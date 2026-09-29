19 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda
Farg‘onada Toshkent shahrida tug‘ilgan 19 yoshli yigit ushlandi. U firibgarlik va kiberjinoyatlarda gumonlanmoqda.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchi 408 ming dollar miqdoridagi kriptoaktivlarni noqonuniy muomalaga kiritish bilan shug‘ullangan.
Shuningdek, u bemorlarga davolanish uchun mablag‘ yig‘ishda yordam beradigan taniqli bloger nomidan Telegram akkauntlarini ochgan. Keyin xayriya uchun yig‘ilgan mablag‘larni o‘z kartasiga o‘tkazishni so‘ragan. Yigit pullarni naqdlashtirib, egalariga olib borib berishini va’da qilgan.
Biroq yig‘ilgan mablag‘larning jami 76 million so‘mini o‘zlashtirgan. Keyin pullarni totalizatorga tikkan va yutqazib qo‘ygan.
Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergov davom etmoqda.
Izohlar 0
…