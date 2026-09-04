Glinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdi

·39·Jamiyat
Glinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdi

Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi Glinka ko‘chasida yuz bergan gaz sizib chiqishi bilan bog‘liq hodisa yuzasidan poytaxt hokimligi rasmiy ma’lumot berdi. Shahar ma’muriyati aholi va poytaxt mehmonlarining xavotirini to‘liq tushunib yetganini bildirib, asosiy maqsad nafaqat hodisa oqibatlarini bartaraf etish, balki muhandislik tarmoqlarining holatini tekshirib, bunday xatarli vaziyatlar takrorlanmasligini qat’iy ta’minlash ekanini ta’kidladi.

Avariya sababi nimada? Yerosti quvuri va to‘plangan gaz tahlili

Maxsus xizmatlar tomonidan olib borilgan dastlabki texnik tekshiruvlar quyidagi tafsilotlarni ochiqladi:

  • 219 mm diametrli quvur nuqsoni: Yerostidan o‘tgan 219 mm diametrli gaz quvuridan chiqqan tabiiy gaz yaqindagi issiqlik tarmog‘i (teploset) kamerasiga to‘planib qolgan va avariyaviy holatni yuzaga keltirgan;

  • 375 kv. sm maydondagi yoriqlar: Aniqlanishicha, taxminan 375 kvadrat santimetr (15×25 sm) hajmdagi maydonda gaz sizib chiqayotgan bir nechta nuqtalar qayd etilgan;

  • Mutaxassislar o‘rganishi: Sohaning barcha profil ekspertlari gaz sizib chiqishining asl sabablarini va yuzaga kelgan barcha holatlarni batafsil tekshirmoqda.

Ko‘rilayotgan choralar: Yo‘lning ochilishi va qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi

Hokimlik va tegishli huquq-tartibot organlari hodisa yuzasidan bir qator kechiktirib bo‘lmas choralarni ko‘rmoqda:

  • Yo‘l qoplamasi qayta tiklanadi: Muhandislik tekshiruvlari va ta’mirlash ishlari to‘liq yakunlangach, shikastlangan asfalt qoplamasi tezda tiklanadi hamda ko‘cha yaqin vaqt ichida transport harakati uchun qayta ochiladi;

  • Jinoyat ishi ochildi: Mazkur favqulodda holat yuzasidan rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, ayni paytda tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda;

  • Qat’iy huquqiy baho: Tergov-surishtiruv natijalari bo‘yicha xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan barcha aybdor shaxslarning xatti-harakatlariga huquqiy baho beriladi;

  • Uzluksiz nazorat: Poytaxt hokimligi mazkur ko‘chadagi vaziyat to‘liq normallashgunga qadar jarayonni doimiy nazorat ostida ushlab turibdi.

Sizningcha, poytaxtning markaziy ko‘chalaridagi yerosti kommunikatsiyalari va gaz tarmoqlari xavfsizligini ta’minlash uchun yana qanday qo‘shimcha nazorat choralarini joriy etish kerak? Bu kabi avariyalarning oldini olishda kommunal xizmatlar mas’uliyati qanday bo‘lishi lozim? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiBugun, 15:52O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)Bugun, 15:45Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)Bugun, 15:28Maktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdiMaktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdiBugun, 12:12Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Bugun, 10:09«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlari«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlariBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq