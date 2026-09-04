«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi

·98·Dunyo
«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi

Eronning Yaqin Sharq mintaqasidagi harbiy harakatlari AQSH Harbiy-dengiz kuchlari (VMS) moddiy-texnik ta’minotida misli ko‘rilmagan inqiroz — haqiqiy «logistik dahshat»ni yuzaga keltirdi. Bu haqda nufuzli The New York Times nashri o‘z tahliliy surishtiruvida ma’lum qildi. Mintaqadagi asosiy tayanch bazalari nishonga olinishi ortidan, o‘n minglab amerikalik harbiylar ochiq okeanda o‘ta xavfli va og‘ir sharoitda kun kechirishga majbur bo‘lmoqda.

Ulkan armada va Bahrayndagi bazaning ishdan chiqishi

Yaqin Sharq suvlarida jamlangan Amerika harbiy guruhi kundalik ravishda kolossal resurslarni talab qilmoqda:

  • Guruh tarkibi: Ikkita ulkan aviatashuvchi va 12 ta esminetsni o‘z ichiga olgan jami 20 ta harbiy kema hamda qariyb 20 000 nafar dengizchi va dengiz piyodalari;

  • Resurs ehtiyoji: Armadaning jangovar shayligini saqlab turish uchun har kuni 420 000 dan ziyod oziq-ovqat porsiyasi va taxminan 8 million gallon yoqilg‘i talab etiladi;

  • Bahrayndagi logistik bazaga zarba: 2026 yilning 28 fevralida Eron AQSHning Bahrayndagi muhim logistika markaziga zarba berdi. Oqibatda 5-flot bosh qarorgohi, qurol-yarog‘ omborlari, kazarmalar va ta’minot inshootlariga jiddiy shikast yetkazildi;

  • Portlar xavf ostida: Mintaqadagi aviatashuvchilar va ta’minot kemalarini qabul qila oladigan boshqa barcha muqobil bandargohlar Eron raketalari hamda zarbdor dronlari nishonida qolmoqda, bu esa ulardan foydalanishni deyarli imkonsiz qilib qo‘ydi.

Ochiq okeandagi xavfli amaliyotlar va minglab millar naridagi ta’minot

Bazalaridan mahrum bo‘lgan AQSH harbiy-dengiz kuchlari ochiq suvlarda favqulodda xatarli usullarni qo‘llashga o‘tdi:

  • 45 metrlik masofadagi dozapravka: Yoqilg‘i quyish va yuk topshirish endi to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq okeanda amalga oshirilmoqda. Kemalar bir-biriga atigi 45 metr masofada yonma-yon harakatlangan holda murakkab va xavfli operatsiyalarni har 5–6 kunda takrorlashga majbur;

  • 2 200 va 3 700 millik ta’minot yo‘li: Ta’minot zanjiri minglab chaqirimlarga cho‘zilib ketdi. Asosiy yuk oqimi Hind okeanidagi Diyego-Garsiya orolidan (taxminan 2 200 mil) yo‘naltirilmoqda. Muqobil sifatida Malakka bo‘g‘ozi orqali Singapurgacha bo‘lgan 3 700 millik ulkan masofa ko‘rib chiqilmoqda.

«Avraam Linkoln» inqirozi: Portsiz 9 oy va ekipajning ruhiy sinishi

Keskin logistik uzilishlar harbiy texnika va shaxsiy tarkib salomatligiga og‘ir zarba bermoqda:

  • 9 oy quruqliksiz: AQSHning «Avraam Linkoln» aviatashuvchisi birorta portga kirmasdan dengizda qariyb 9 oyni o‘tkazdi;

  • Maishiy va ruhiy inqiroz: Kemalarda suv tanqisligi, santexnika tarmoqlarining ishdan chiqishi va oziq-ovqat zaxiralari tugab borishi ortidan dengizchilarning ruhiy kayfiyati keskin tushib ketgan;

  • Cheksiz noaniqlik: The New York Times ta’kidlashicha, harbiy missiyaning aniq tugash muddati yo‘q, haddan ziyod cho‘zilgan poxodlar esa ekipajlarni jismonan va ruhan batamom holdan toydirmoqda.

Sizningcha, AQSH floti bunday og‘ir ta’minot inqirozi va ruhiy bosim ostida Yaqin Sharqda uzoq muddat o‘z hukmronligini saqlab qola oladimi yoki Vashington strategiyani o‘zgartirib, kuchlarini ortga qaytarishga majbur bo‘ladimi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...Bugun, 14:262,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldiBugun, 13:56Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiTailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiBugun, 13:49«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandi«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandiBugun, 11:46Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariNepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariBugun, 11:05Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi