«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlari
Toshkent shahri Sergeli tumanidagi oilaviy poliklinikalardan birida voyaga yetmagan bolaga nogironlikni rasmiylashtirish uchun tibbiyot xodimi tomonidan ochiqchasiga pul talab qilingani keng jamoatchilikda katta norozilik va rezonans uyg‘otdi. Taniqli aktyor va ijtimoiy tarmoq faoli Musulmon Yunusov o‘zining voyaga yetmagan qizining qonuniy hujjatlarini tayyorlash jarayonida duch kelgan noqonuniy ta’magirlik haqida oshkor qildi.
San’atkorning ta’kidlashicha, tuman oilaviy poliklinikasi hamshirasi uning qiziga nogironlik maqomini rasmiylashtirib berish evaziga 300 AQSH dollari talab qilgan.
«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Shov-shuvli bayonot tafsilotlari
Aktyor Musulmon Yunusov ijtimoiy tarmoqlar orqali mazkur holatni jamoatchilikka ma’lum qilar ekan, quyi bo‘g‘indagi tibbiyot va ijtimoiy ta’minot tizimidagi korrupsiyaviy illatlarni qattiq qoraladi:
Ochiq ta’magirlik: Bemor va yordamga muhtoj bolaning qonuniy huquqlarini rasmiylashtirish uchun poliklinika xodimasi hech qanday tortinmasdan aniq summa — 300 dollar pora so‘ragan;
San’atkorning e’tirozi: Yunusov bunday noqonuniy talabga bo‘ysunmasligini, oddiy aholi ham tizimdagi mana shunday to‘siqlar va byurokratiyadan yillar davomida aziyat chekayotganini qayd etdi;
Jamoatchilik g‘azabi: Tarmoq foydalanuvchilari bolalar va imkoniyati cheklangan shaxslarning nafaqasi hisobidan manfaat ko‘rmoqchi bo‘lgan xodimlarning xatti-harakatini keskin tanqid ostiga oldi.
Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat: Shaxsiy nazorat va tuman xizmatlarini tekshirish talabi
Aktyor mazkur vaziyatni shunchaki qoldirmaslik maqsadida to‘g‘ridan to‘g‘ri davlatning yuqori ijtimoiy tuzilmasiga yuzlandi:
Ommaviy chaqiriq: Musulmon Yunusov Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari Shahnoza Mirziyoyevaga ochiq rasmiy murojaat bilan chiqdi;
Shaxsiy nazorat so‘rovi: San’atkor mazkur vaziyatni shaxsan nazoratga olishni, Sergeli tumanidagi oilaviy poliklinika va unga aloqador ijtimoiy-tibbiy xizmatlar faoliyatini keng ko‘lamli tekshiruvdan o‘tkazishni iltimos qildi;
Tizimdagi qat’iy islohotlar zarurati: Mamlakatda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha muhim qadamlar tashlanayotgan bir paytda, joylardagi bu kabi suiiste’molchiliklar tizimga bo‘lgan ishonchga putur yetkazmoqda.
Mazkur voqea Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tibbiyot muassasalarida nogironlikni belgilash jarayonining shaffofligini kuchaytirishni taqozo etadi.
Sizningcha, nogironlikni rasmiylashtirishda inson omilini va korrupsiyani yo‘qotish uchun tizimni to‘liq raqamlashtirish yetarlimi? Oilaviy poliklinikalardagi bunday holatlarga qarshi qanday keskin jazo choralari qo‘llanilishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…