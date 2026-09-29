19 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda

·5·Jamiyat
19 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda

Farg‘onada Toshkent shahrida tug‘ilgan 19 yoshli yigit ushlandi. U firibgarlik va kiberjinoyatlarda gumonlanmoqda.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchi 408 ming dollar miqdoridagi kriptoaktivlarni noqonuniy muomalaga kiritish bilan shug‘ullangan.

Shuningdek, u bemorlarga davolanish uchun mablag‘ yig‘ishda yordam beradigan taniqli bloger nomidan Telegram akkauntlarini ochgan. Keyin xayriya uchun yig‘ilgan mablag‘larni o‘z kartasiga o‘tkazishni so‘ragan. Yigit pullarni naqdlashtirib, egalariga olib borib berishini va’da qilgan.

Biroq yig‘ilgan mablag‘larning jami 76 million so‘mini o‘zlashtirgan. Keyin pullarni totalizatorga tikkan va yutqazib qo‘ygan.

Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergov davom etmoqda.

Toshkentfiribgarlikkriptovalyutaxayriya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaFarg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqda11 iyul 12:37«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38Sotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandiSotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandi8 iyun 10:09Toshkentda 20 yoshli yigit 75 yoshli ayolga shahvoniy shilqimlik qilgani aytilmoqdaToshkentda 20 yoshli yigit 75 yoshli ayolga shahvoniy shilqimlik qilgani aytilmoqda4 avgust 16:16Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!9 avgust 12:5010 ta iPhone uchun 3 ming dollar: bojxonachi pulni olayotganda ushlandi10 ta iPhone uchun 3 ming dollar: bojxonachi pulni olayotganda ushlandi5 avgust 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi