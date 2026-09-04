Glinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdi
Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi Glinka ko‘chasida yuz bergan gaz sizib chiqishi bilan bog‘liq hodisa yuzasidan poytaxt hokimligi rasmiy ma’lumot berdi. Shahar ma’muriyati aholi va poytaxt mehmonlarining xavotirini to‘liq tushunib yetganini bildirib, asosiy maqsad nafaqat hodisa oqibatlarini bartaraf etish, balki muhandislik tarmoqlarining holatini tekshirib, bunday xatarli vaziyatlar takrorlanmasligini qat’iy ta’minlash ekanini ta’kidladi.
Avariya sababi nimada? Yerosti quvuri va to‘plangan gaz tahlili
Maxsus xizmatlar tomonidan olib borilgan dastlabki texnik tekshiruvlar quyidagi tafsilotlarni ochiqladi:
219 mm diametrli quvur nuqsoni: Yerostidan o‘tgan 219 mm diametrli gaz quvuridan chiqqan tabiiy gaz yaqindagi issiqlik tarmog‘i (teploset) kamerasiga to‘planib qolgan va avariyaviy holatni yuzaga keltirgan;
375 kv. sm maydondagi yoriqlar: Aniqlanishicha, taxminan 375 kvadrat santimetr (15×25 sm) hajmdagi maydonda gaz sizib chiqayotgan bir nechta nuqtalar qayd etilgan;
Mutaxassislar o‘rganishi: Sohaning barcha profil ekspertlari gaz sizib chiqishining asl sabablarini va yuzaga kelgan barcha holatlarni batafsil tekshirmoqda.
Ko‘rilayotgan choralar: Yo‘lning ochilishi va qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi
Hokimlik va tegishli huquq-tartibot organlari hodisa yuzasidan bir qator kechiktirib bo‘lmas choralarni ko‘rmoqda:
Yo‘l qoplamasi qayta tiklanadi: Muhandislik tekshiruvlari va ta’mirlash ishlari to‘liq yakunlangach, shikastlangan asfalt qoplamasi tezda tiklanadi hamda ko‘cha yaqin vaqt ichida transport harakati uchun qayta ochiladi;
Jinoyat ishi ochildi: Mazkur favqulodda holat yuzasidan rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, ayni paytda tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda;
Qat’iy huquqiy baho: Tergov-surishtiruv natijalari bo‘yicha xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan barcha aybdor shaxslarning xatti-harakatlariga huquqiy baho beriladi;
Uzluksiz nazorat: Poytaxt hokimligi mazkur ko‘chadagi vaziyat to‘liq normallashgunga qadar jarayonni doimiy nazorat ostida ushlab turibdi.
Sizningcha, poytaxtning markaziy ko‘chalaridagi yerosti kommunikatsiyalari va gaz tarmoqlari xavfsizligini ta’minlash uchun yana qanday qo‘shimcha nazorat choralarini joriy etish kerak? Bu kabi avariyalarning oldini olishda kommunal xizmatlar mas’uliyati qanday bo‘lishi lozim? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…