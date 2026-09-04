Cuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdi
Cuktech kompaniyasi noutbuklar uchun moʻljallangan Type 30 deb nomlangan yangi quvvat adapterini namoyish etdi. Mazkur qurilmaning maksimal quvvati 360 vattni tashkil etib, u bozordagi turifer noutbuklarni, jumladan, yuqori unumdorlikka ega oʻyin modellarini quvvatlantirishga qodir ekanligi bilan eʼtiborga tushdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oʻzining universal imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu adapter yigirmadan ortiq turli xil zaryadlash ulagichlari bilan toʻliq mos keladi va bu foydalanuvchilarga bir nechta qurilmalar uchun bitta yechimdan foydalanish imkonini beradi.
Galliy nitridi texnologiyasi va ixchamlikQurilmaning texnik asosi sifatida galliy nitridi (GaN) asosidagi ilgʻor quvvat chipi tanlangan. Ushbu zamonaviy yondashuv ixcham oʻlchamlarni saqlab qolgan holda juda yuqori quvvat koʻrsatkichlariga erishish imkonini bergan.
Qurilmaning solishtirma quvvati taxminan 1360 W/l ni tashkil qiladi. Bu koʻrsatkich odatiy oʻyin noutbuklari uchun moʻljallangan 300 vattli anʼanaviy original quvvat bloklaridan ikki barobardan ham koʻproq yuqori ekani qayd etildi.
Sovutish tizimi va xavfsizlikOʻta yuqori quvvat va kichik oʻlchamlar kombinatsiyasi issiqlik chiqarish masalasini dolzarb qiladi. Shu sababli Cuktech oʻz mahsulotini maxsus faol sovutish tizimi bilan jihozlagan.
Qurilma korpusi ichida tezligi avtomatik sobitlanuvchi yupqa ventilyator oʻrnatilgan boʻlib, u maksimal yuklama vaqtida ham issiqlikni samarali tarzda tarqatib yuboradi. Shuningdek, foydalanish qulayligi va chidamliligini oshirish maqsadida qoʻshimcha ravishda yechib olinadigan changdan himoya qiluvchi qopqoq ham nazarda tutilgan.
…