«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlari

·67·Jamiyat
«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlari

Toshkent shahri Sergeli tumanidagi oilaviy poliklinikalardan birida voyaga yetmagan bolaga nogironlikni rasmiylashtirish uchun tibbiyot xodimi tomonidan ochiqchasiga pul talab qilingani keng jamoatchilikda katta norozilik va rezonans uyg‘otdi. Taniqli aktyor va ijtimoiy tarmoq faoli Musulmon Yunusov o‘zining voyaga yetmagan qizining qonuniy hujjatlarini tayyorlash jarayonida duch kelgan noqonuniy ta’magirlik haqida oshkor qildi.

San’atkorning ta’kidlashicha, tuman oilaviy poliklinikasi hamshirasi uning qiziga nogironlik maqomini rasmiylashtirib berish evaziga 300 AQSH dollari talab qilgan.

«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Shov-shuvli bayonot tafsilotlari

Aktyor Musulmon Yunusov ijtimoiy tarmoqlar orqali mazkur holatni jamoatchilikka ma’lum qilar ekan, quyi bo‘g‘indagi tibbiyot va ijtimoiy ta’minot tizimidagi korrupsiyaviy illatlarni qattiq qoraladi:

  • Ochiq ta’magirlik: Bemor va yordamga muhtoj bolaning qonuniy huquqlarini rasmiylashtirish uchun poliklinika xodimasi hech qanday tortinmasdan aniq summa — 300 dollar pora so‘ragan;

  • San’atkorning e’tirozi: Yunusov bunday noqonuniy talabga bo‘ysunmasligini, oddiy aholi ham tizimdagi mana shunday to‘siqlar va byurokratiyadan yillar davomida aziyat chekayotganini qayd etdi;

  • Jamoatchilik g‘azabi: Tarmoq foydalanuvchilari bolalar va imkoniyati cheklangan shaxslarning nafaqasi hisobidan manfaat ko‘rmoqchi bo‘lgan xodimlarning xatti-harakatini keskin tanqid ostiga oldi.

Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat: Shaxsiy nazorat va tuman xizmatlarini tekshirish talabi

Aktyor mazkur vaziyatni shunchaki qoldirmaslik maqsadida to‘g‘ridan to‘g‘ri davlatning yuqori ijtimoiy tuzilmasiga yuzlandi:

  • Ommaviy chaqiriq: Musulmon Yunusov Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari Shahnoza Mirziyoyevaga ochiq rasmiy murojaat bilan chiqdi;

  • Shaxsiy nazorat so‘rovi: San’atkor mazkur vaziyatni shaxsan nazoratga olishni, Sergeli tumanidagi oilaviy poliklinika va unga aloqador ijtimoiy-tibbiy xizmatlar faoliyatini keng ko‘lamli tekshiruvdan o‘tkazishni iltimos qildi;

  • Tizimdagi qat’iy islohotlar zarurati: Mamlakatda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha muhim qadamlar tashlanayotgan bir paytda, joylardagi bu kabi suiiste’molchiliklar tizimga bo‘lgan ishonchga putur yetkazmoqda.

Mazkur voqea Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tibbiyot muassasalarida nogironlikni belgilash jarayonining shaffofligini kuchaytirishni taqozo etadi.

Sizningcha, nogironlikni rasmiylashtirishda inson omilini va korrupsiyani yo‘qotish uchun tizimni to‘liq raqamlashtirish yetarlimi? Oilaviy poliklinikalardagi bunday holatlarga qarshi qanday keskin jazo choralari qo‘llanilishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Bugun, 10:09Ozodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiOzodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiBugun, 07:39"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiBugun, 07:08Pastdarg‘omda qarzdorlik sabab MAN yuk avtomobili xatlandiPastdarg‘omda qarzdorlik sabab MAN yuk avtomobili xatlandiKecha, 21:37Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariToshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariKecha, 19:07Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Kecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq