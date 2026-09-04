Philips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareya

·26·Texno
Philips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareya

Philips brendi oʻzining yangi arzon smartfonlar qatorini kengaytirib, 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydigan Philips S7221 5G modelini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma zamonaviy texnik xususiyatlarni hamyonbop narxda taklif etishi bilan eʼtiborni tortadi va oʻrtasidagi narx segmentida raqobatni kuchaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon 1600 × 720 piksellar aniqligini va silliq tasvirni taʼminlovchi 120 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,67 dyuymli suyuq kristall (JSh) displey bilan jihozlangan. Ushbu ekran foydalanuvchilarga kontentni koʻrish va interfeysda ishlash jarayonida yuqori qulaylik taqdim etadi.

Unumdorlik va apparat taʼminoti

Qurilmaning asosiy ishlash jarayoni 6 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan Unisoc T8200 protsessoriga tayanadi. Chipset ikkita Cortex-A76 va oltita tejamkor Cortex-A55 yadrolarini oʻz ichiga olgan boʻlib, grafik vazifalar uchun Mali-G57 MC2 tezlatkichi masʼul hisoblanadi.

Xaridorlarga operativ xotira hajmi boʻyicha ikki xil — 6 GB yoki 8 GBli modifikatsiyalar taqdim etiladi. Doimiy ichki xotira esa barcha versiyalar uchun 128 GBni tashkil etib, uni ehtiyojga qarab foydalanish imkonini beradi. Qurilma qutiyoqdan chiqiboq zamonaviy Android 16 operatsion tizimida ishlaydi.

Kamera va akkumulyator imkoniyatlari

Suratga olish imkoniyatlariga kelsak, yangi model 64 megapikselli asosiy kamera va 16 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan. Bu kundalik vazifalar va sifatli kadrlar uchun yetarli imkoniyatlarni ochib beradi.

Smartfonning avtonom ishlashi 5700 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyator zimmasiga yuklatilgan. Batareyani quvvatlash uchun qulay USB Type-C portidan foydalaniladi, bu esa foydalanishni yanada osonlashtiradi.

Xavfsizlik maqsadida korpusning yon tomonida barmoq izi skaneri joylashtirilgan. Shuningdek, qurilma ikkita SIM-karta, 5G tarmoqlari, ikki diapazonli Wi-Fi va sifatli ovoz uchun stereodinamiklarni qoʻllab-quvvatlaydi. Korpus IP64 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalangan.

Hozircha model Hindiston bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, u yerda 6 GB operativ va 128 GB doimiy xotiraga ega versiya 20 499 rupiy yoki taxminan 215 AQSh dollari narxida baholanmoqda.

PhilipsSmartfonlarUnisocAndroid 165G
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiCuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiBugun, 13:28HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiHMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiBugun, 12:25Nokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinNokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinBugun, 11:54Anker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdiAnker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdiBugun, 11:23Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiBugun, 10:53Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Bugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi