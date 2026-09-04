2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi
Floridada 2,1 metrlik akula hujumiga uchragan 43 yoshli baliqchi ikki nafar hamshiraning tezkor yordami tufayli omon qoldi.
Devid Daniel 23 avgust, yakshanba kuni do‘stlari bilan Key-Uest yaqinidagi sayoz suvda baliq ovlayotgan edi. Shu payt taxminan 2,1 metr uzunlikdagi akula unga hujum qilib, oyog‘ining yuqori qismini tishladi. Natijada Devid jiddiy jarohatlanib, arteriyadan kuchli qon ketdi.
Yaqindagi qayiqda bo‘lgan hamshiralar Kortni MakMyurrey va Kris Grin zudlik bilan unga yordamga keldi. Ular qon ketishini nazorat qilib, jarohatlangan oyog‘ini baland holatda ushladi va AQSH Qirg‘oq qo‘riqlash xizmatiga xabar berdi.
Devid havo orqali Jackson South Medical Centerga yetkazilib, o‘sha kecha shoshilinch operatsiya qilindi. Ikki kundan keyin yana bir jarrohlik amaliyoti o‘tkazildi.
Shifokorlar uning 6–8 hafta davomida yura olmasligi, shuningdek, keng qamrovli fizioterapiyaga muhtoj bo‘lishini aytgan. Devid bir necha oy ishlay olmasligi mumkin.
Akula hujumi qanday sodir bo‘ldi?
Devid avval sohil bo‘ylab suzayotgan 1,8–2,1 metrlik akulani payqagan. U undan uzoqlashishga uringanida, akula yo‘nalishini o‘zgartirib, unga tomon harakatlangan va oyog‘ini tishlab, keyin qo‘yib yuborgan.
Devid suvga qaraganida ko‘p qon oqayotganini ko‘rgan va qumlikda qon yo‘qotib, o‘lib qolishidan qo‘rqqan.
Uning aytishicha, voqea unga hayotda har bir daqiqaning qadrini anglatgan. Bir lahzada do‘stlar bilan yaxshi vaqt o‘tkazib turgan inson keyingi daqiqada hayoti xavf ostida qolishi mumkinligini ta’kidlagan.
Devid 26 avgust kuni shifoxonadan oyog‘i maxsus bog‘lam va botinka bilan himoyalangan holda chiqarildi.
Uning tibbiy sug‘urtasi yo‘qligi sababli davolanish va kundalik xarajatlarini qoplash uchun do‘sti Robin Korlis GoFundMe xayriya aksiyasini boshladi. Unda hozirgacha 8 836 dollar yig‘ilgan bo‘lib, maqsad 16 ming dollar to‘plashdan iborat.
…