Cuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdi

·7·Texno
Cuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdi

Cuktech kompaniyasi noutbuklar uchun moʻljallangan Type 30 deb nomlangan yangi quvvat adapterini namoyish etdi. Mazkur qurilmaning maksimal quvvati 360 vattni tashkil etib, u bozordagi turifer noutbuklarni, jumladan, yuqori unumdorlikka ega oʻyin modellarini quvvatlantirishga qodir ekanligi bilan eʼtiborga tushdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oʻzining universal imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu adapter yigirmadan ortiq turli xil zaryadlash ulagichlari bilan toʻliq mos keladi va bu foydalanuvchilarga bir nechta qurilmalar uchun bitta yechimdan foydalanish imkonini beradi.

Galliy nitridi texnologiyasi va ixchamlik

Qurilmaning texnik asosi sifatida galliy nitridi (GaN) asosidagi ilgʻor quvvat chipi tanlangan. Ushbu zamonaviy yondashuv ixcham oʻlchamlarni saqlab qolgan holda juda yuqori quvvat koʻrsatkichlariga erishish imkonini bergan.

Qurilmaning solishtirma quvvati taxminan 1360 W/l ni tashkil qiladi. Bu koʻrsatkich odatiy oʻyin noutbuklari uchun moʻljallangan 300 vattli anʼanaviy original quvvat bloklaridan ikki barobardan ham koʻproq yuqori ekani qayd etildi.

Sovutish tizimi va xavfsizlik

Oʻta yuqori quvvat va kichik oʻlchamlar kombinatsiyasi issiqlik chiqarish masalasini dolzarb qiladi. Shu sababli Cuktech oʻz mahsulotini maxsus faol sovutish tizimi bilan jihozlagan.

Qurilma korpusi ichida tezligi avtomatik sobitlanuvchi yupqa ventilyator oʻrnatilgan boʻlib, u maksimal yuklama vaqtida ham issiqlikni samarali tarzda tarqatib yuboradi. Shuningdek, foydalanish qulayligi va chidamliligini oshirish maqsadida qoʻshimcha ravishda yechib olinadigan changdan himoya qiluvchi qopqoq ham nazarda tutilgan.

CuktechNoutbuk zaryadchisiGaN adapterType 30Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Philips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaPhilips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaBugun, 12:53HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiHMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiBugun, 12:25Nokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinNokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinBugun, 11:54Anker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdiAnker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdiBugun, 11:23Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiBugun, 10:53Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Bugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi