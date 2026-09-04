Hindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadi
Hindistonning taniqli texnologiya kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk smartfoni — Mivi One 5G modelining rasmiy taqdimot sanasini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning namoyishi joriy yilning 24-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, mazkur gadjet brend uchun mobil aloqa bozoridagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi boʻlajak smartfon Qualcomm Snapdragon protsessori bazasida ishlashini va zamonaviy 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlashini rasman tasdiqladi. Biroq hozircha kompaniya aniq chip modelini sir saqlamoqda. Mutaxassislarning taxmin qilishicha, qurilma yuragi sifatida energiyatejamkor Snapdragon 4 Gen 2 protsessori tanlangan boʻlishi mumkin.
Tashqi koʻrinish va dizayn xususiyatlariKompaniya tomonidan eʼlon qilingan dastlabki rasmiy suratlarga koʻra, Mivi One 5G yashil rangdagi korpusda taqdim etiladi. Gadjet zamonaviy dizayn tendensiyalariga mos ravishda tekis orqa panel va yumshatilgan, zargarona zikr qilingan burchaklarga ega.
Smartfonning asosiy vizual eʼtiborni tortadigan jihati bu uning kamera bloki hisoblanadi. Modullar vertikal ravishda joylashtirilgan boʻlib, ikkita yirik dumaloq linza va ularning yonida choʻzilgan shakldagi LED chiroq oʻrin olgan. Hozircha qurilmaning boshqa ranglardagi versiyalari haqida maʼlumot berilmagan.
Dizayn va ommabop analoglarMivi One 5G tashqi qiyofasi koʻpchilik tahlilchilar va foydalanuvchilar eʼtiborini tortdi. Xususan, uning dizayni Apple kompaniyasining soʻnggi flagmanlaridan biri — iPhone 16 modelini eslatib yuborishi tezda muhokamalarga sabab boʻldi. Bu esa bozorda oʻxshash estetika va qulay ergonomikaga talab yuqoriligidan dalolat beradi.
Texnik imkoniyatlar va test natijalariTaqdimot sanasi yaqinlashgani sayin, Geekbench sinov dasturining maʼlumotlar bazasida Mivi MVNOE indeksiga ega yangi qurilma paydo boʻldi. Ushbu test natijalariga koʻra, smartfon Snapdragon 4 Gen 2 protsessori hamda 6 GB tezkor xotira bilan jihozlangan va Android 16 operatsion tizimida ishlaydi.
Shuningdek, bazada 4 GB va 8 GB tezkor xotiraga ega modifikatsiyalar ham qayd etilgan. Biroq Mivi rasman bu qurilmalar aynan One 5G turkumiga kirishini hozircha tasdiqlagani yoʻq. Kelgusi kunlarda kompaniya barcha qolgan tafsilotlarga oydinlik kiritishi kutilmoqda.
…