«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi
Eronning Yaqin Sharq mintaqasidagi harbiy harakatlari AQSH Harbiy-dengiz kuchlari (VMS) moddiy-texnik ta’minotida misli ko‘rilmagan inqiroz — haqiqiy «logistik dahshat»ni yuzaga keltirdi. Bu haqda nufuzli The New York Times nashri o‘z tahliliy surishtiruvida ma’lum qildi. Mintaqadagi asosiy tayanch bazalari nishonga olinishi ortidan, o‘n minglab amerikalik harbiylar ochiq okeanda o‘ta xavfli va og‘ir sharoitda kun kechirishga majbur bo‘lmoqda.
Ulkan armada va Bahrayndagi bazaning ishdan chiqishi
Yaqin Sharq suvlarida jamlangan Amerika harbiy guruhi kundalik ravishda kolossal resurslarni talab qilmoqda:
Guruh tarkibi: Ikkita ulkan aviatashuvchi va 12 ta esminetsni o‘z ichiga olgan jami 20 ta harbiy kema hamda qariyb 20 000 nafar dengizchi va dengiz piyodalari;
Resurs ehtiyoji: Armadaning jangovar shayligini saqlab turish uchun har kuni 420 000 dan ziyod oziq-ovqat porsiyasi va taxminan 8 million gallon yoqilg‘i talab etiladi;
Bahrayndagi logistik bazaga zarba: 2026 yilning 28 fevralida Eron AQSHning Bahrayndagi muhim logistika markaziga zarba berdi. Oqibatda 5-flot bosh qarorgohi, qurol-yarog‘ omborlari, kazarmalar va ta’minot inshootlariga jiddiy shikast yetkazildi;
Portlar xavf ostida: Mintaqadagi aviatashuvchilar va ta’minot kemalarini qabul qila oladigan boshqa barcha muqobil bandargohlar Eron raketalari hamda zarbdor dronlari nishonida qolmoqda, bu esa ulardan foydalanishni deyarli imkonsiz qilib qo‘ydi.
Ochiq okeandagi xavfli amaliyotlar va minglab millar naridagi ta’minot
Bazalaridan mahrum bo‘lgan AQSH harbiy-dengiz kuchlari ochiq suvlarda favqulodda xatarli usullarni qo‘llashga o‘tdi:
45 metrlik masofadagi dozapravka: Yoqilg‘i quyish va yuk topshirish endi to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq okeanda amalga oshirilmoqda. Kemalar bir-biriga atigi 45 metr masofada yonma-yon harakatlangan holda murakkab va xavfli operatsiyalarni har 5–6 kunda takrorlashga majbur;
2 200 va 3 700 millik ta’minot yo‘li: Ta’minot zanjiri minglab chaqirimlarga cho‘zilib ketdi. Asosiy yuk oqimi Hind okeanidagi Diyego-Garsiya orolidan (taxminan 2 200 mil) yo‘naltirilmoqda. Muqobil sifatida Malakka bo‘g‘ozi orqali Singapurgacha bo‘lgan 3 700 millik ulkan masofa ko‘rib chiqilmoqda.
«Avraam Linkoln» inqirozi: Portsiz 9 oy va ekipajning ruhiy sinishi
Keskin logistik uzilishlar harbiy texnika va shaxsiy tarkib salomatligiga og‘ir zarba bermoqda:
9 oy quruqliksiz: AQSHning «Avraam Linkoln» aviatashuvchisi birorta portga kirmasdan dengizda qariyb 9 oyni o‘tkazdi;
Maishiy va ruhiy inqiroz: Kemalarda suv tanqisligi, santexnika tarmoqlarining ishdan chiqishi va oziq-ovqat zaxiralari tugab borishi ortidan dengizchilarning ruhiy kayfiyati keskin tushib ketgan;
Cheksiz noaniqlik: The New York Times ta’kidlashicha, harbiy missiyaning aniq tugash muddati yo‘q, haddan ziyod cho‘zilgan poxodlar esa ekipajlarni jismonan va ruhan batamom holdan toydirmoqda.
Sizningcha, AQSH floti bunday og‘ir ta’minot inqirozi va ruhiy bosim ostida Yaqin Sharqda uzoq muddat o‘z hukmronligini saqlab qola oladimi yoki Vashington strategiyani o‘zgartirib, kuchlarini ortga qaytarishga majbur bo‘ladimi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…