabga bo‘ysunmaslik: Andijon viloyatida tug‘ilgan 26 yoshli shaxs «Cobalt» rusumli avtomashinani boshqarib borayotib, huquq-tartibot organlarining to‘xtash haqidagi talabiga bo‘ysunmay, voqea joyidan qochishga uringan;

  • Salondan uloqtirilgan tugunlar: Qochish vaqtida haydovchi mashina salonidan ichida shubhali moddalar bo‘lgan ikkita tugunni yo‘l chetiga uloqtirib yuborgan;

  • Ashyoviy dalillar: Mashina majburiy to‘xtatilgach, uning salonidan yana ikkita tugun, shuningdek, maxsus geolokatsiya manzili bo‘yicha yashirilgan yana bir tugun topib olindi;

  • 5 kg sof gashish: Ekspertiza natijalariga ko‘ra, musodara qilingan barcha moddalar umumiy og‘irligi roppa-rosa 5 kilogramm bo‘lgan «gashish» giyohvandlik vositasi ekanligi tasdiqlandi.

Chilonzordagi xonadondan topilgan «kimyoviy laboratoriya»: Xorijlik shaxs ushlandi

Ikkinchi operatsiya poytaxtning Chilonzor tumanida amalga oshirilib, xalqaro tarmoqqa bog‘liq sintetik zanjir fosh etildi:

  • Ko‘chadagi tekshiruv: Tezkor xodimlar tomonidan 21 yoshli chet el fuqarosi shubha ostiga olinib to‘xtatildi. Tekshiruvda uning yonidan «zip-paket»ga solingan kukunsimon modda aniqlandi;

  • Xonadondan chiqqan «o‘lim konveyeri»: Gumonlanuvchi vaqtincha istiqomat qilayotgan yashash joyi ko‘zdan kechirilganda, og‘ir narkotiklarning yirik arsenali topildi:

    • 4 kg 133 gramm «3-xlormetkatinon»;

    • 403 gramm amfetamin;

    • 720 gramm MDMA (ekstazi);

    • 20 gramm yuqori sifatli kokain.

Yonilg‘i bakidagi zahar: Qo‘shni davlatdan kirgan «Lacetti» va chegaradan piyoda o‘tgan sherik

Uchinchi maxsus reyd Namangan viloyatining Uchqo‘rg‘on tumanida o‘tkazilib, davlat chegarasi orqali olib o‘tilgan yirik partiya to‘xtatib qolindi:

  • Benzobakka yashirilgan 2,5 kg sintetika: Qo‘shni davlatdan kirib kelgan, Chortoq tumanida yashovchi 26 yoshli fuqaro boshqaruvidagi «Lacetti» rusumli avtomashina xolislar ishtirokida tekshirilganda, uning yonilg‘i bakiga mohirlik bilan yashirilgan 2 kg 513 gramm «Alfa-PVP» sintetik narkotik moddasi topildi va musodara qilindi;

  • Piyoda kesib o‘tgan sherik: Haydovchi bilan birga chegaragacha yetib kelib, bojxona postidan piyoda o‘tib, O‘zbekiston hududida avtomashinani kutib turgan 21 yoshli jinoiy sherik ham voqea joyida qo‘lga olindi.

Hozirda mazkur uchchala holat yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, ushbu transchegaraviy kontrabanda tarmog‘ining boshqa a’zolarini aniqlash bo‘yicha qat’iy tergov harakatlari olib borilmoqda.

Sizningcha, yoshlar va hatto xorijiy fuqarolarning sintetik narkotiklar aylanmasiga tobora ko‘proq jalb etilayotganiga qanday omillar sabab bo‘lmoqda? Bu kabi og‘ir zahri qotillar tarqalishining oldini olish uchun qonunchilikdagi jazo choralarini yanada kuchaytirish kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)Bugun, 15:28Glinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdiGlinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdiBugun, 14:51Maktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdiMaktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdiBugun, 12:12Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Bugun, 10:09«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlari«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlariBugun, 09:56Ozodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiOzodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq