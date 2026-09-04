Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdi
O‘zbekiston fuqarolari orasida eng ommabop sayohat yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan Tailandga borish tartibi kutilmaganda jiddiy murakkablashdi. Mamlakatga kirish uchun rasmiy elektron viza (E-visa) so‘rab murojaat qilgan yurtdoshlarimiz viza yig‘imini to‘lash uchun Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Tailand elchixonasiga shaxsan borishlari talab etilmoqda. Ushbu noqulay tartib sayyohlar va turizm sohasi vakillari orasida keng e’tiroz va savollarga sabab bo‘lmoqda.
Elektron anketa va Moskvadagi to‘lov talabi: Konsullik nima deydi?
O‘zbekistonning Bangkok shahridagi Bosh konsulxonasi hamda ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, yangi qoidalar quyidagi muhim jihatlarni qamrab oladi:
Oldindan rasmiylashtirish shart: Tailandga borishni rejalashtirayotgan O‘zbekiston fuqarolari safardan oldin Tailand rasmiy elektron vizalar portali orqali maxsus anketa to‘ldirishlari shart;
Moskvadagi elchixona to‘lovi: Onlayn tizimda anketa to‘ldirilganidan so‘ng, konsullik yig‘imini to‘lash jarayoni to‘g‘ridan to‘g‘ri Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva shahrida joylashgan Tailand Qirolligi elchixonasida amalga oshirilishi kerakligi ko‘rsatilgan;
Valyuta va to‘lov shakli: Ma’lum qilinishicha, elchixonadagi viza to‘lovlari faqat AQSH dollarida qabul qilinadi;
Qo‘shimcha xarajat va ovoragarchilik: O‘zbekistonda Tailand diplomatik vakolatxonasining yo‘qligi va to‘lovni masofadan qabul qilish tizimi yo‘lga qo‘yilmagani sababli sayyohlar yo‘l xarajatlari hamda vaqt yo‘qotish xavfiga duch kelmoqda.
93 ta davlat uchun bekor qilingan imtiyoz va Markaziy Osiyo konteksti
Tailand rasmiylarining xatti-harakatlari migratsiya va xavfsizlik qoidalarini kuchaytirish bilan izohlanmoqda:
Vizasiz rejim bekor qilindi: Tailand hukumati ilgari 93 ta mamlakat, jumladan Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari uchun amal qilgan yengillashtirilgan vizasiz tartibni rasman bekor qildi;
Mintaqadagi istisno: Markaziy Osiyo respublikalari orasida faqat Qirg‘iziston fuqarolari uchun alohida istisno tariqasida imtiyozli tartib saqlab qolingan;
Turistik oqimning kamayish ehtimoli: Viza olish uchun qo‘shimcha parvoz yoki murakkab logistika talab etilishi ortidan o‘zbekistonlik sayohatchilar oqimi muqobil vizasiz mamlakatlarga (masalan, Malayziya, Indoneziya yoki Vetnam) yo‘nalishi kutilmoqda.
Sizningcha, Tailand hukumati nega to‘lovlarni onlayn bank kartalari orqali qabul qilish o‘rniga Moskvadagi elchixonaga borishni majburiy qilib qo‘ydi? Bunday logistik to‘siq o‘zbekistonlik sayyohlarning ushbu mamlakatga bo‘lgan qiziqishini batamom so‘ndiradimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…