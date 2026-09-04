Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...
AQSH prezidenti Donald Tramp tomonidan Ukrainadagi qurolli nizoni hal etish bo‘yicha ilgari surilgan tinchlik tashabbusi jahon hamjamiyati uchun tushunarsiz va uni amalda qo‘llash o‘ta murakkab. Bu haqda Rossiya Prezidenti maslahatchisi, Sharqiy iqtisodiy forum (VEF) tashkiliy qo‘mitasi mas’ul kotibi Anton Kobyakov forum yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan matbuot brifingida ma’lum qildi. Ushbu keskin bayonot Vashington vakillarining Kiyevga shoshilinch tashrifi haqidagi xabarlar fonida yangradi.
Kremlning sovuq munosabati: «Dunyo hamjamiyati tushunishi qiyin»
Rossiya rahbariyati Trampning tinchlik konsepsiyasi amaldagi voqelikka mos kelmasligini ta’kidlamoqda:
«Tayinli mantiq yo‘q»: «Ukrainada vaziyat qanday kechayotganiga qarasak, Trampning rejasi dunyo hamjamiyati uchun tushunishi juda murakkab va amalga oshirish o‘ta qiyin ekani yaqqol ko‘rinib turibdi», — deya ta’kidladi Anton Kobyakov;
Trampning sizib chiqqan rejasi nimalardan iborat? Xalqaro ommaviy axborot vositalariga sizib chiqqan ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH rahbarining taklifi keng qamrovli kelishuvni nazarda tutadi: unda Ukrainaning suverenitetini tan olish bilan bir qatorda, front chizig‘idagi hududiy yon berishlarni hozirgi holatida muzlatish taklif etilgan;
Vladimir Putinning munosabati: RF Prezidenti forumning yalpi majlisida nizoni tartibga solish imkoniyatlari mavjudligini, biroq Kiyev ma’muriyati tomonidan amalga oshirilayotgan radikal xatti-harakatlar tinchlik muloqotiga asosiy to‘siq bo‘layotganini bildirgan edi.
Kiyevning umidlari: Jared Kushner va Stiv Uitkoffning maxsus missiyasi
Rossiya tomonining skeptik bayonotlariga qaramay, Kiyev ma’muriyati Trampning yaqin doirasi bilan muloqotni faollashtirmoqda:
Kutilayotgan muhim vizit: Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSH rahbarining maxsus vakili Stiv Uitkoff hamda Trampning kuyovi Jared Kushnerning Kiyevga amalga oshiradigan tashrifining dastlabki sanalari aniqlanganini ma’lum qildi;
«Yaqin kunlarda kelishadi»: Zelenskiyning ta’kidlashicha, mazkur muhim tashrif sanoqli kunlar ichida bo‘lib o‘tishi kutilmoqda;
Kiyev nimani kutmoqda? Ukraina rahbariyati Uitkoff va Kushner orqali Rossiya rahbari Vladimir Putinni rasmiy Kiyev ilgari surayotgan shartlarni qabul qilishga ko‘ndira olishiga katta umid bog‘lamoqda.
Geosiyosiy tahlilchilarga ko‘ra, frontdagi murakkab sharoit va tomonlarning bir-biriga mutlaqo zid talablari Trampning ehtimoliy tinchlik missiyasini juda qaltis diplomatik sinovga aylantirmoqda.
Sizningcha, Donald Tramp jamoasining maxsus vakillari Moskva va Kiyevni murosa stoliga o‘tqazishga erisha oladimi? Hududlarni hozirgi front chizig‘i bo‘ylab muzlatish g‘oyasi haqiqiy sulhga olib kelishi mumkinmi yoki bu vaqtinchalik tanaffusmi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…