Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdi

·18·Dunyo
Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdi

O‘zbekiston fuqarolari orasida eng ommabop sayohat yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan Tailandga borish tartibi kutilmaganda jiddiy murakkablashdi. Mamlakatga kirish uchun rasmiy elektron viza (E-visa) so‘rab murojaat qilgan yurtdoshlarimiz viza yig‘imini to‘lash uchun Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Tailand elchixonasiga shaxsan borishlari talab etilmoqda. Ushbu noqulay tartib sayyohlar va turizm sohasi vakillari orasida keng e’tiroz va savollarga sabab bo‘lmoqda.

Elektron anketa va Moskvadagi to‘lov talabi: Konsullik nima deydi?

O‘zbekistonning Bangkok shahridagi Bosh konsulxonasi hamda ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, yangi qoidalar quyidagi muhim jihatlarni qamrab oladi:

  • Oldindan rasmiylashtirish shart: Tailandga borishni rejalashtirayotgan O‘zbekiston fuqarolari safardan oldin Tailand rasmiy elektron vizalar portali orqali maxsus anketa to‘ldirishlari shart;

  • Moskvadagi elchixona to‘lovi: Onlayn tizimda anketa to‘ldirilganidan so‘ng, konsullik yig‘imini to‘lash jarayoni to‘g‘ridan to‘g‘ri Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva shahrida joylashgan Tailand Qirolligi elchixonasida amalga oshirilishi kerakligi ko‘rsatilgan;

  • Valyuta va to‘lov shakli: Ma’lum qilinishicha, elchixonadagi viza to‘lovlari faqat AQSH dollarida qabul qilinadi;

  • Qo‘shimcha xarajat va ovoragarchilik: O‘zbekistonda Tailand diplomatik vakolatxonasining yo‘qligi va to‘lovni masofadan qabul qilish tizimi yo‘lga qo‘yilmagani sababli sayyohlar yo‘l xarajatlari hamda vaqt yo‘qotish xavfiga duch kelmoqda.

93 ta davlat uchun bekor qilingan imtiyoz va Markaziy Osiyo konteksti

Tailand rasmiylarining xatti-harakatlari migratsiya va xavfsizlik qoidalarini kuchaytirish bilan izohlanmoqda:

  • Vizasiz rejim bekor qilindi: Tailand hukumati ilgari 93 ta mamlakat, jumladan Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari uchun amal qilgan yengillashtirilgan vizasiz tartibni rasman bekor qildi;

  • Mintaqadagi istisno: Markaziy Osiyo respublikalari orasida faqat Qirg‘iziston fuqarolari uchun alohida istisno tariqasida imtiyozli tartib saqlab qolingan;

  • Turistik oqimning kamayish ehtimoli: Viza olish uchun qo‘shimcha parvoz yoki murakkab logistika talab etilishi ortidan o‘zbekistonlik sayohatchilar oqimi muqobil vizasiz mamlakatlarga (masalan, Malayziya, Indoneziya yoki Vetnam) yo‘nalishi kutilmoqda.

Sizningcha, Tailand hukumati nega to‘lovlarni onlayn bank kartalari orqali qabul qilish o‘rniga Moskvadagi elchixonaga borishni majburiy qilib qo‘ydi? Bunday logistik to‘siq o‘zbekistonlik sayyohlarning ushbu mamlakatga bo‘lgan qiziqishini batamom so‘ndiradimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldiBugun, 13:56«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandi«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandiBugun, 11:46Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariNepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariBugun, 11:05Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaBugun, 10:54«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdi«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdiBugun, 10:44Tramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiTramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiBugun, 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi