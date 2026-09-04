Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)
Farg‘ona shahridagi ko‘p qavatli aholi turar joyida umumiy mulk hisoblangan yerto‘ladan shaxsiy va g‘ayrioddiy maqsadlarda foydalanish bilan bog‘liq shov-shuvli holat fosh etildi. Viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan o‘tkazilgan monitoring tadbirida mahalliy fuqaro ko‘p qavatli uyning yerto‘lasini to‘sib olib, u yerda ulkan sun’iy basseyn o‘rnatgani va «Siam akulasi» deb nomlanuvchi baliqlarni boqib kelgani aniqlandi.
«Qanaqa baliq bu? — Akula!»: Inspeksiya tekshiruvi va noqonuniy ferma
Farg‘ona shahrining Murvanat mahalla fuqarolar yig‘ini, Farg‘ona ko‘chasidagi 78-sonli ko‘p qavatli uyda o‘tkazilgan tekshiruv jarayonida mutasaddilar jiddiy qonunbuzilish holatlarining guvohi bo‘lishdi:
Qarorga zid sun’iy hovuz: Uyning 17-xonadon mulkdori Vazirlar Mahkamasining 648-sonli qarori talablarini qo‘pol ravishda buzgan holda, yerto‘la maydoniga katta hajmdagi sinchli (karkasli) sun’iy basseyn o‘rnatgan;
«Siam akulasi» parvarishi: Mas’ul xodimning savoliga javoban xonadon egasi suv havzasida akulasimon yirtqich baliqlar parvarishlanayotganini tasdiqlagan:
«Qanaqa baliq bu? — Akula, siamskiy deydilar. — Akula? Akulani boqayapsizmi ko‘p qavatli xonadonda?!» deya hayratini yashirmagan inspeksiya vakili;
Yerto‘lani o‘zboshimchalik bilan to‘sib olish: Mulkdor yerto‘laning turli qismlarini o‘zboshimchalik bilan devor va to‘siqlar bilan ajratib, noqonuniy egallab olgan hamda maxsus suv ta’minoti quvurlarini tortgan.
Ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish va qo‘llanilgan jazo choralari
Suv havzasi va baliqchilik xo‘jaligini yuritishda kommunal resurslardan noqonuniy foydalanish holatlari ham yuzaga chiqdi:
Ichimlik suvi talon-toroji: Xonadon egasi ulkan hovuzni to‘ldirish va baliqlar hayotini ta’minlash uchun shahar ichimlik suvi tarmog‘iga o‘zboshimchalik bilan ulanib, suvdan noqonuniy foydalanib kelgani aniqlandi;
Ma’muriy jarimalar: Qoidabuzarga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan ikkita yo‘nalishda (yerto‘lani noqonuniy egallash va ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish bo‘yicha) dalolatnoma tuzilib, jarima choralari qo‘llanildi;
15 kunlik majburiy muhlat: Mulkdorga yerto‘lani 15 kun ichida to‘liq bo‘shatish, basseyn va quvurlarni bartaraf etib, yerto‘lani asl holatiga qaytarish bo‘yicha rasmiy yozma ko‘rsatma topshirildi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ko‘p qavatli turar joylar yerto‘lasida katta miqdordagi suv saqlanishi namlikni oshirib, binoning poydevori hamda seysmik mustahkamligiga jiddiy putur yetkazishi mumkin.
Sizningcha, ko‘p qavatli uylarning umumiy yerto‘lalari va yo‘laklarini bunday o‘zboshimchalik bilan egallab olish holatlariga qanday barham berish mumkin? Qo‘shnilarning xavfsizligi va bino yaxlitligiga tahdid soluvchi bunday xatti-harakatlar uchun jazolarni yanada kuchaytirish kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…