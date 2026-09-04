O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)
Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari tomonidan Toshkent viloyati, Toshkent shahri va Namangan viloyatida giyohvandlik vositalari hamda o‘ta xavfli sintetik moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi keng ko‘lamli tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Ko‘rilgan choralar natijasida katta miqdordagi gashish, kokain, MDMA hamda og‘ir turdagi sintetik vositalar muomaladan chiqarilib, ushbu zahri qotilni tarqatishga uringan shaxslar, jumladan chet el fuqarosi qo‘lga olindi.
Bo‘stonliqda ta’qib va 5 kilogramm gashish: Qochishga uringan «Cobalt» haydovchisi
Birinchi tezkor tadbir Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumanida yuqori darajadagi keskinlik bilan kechdi:
Qonuniy talabga bo‘ysunmaslik: Andijon viloyatida tug‘ilgan 26 yoshli shaxs «Cobalt» rusumli avtomashinani boshqarib borayotib, huquq-tartibot organlarining to‘xtash haqidagi talabiga bo‘ysunmay, voqea joyidan qochishga uringan;
Salondan uloqtirilgan tugunlar: Qochish vaqtida haydovchi mashina salonidan ichida shubhali moddalar bo‘lgan ikkita tugunni yo‘l chetiga uloqtirib yuborgan;
Ashyoviy dalillar: Mashina majburiy to‘xtatilgach, uning salonidan yana ikkita tugun, shuningdek, maxsus geolokatsiya manzili bo‘yicha yashirilgan yana bir tugun topib olindi;
5 kg sof gashish: Ekspertiza natijalariga ko‘ra, musodara qilingan barcha moddalar umumiy og‘irligi roppa-rosa 5 kilogramm bo‘lgan «gashish» giyohvandlik vositasi ekanligi tasdiqlandi.
Chilonzordagi xonadondan topilgan «kimyoviy laboratoriya»: Xorijlik shaxs ushlandi
Ikkinchi operatsiya poytaxtning Chilonzor tumanida amalga oshirilib, xalqaro tarmoqqa bog‘liq sintetik zanjir fosh etildi:
Ko‘chadagi tekshiruv: Tezkor xodimlar tomonidan 21 yoshli chet el fuqarosi shubha ostiga olinib to‘xtatildi. Tekshiruvda uning yonidan «zip-paket»ga solingan kukunsimon modda aniqlandi;
Xonadondan chiqqan «o‘lim konveyeri»: Gumonlanuvchi vaqtincha istiqomat qilayotgan yashash joyi ko‘zdan kechirilganda, og‘ir narkotiklarning yirik arsenali topildi:
4 kg 133 gramm «3-xlormetkatinon»;
403 gramm amfetamin;
720 gramm MDMA (ekstazi);
20 gramm yuqori sifatli kokain.
Yonilg‘i bakidagi zahar: Qo‘shni davlatdan kirgan «Lacetti» va chegaradan piyoda o‘tgan sherik
Uchinchi maxsus reyd Namangan viloyatining Uchqo‘rg‘on tumanida o‘tkazilib, davlat chegarasi orqali olib o‘tilgan yirik partiya to‘xtatib qolindi:
Benzobakka yashirilgan 2,5 kg sintetika: Qo‘shni davlatdan kirib kelgan, Chortoq tumanida yashovchi 26 yoshli fuqaro boshqaruvidagi «Lacetti» rusumli avtomashina xolislar ishtirokida tekshirilganda, uning yonilg‘i bakiga mohirlik bilan yashirilgan 2 kg 513 gramm «Alfa-PVP» sintetik narkotik moddasi topildi va musodara qilindi;
Piyoda kesib o‘tgan sherik: Haydovchi bilan birga chegaragacha yetib kelib, bojxona postidan piyoda o‘tib, O‘zbekiston hududida avtomashinani kutib turgan 21 yoshli jinoiy sherik ham voqea joyida qo‘lga olindi.
Hozirda mazkur uchchala holat yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, ushbu transchegaraviy kontrabanda tarmog‘ining boshqa a’zolarini aniqlash bo‘yicha qat’iy tergov harakatlari olib borilmoqda.
Sizningcha, yoshlar va hatto xorijiy fuqarolarning sintetik narkotiklar aylanmasiga tobora ko‘proq jalb etilayotganiga qanday omillar sabab bo‘lmoqda? Bu kabi og‘ir zahri qotillar tarqalishining oldini olish uchun qonunchilikdagi jazo choralarini yanada kuchaytirish kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…