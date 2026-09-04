Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)

·44·Jamiyat
Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)

Farg‘ona shahridagi ko‘p qavatli aholi turar joyida umumiy mulk hisoblangan yerto‘ladan shaxsiy va g‘ayrioddiy maqsadlarda foydalanish bilan bog‘liq shov-shuvli holat fosh etildi. Viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan o‘tkazilgan monitoring tadbirida mahalliy fuqaro ko‘p qavatli uyning yerto‘lasini to‘sib olib, u yerda ulkan sun’iy basseyn o‘rnatgani va «Siam akulasi» deb nomlanuvchi baliqlarni boqib kelgani aniqlandi.

«Qanaqa baliq bu? — Akula!»: Inspeksiya tekshiruvi va noqonuniy ferma

Farg‘ona shahrining Murvanat mahalla fuqarolar yig‘ini, Farg‘ona ko‘chasidagi 78-sonli ko‘p qavatli uyda o‘tkazilgan tekshiruv jarayonida mutasaddilar jiddiy qonunbuzilish holatlarining guvohi bo‘lishdi:

  • Qarorga zid sun’iy hovuz: Uyning 17-xonadon mulkdori Vazirlar Mahkamasining 648-sonli qarori talablarini qo‘pol ravishda buzgan holda, yerto‘la maydoniga katta hajmdagi sinchli (karkasli) sun’iy basseyn o‘rnatgan;

  • «Siam akulasi» parvarishi: Mas’ul xodimning savoliga javoban xonadon egasi suv havzasida akulasimon yirtqich baliqlar parvarishlanayotganini tasdiqlagan:

    «Qanaqa baliq bu? — Akula, siamskiy deydilar. — Akula? Akulani boqayapsizmi ko‘p qavatli xonadonda?!» deya hayratini yashirmagan inspeksiya vakili;

  • Yerto‘lani o‘zboshimchalik bilan to‘sib olish: Mulkdor yerto‘laning turli qismlarini o‘zboshimchalik bilan devor va to‘siqlar bilan ajratib, noqonuniy egallab olgan hamda maxsus suv ta’minoti quvurlarini tortgan.

Ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish va qo‘llanilgan jazo choralari

Suv havzasi va baliqchilik xo‘jaligini yuritishda kommunal resurslardan noqonuniy foydalanish holatlari ham yuzaga chiqdi:

  • Ichimlik suvi talon-toroji: Xonadon egasi ulkan hovuzni to‘ldirish va baliqlar hayotini ta’minlash uchun shahar ichimlik suvi tarmog‘iga o‘zboshimchalik bilan ulanib, suvdan noqonuniy foydalanib kelgani aniqlandi;

  • Ma’muriy jarimalar: Qoidabuzarga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan ikkita yo‘nalishda (yerto‘lani noqonuniy egallash va ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish bo‘yicha) dalolatnoma tuzilib, jarima choralari qo‘llanildi;

  • 15 kunlik majburiy muhlat: Mulkdorga yerto‘lani 15 kun ichida to‘liq bo‘shatish, basseyn va quvurlarni bartaraf etib, yerto‘lani asl holatiga qaytarish bo‘yicha rasmiy yozma ko‘rsatma topshirildi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ko‘p qavatli turar joylar yerto‘lasida katta miqdordagi suv saqlanishi namlikni oshirib, binoning poydevori hamda seysmik mustahkamligiga jiddiy putur yetkazishi mumkin.

Sizningcha, ko‘p qavatli uylarning umumiy yerto‘lalari va yo‘laklarini bunday o‘zboshimchalik bilan egallab olish holatlariga qanday barham berish mumkin? Qo‘shnilarning xavfsizligi va bino yaxlitligiga tahdid soluvchi bunday xatti-harakatlar uchun jazolarni yanada kuchaytirish kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiBugun, 15:52O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)Bugun, 15:45Glinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdiGlinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdiBugun, 14:51Maktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdiMaktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdiBugun, 12:12Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Bugun, 10:09«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlari«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlariBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq