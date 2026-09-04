2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi

·1·Dunyo
2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi

Floridada 2,1 metrlik akula hujumiga uchragan 43 yoshli baliqchi ikki nafar hamshiraning tezkor yordami tufayli omon qoldi.

Devid Daniel 23 avgust, yakshanba kuni do‘stlari bilan Key-Uest yaqinidagi sayoz suvda baliq ovlayotgan edi. Shu payt taxminan 2,1 metr uzunlikdagi akula unga hujum qilib, oyog‘ining yuqori qismini tishladi. Natijada Devid jiddiy jarohatlanib, arteriyadan kuchli qon ketdi.

Yaqindagi qayiqda bo‘lgan hamshiralar Kortni MakMyurrey va Kris Grin zudlik bilan unga yordamga keldi. Ular qon ketishini nazorat qilib, jarohatlangan oyog‘ini baland holatda ushladi va AQSH Qirg‘oq qo‘riqlash xizmatiga xabar berdi.

Devid havo orqali Jackson South Medical Centerga yetkazilib, o‘sha kecha shoshilinch operatsiya qilindi. Ikki kundan keyin yana bir jarrohlik amaliyoti o‘tkazildi.

Shifokorlar uning 6–8 hafta davomida yura olmasligi, shuningdek, keng qamrovli fizioterapiyaga muhtoj bo‘lishini aytgan. Devid bir necha oy ishlay olmasligi mumkin.

Akula hujumi qanday sodir bo‘ldi?

Devid avval sohil bo‘ylab suzayotgan 1,8–2,1 metrlik akulani payqagan. U undan uzoqlashishga uringanida, akula yo‘nalishini o‘zgartirib, unga tomon harakatlangan va oyog‘ini tishlab, keyin qo‘yib yuborgan.

Devid suvga qaraganida ko‘p qon oqayotganini ko‘rgan va qumlikda qon yo‘qotib, o‘lib qolishidan qo‘rqqan.

Uning aytishicha, voqea unga hayotda har bir daqiqaning qadrini anglatgan. Bir lahzada do‘stlar bilan yaxshi vaqt o‘tkazib turgan inson keyingi daqiqada hayoti xavf ostida qolishi mumkinligini ta’kidlagan.

Devid 26 avgust kuni shifoxonadan oyog‘i maxsus bog‘lam va botinka bilan himoyalangan holda chiqarildi.

Uning tibbiy sug‘urtasi yo‘qligi sababli davolanish va kundalik xarajatlarini qoplash uchun do‘sti Robin Korlis GoFundMe xayriya aksiyasini boshladi. Unda hozirgacha 8 836 dollar yig‘ilgan bo‘lib, maqsad 16 ming dollar to‘plashdan iborat.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiTailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiBugun, 13:49«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandi«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandiBugun, 11:46Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariNepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariBugun, 11:05Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaBugun, 10:54«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdi«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdiBugun, 10:44Tramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiTramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiBugun, 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi