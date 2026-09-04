Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...

·80·Dunyo
Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...

AQSH prezidenti Donald Tramp tomonidan Ukrainadagi qurolli nizoni hal etish bo‘yicha ilgari surilgan tinchlik tashabbusi jahon hamjamiyati uchun tushunarsiz va uni amalda qo‘llash o‘ta murakkab. Bu haqda Rossiya Prezidenti maslahatchisi, Sharqiy iqtisodiy forum (VEF) tashkiliy qo‘mitasi mas’ul kotibi Anton Kobyakov forum yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan matbuot brifingida ma’lum qildi. Ushbu keskin bayonot Vashington vakillarining Kiyevga shoshilinch tashrifi haqidagi xabarlar fonida yangradi.

Kremlning sovuq munosabati: «Dunyo hamjamiyati tushunishi qiyin»

Rossiya rahbariyati Trampning tinchlik konsepsiyasi amaldagi voqelikka mos kelmasligini ta’kidlamoqda:

  • «Tayinli mantiq yo‘q»: «Ukrainada vaziyat qanday kechayotganiga qarasak, Trampning rejasi dunyo hamjamiyati uchun tushunishi juda murakkab va amalga oshirish o‘ta qiyin ekani yaqqol ko‘rinib turibdi», — deya ta’kidladi Anton Kobyakov;

  • Trampning sizib chiqqan rejasi nimalardan iborat? Xalqaro ommaviy axborot vositalariga sizib chiqqan ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH rahbarining taklifi keng qamrovli kelishuvni nazarda tutadi: unda Ukrainaning suverenitetini tan olish bilan bir qatorda, front chizig‘idagi hududiy yon berishlarni hozirgi holatida muzlatish taklif etilgan;

  • Vladimir Putinning munosabati: RF Prezidenti forumning yalpi majlisida nizoni tartibga solish imkoniyatlari mavjudligini, biroq Kiyev ma’muriyati tomonidan amalga oshirilayotgan radikal xatti-harakatlar tinchlik muloqotiga asosiy to‘siq bo‘layotganini bildirgan edi.

Kiyevning umidlari: Jared Kushner va Stiv Uitkoffning maxsus missiyasi

Rossiya tomonining skeptik bayonotlariga qaramay, Kiyev ma’muriyati Trampning yaqin doirasi bilan muloqotni faollashtirmoqda:

  • Kutilayotgan muhim vizit: Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSH rahbarining maxsus vakili Stiv Uitkoff hamda Trampning kuyovi Jared Kushnerning Kiyevga amalga oshiradigan tashrifining dastlabki sanalari aniqlanganini ma’lum qildi;

  • «Yaqin kunlarda kelishadi»: Zelenskiyning ta’kidlashicha, mazkur muhim tashrif sanoqli kunlar ichida bo‘lib o‘tishi kutilmoqda;

  • Kiyev nimani kutmoqda? Ukraina rahbariyati Uitkoff va Kushner orqali Rossiya rahbari Vladimir Putinni rasmiy Kiyev ilgari surayotgan shartlarni qabul qilishga ko‘ndira olishiga katta umid bog‘lamoqda.

Geosiyosiy tahlilchilarga ko‘ra, frontdagi murakkab sharoit va tomonlarning bir-biriga mutlaqo zid talablari Trampning ehtimoliy tinchlik missiyasini juda qaltis diplomatik sinovga aylantirmoqda.

Sizningcha, Donald Tramp jamoasining maxsus vakillari Moskva va Kiyevni murosa stoliga o‘tqazishga erisha oladimi? Hududlarni hozirgi front chizig‘i bo‘ylab muzlatish g‘oyasi haqiqiy sulhga olib kelishi mumkinmi yoki bu vaqtinchalik tanaffusmi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydiBugun, 14:302,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldiBugun, 13:56Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiTailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiBugun, 13:49«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandi«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandiBugun, 11:46Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariNepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariBugun, 11:05Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi