Philips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareya
Philips brendi oʻzining yangi arzon smartfonlar qatorini kengaytirib, 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydigan Philips S7221 5G modelini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma zamonaviy texnik xususiyatlarni hamyonbop narxda taklif etishi bilan eʼtiborni tortadi va oʻrtasidagi narx segmentida raqobatni kuchaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfon 1600 × 720 piksellar aniqligini va silliq tasvirni taʼminlovchi 120 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,67 dyuymli suyuq kristall (JSh) displey bilan jihozlangan. Ushbu ekran foydalanuvchilarga kontentni koʻrish va interfeysda ishlash jarayonida yuqori qulaylik taqdim etadi.
Unumdorlik va apparat taʼminotiQurilmaning asosiy ishlash jarayoni 6 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan Unisoc T8200 protsessoriga tayanadi. Chipset ikkita Cortex-A76 va oltita tejamkor Cortex-A55 yadrolarini oʻz ichiga olgan boʻlib, grafik vazifalar uchun Mali-G57 MC2 tezlatkichi masʼul hisoblanadi.
Xaridorlarga operativ xotira hajmi boʻyicha ikki xil — 6 GB yoki 8 GBli modifikatsiyalar taqdim etiladi. Doimiy ichki xotira esa barcha versiyalar uchun 128 GBni tashkil etib, uni ehtiyojga qarab foydalanish imkonini beradi. Qurilma qutiyoqdan chiqiboq zamonaviy Android 16 operatsion tizimida ishlaydi.
Kamera va akkumulyator imkoniyatlariSuratga olish imkoniyatlariga kelsak, yangi model 64 megapikselli asosiy kamera va 16 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan. Bu kundalik vazifalar va sifatli kadrlar uchun yetarli imkoniyatlarni ochib beradi.
Smartfonning avtonom ishlashi 5700 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyator zimmasiga yuklatilgan. Batareyani quvvatlash uchun qulay USB Type-C portidan foydalaniladi, bu esa foydalanishni yanada osonlashtiradi.
Xavfsizlik maqsadida korpusning yon tomonida barmoq izi skaneri joylashtirilgan. Shuningdek, qurilma ikkita SIM-karta, 5G tarmoqlari, ikki diapazonli Wi-Fi va sifatli ovoz uchun stereodinamiklarni qoʻllab-quvvatlaydi. Korpus IP64 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalangan.
Hozircha model Hindiston bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, u yerda 6 GB operativ va 128 GB doimiy xotiraga ega versiya 20 499 rupiy yoki taxminan 215 AQSh dollari narxida baholanmoqda.
…