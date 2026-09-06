ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildi
Kriptovalyuta investorlaridan biri sunʼiy intellekt xizmatidan foydalanish chogʻida yuzaga kelgan xavfsizlik zaifligi tufayli 2,1 million dollardan oshiq mablagʻidan ayrildi. The Crypto Times nashri eʼtibor qaratgan mazkur holat zamonaviy texnologiyalar va neyrotarmoqlardan foydalanishda kiberxavfsizlik qoidalariga qatʼiy rioya qilish naqadar muhimligini yana bir bor koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
The Crypto Times nashrining blokcheyn-tadqiqotchi VAL maʼlumotiga tayanib xabar berishicha, jiddiy moliyaviy yoʻqotish bilan bogʻliq favqulodda hodisa 2026-yilning 12-iyun kuni sodir boʻlgan. Jabrlanuvchi X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻida Alex nomi bilan tanilgan boʻlib, u ChatGPTʼga rus tilida Flare ekotizimining sFLR tokenlarini WFLR tokenlariga qayerda almashtirish mumkinligi haqida soʻrov yuborgan.
Neyrotarmoq bergan javoblar orasida mashhur Sceptre kriptoservisining tashqi koʻrinishi bir xil boʻlgan soxta nusxasiga olib boruvchi havola ham chiqqan. Jabrlanuvchi ushbu resursga oʻzining kriptohamyonini ulagan va smart-kontragentga har bir alohida amaliyotni tasdiqlamasdan turib tokenlarni boshqarish huquqini beruvchi cheksiz ruxsat — unlimited approve shartnomasini imzolagan.
Oʻgʻirlangan mablagʻlar harakati va ularning izini yoʻqotish urinishlariOradan bir necha soniya oʻtar-oʻtmas, jinoyatchilar transferFrom funksiyasidan foydalangan holda foydalanuvchi hisobidan taxminan 1,9 million dona FXRP tokenlarini yechib olgan. Oʻsha paytdagi bozor qiymatiga koʻra, oʻgʻirlangan aktivlar taxminan 2,1 million dollarni yoki qariyb 180 million rublni tashkil etgan. Hisob-kitoblarga koʻra, oʻgʻirlangan tokenlar hajmi muomaladagi umumiy FXRP miqdorining 1,3 foiziga teng boʻlgan.
Maʼlumot uchun, FXRP tokeni XRP asosida Flare DeFi ekotizimida foydalanish uchun yaratilgan maxsus aktiv hisoblanadi. Blokcheyn-tadqiqotchi VAL tomonidan olib borilgan dastlabki surishtiruvlarga koʻra, ushbu hujum bilan bogʻliq infratuzilma orqali jami 2,2 million dollardan ortiq mablagʻ talon-toroj qilingan.
Mutaxassis oʻgʻirlangan kriptovalyutaning bir qismining keyingi harakatini kuzatishga muvofiq boʻlgan. Unga koʻra, noqonuniy oʻzlashtirilgan mablagʻlar OpenOcean kabi platformalar orqali DAI va Ethereum tokenlariga almashtirilib, soʻngra bir nechta turli hamyonlarga taqsimlab yuborilgan. Jinoyatchilar izni yashirish maqsadida oʻgʻirlangan mablagʻlarning bir qismini, aniqrogʻi 50 ETH miqdoridagi aktivni Tornado Cash xizmatiga yoʻnaltirgan, bu esa keyingi tranzaksiyalarni kuzatishni sezilarli darajada qiyinlashtirgan.
Jabrlanuvchining murojaati va keyingi xulosalarHodisadan soʻng jabrlanuvchi oʻgʻirlangan mablagʻlarni topish umidida tranzaksiyalar va hamyon manzillari haqidagi maʼlumotlarni ochiqlagan. Biroq, bundan foydalangan yana boshqa firibgarlar unga pul evaziga kriptovalyutani qaytarib berishni vaʼda qilib yoza boshlagan. Alex boshqa foydalanuvchilarni bunday shubhali takliflarga aslo ishonmaslikka chaqirgan.
Voqeadan keyin tadqiqotchi VAL ChatGPTʼga bir nechta tillarda xuddi shunday soʻrovlar yuborib koʻrgan, biroq aynan oʻsha soxta havolani qaytadan olishga muvaffaq boʻlmagan. Hozircha firibgarlikka oid resurs neyrotarmoq javoblariga qanday qilib kelib qolgani nomaʼligicha qolmoqda.
…