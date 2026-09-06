ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildi

·29·Texno
ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildi

Kriptovalyuta investorlaridan biri sunʼiy intellekt xizmatidan foydalanish chogʻida yuzaga kelgan xavfsizlik zaifligi tufayli 2,1 million dollardan oshiq mablagʻidan ayrildi. The Crypto Times nashri eʼtibor qaratgan mazkur holat zamonaviy texnologiyalar va neyrotarmoqlardan foydalanishda kiberxavfsizlik qoidalariga qatʼiy rioya qilish naqadar muhimligini yana bir bor koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

The Crypto Times nashrining blokcheyn-tadqiqotchi VAL maʼlumotiga tayanib xabar berishicha, jiddiy moliyaviy yoʻqotish bilan bogʻliq favqulodda hodisa 2026-yilning 12-iyun kuni sodir boʻlgan. Jabrlanuvchi X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻida Alex nomi bilan tanilgan boʻlib, u ChatGPTʼga rus tilida Flare ekotizimining sFLR tokenlarini WFLR tokenlariga qayerda almashtirish mumkinligi haqida soʻrov yuborgan.

Neyrotarmoq bergan javoblar orasida mashhur Sceptre kriptoservisining tashqi koʻrinishi bir xil boʻlgan soxta nusxasiga olib boruvchi havola ham chiqqan. Jabrlanuvchi ushbu resursga oʻzining kriptohamyonini ulagan va smart-kontragentga har bir alohida amaliyotni tasdiqlamasdan turib tokenlarni boshqarish huquqini beruvchi cheksiz ruxsat — unlimited approve shartnomasini imzolagan.

Oʻgʻirlangan mablagʻlar harakati va ularning izini yoʻqotish urinishlari

Oradan bir necha soniya oʻtar-oʻtmas, jinoyatchilar transferFrom funksiyasidan foydalangan holda foydalanuvchi hisobidan taxminan 1,9 million dona FXRP tokenlarini yechib olgan. Oʻsha paytdagi bozor qiymatiga koʻra, oʻgʻirlangan aktivlar taxminan 2,1 million dollarni yoki qariyb 180 million rublni tashkil etgan. Hisob-kitoblarga koʻra, oʻgʻirlangan tokenlar hajmi muomaladagi umumiy FXRP miqdorining 1,3 foiziga teng boʻlgan.

Maʼlumot uchun, FXRP tokeni XRP asosida Flare DeFi ekotizimida foydalanish uchun yaratilgan maxsus aktiv hisoblanadi. Blokcheyn-tadqiqotchi VAL tomonidan olib borilgan dastlabki surishtiruvlarga koʻra, ushbu hujum bilan bogʻliq infratuzilma orqali jami 2,2 million dollardan ortiq mablagʻ talon-toroj qilingan.

Mutaxassis oʻgʻirlangan kriptovalyutaning bir qismining keyingi harakatini kuzatishga muvofiq boʻlgan. Unga koʻra, noqonuniy oʻzlashtirilgan mablagʻlar OpenOcean kabi platformalar orqali DAI va Ethereum tokenlariga almashtirilib, soʻngra bir nechta turli hamyonlarga taqsimlab yuborilgan. Jinoyatchilar izni yashirish maqsadida oʻgʻirlangan mablagʻlarning bir qismini, aniqrogʻi 50 ETH miqdoridagi aktivni Tornado Cash xizmatiga yoʻnaltirgan, bu esa keyingi tranzaksiyalarni kuzatishni sezilarli darajada qiyinlashtirgan.

Jabrlanuvchining murojaati va keyingi xulosalar

Hodisadan soʻng jabrlanuvchi oʻgʻirlangan mablagʻlarni topish umidida tranzaksiyalar va hamyon manzillari haqidagi maʼlumotlarni ochiqlagan. Biroq, bundan foydalangan yana boshqa firibgarlar unga pul evaziga kriptovalyutani qaytarib berishni vaʼda qilib yoza boshlagan. Alex boshqa foydalanuvchilarni bunday shubhali takliflarga aslo ishonmaslikka chaqirgan.

Voqeadan keyin tadqiqotchi VAL ChatGPTʼga bir nechta tillarda xuddi shunday soʻrovlar yuborib koʻrgan, biroq aynan oʻsha soxta havolani qaytadan olishga muvaffaq boʻlmagan. Hozircha firibgarlikka oid resurs neyrotarmoq javoblariga qanday qilib kelib qolgani nomaʼligicha qolmoqda.

ChatGPTKriptovalyutaKiberxavfsizlikFiribgarlikBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiLenovo oʻta yupqa va yengil ThinkBook 14x Gen 2 noutbukini taqdim etdiBugun, 15:51JerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiJerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiBugun, 14:55Oddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiOddiy oqartirgich shoʻr batareya quvvatini ikki barobar oshirdiBugun, 13:51Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinApple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinBugun, 13:25Aigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaAigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaBugun, 12:56Huawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiBugun, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi