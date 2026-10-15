Bank xodimi ishtirokidagi jinoiy guruh aniqlandi

·74·Jamiyat
Bank xodimi ishtirokidagi jinoiy guruh aniqlandi

Toshkent shahrida banklar nomidan fuqarolarga qo‘ng‘iroq qilib, ularning bank kartalaridagi pullarni o‘zlashtirgan va nomlariga onlayn kreditlar rasmiylashtirgan jinoiy guruh aniqlandi.

Ma’lum qilinishicha, guruh a’zolari o‘zlarini bank xodimlari sifatida tanishtirib, fuqarolarning mablag‘larini qo‘lga kiritgan. Shuningdek, ular jabrlanuvchilar nomiga onlayn kreditlar rasmiylashtirgan.

Guruh tarkibida yirik banklardan birining kiberxavfsizlik bo‘limi xodimi ham bo‘lgan. Jinoiy yo‘l bilan qo‘lga kiritilgan 8 million dollar miqdoridagi mablag‘ kriptovalyutaga aylantirilib, xorijga olib chiqilgan.

ToshkentBank firibgarligiKiberxavfsizlikKriptovalyuta
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

19 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda19 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda29 sentabr 10:06ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildi6 sentabr 15:25Xususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasiXususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasi19 sentabr 18:20Kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiKiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdi21 avgust 01:24Kriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiKriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandi16 iyul 02:52Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?17 iyun 20:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?