Hindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadi

·27·Texno
Hindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadi

Hindistonning taniqli texnologiya kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk smartfoni — Mivi One 5G modelining rasmiy taqdimot sanasini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning namoyishi joriy yilning 24-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, mazkur gadjet brend uchun mobil aloqa bozoridagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi boʻlajak smartfon Qualcomm Snapdragon protsessori bazasida ishlashini va zamonaviy 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlashini rasman tasdiqladi. Biroq hozircha kompaniya aniq chip modelini sir saqlamoqda. Mutaxassislarning taxmin qilishicha, qurilma yuragi sifatida energiyatejamkor Snapdragon 4 Gen 2 protsessori tanlangan boʻlishi mumkin.

Tashqi koʻrinish va dizayn xususiyatlari

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan dastlabki rasmiy suratlarga koʻra, Mivi One 5G yashil rangdagi korpusda taqdim etiladi. Gadjet zamonaviy dizayn tendensiyalariga mos ravishda tekis orqa panel va yumshatilgan, zargarona zikr qilingan burchaklarga ega.

Smartfonning asosiy vizual eʼtiborni tortadigan jihati bu uning kamera bloki hisoblanadi. Modullar vertikal ravishda joylashtirilgan boʻlib, ikkita yirik dumaloq linza va ularning yonida choʻzilgan shakldagi LED chiroq oʻrin olgan. Hozircha qurilmaning boshqa ranglardagi versiyalari haqida maʼlumot berilmagan.

Dizayn va ommabop analoglar

Mivi One 5G tashqi qiyofasi koʻpchilik tahlilchilar va foydalanuvchilar eʼtiborini tortdi. Xususan, uning dizayni Apple kompaniyasining soʻnggi flagmanlaridan biri — iPhone 16 modelini eslatib yuborishi tezda muhokamalarga sabab boʻldi. Bu esa bozorda oʻxshash estetika va qulay ergonomikaga talab yuqoriligidan dalolat beradi.

Texnik imkoniyatlar va test natijalari

Taqdimot sanasi yaqinlashgani sayin, Geekbench sinov dasturining maʼlumotlar bazasida Mivi MVNOE indeksiga ega yangi qurilma paydo boʻldi. Ushbu test natijalariga koʻra, smartfon Snapdragon 4 Gen 2 protsessori hamda 6 GB tezkor xotira bilan jihozlangan va Android 16 operatsion tizimida ishlaydi.

Shuningdek, bazada 4 GB va 8 GB tezkor xotiraga ega modifikatsiyalar ham qayd etilgan. Biroq Mivi rasman bu qurilmalar aynan One 5G turkumiga kirishini hozircha tasdiqlagani yoʻq. Kelgusi kunlarda kompaniya barcha qolgan tafsilotlarga oydinlik kiritishi kutilmoqda.

MiviSmartfonSnapdragonAndroid5G
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiCuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiBugun, 13:28Philips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaPhilips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaBugun, 12:53HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiHMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiBugun, 12:25Nokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinNokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinBugun, 11:54Anker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdiAnker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdiBugun, 11:23Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi