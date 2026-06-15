Aztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildi

·12·Iqtisodiyot
Aztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildi

Markazlashmagan moliya (DeFi) olamida xavfsizlik masalasi yana kun tartibiga chiqdi. Aztec Connect platformasining eskirgan va foydalanishdan toʻxtatilgan smart-kontraktidagi zaiflikdan foydalangan nomaʼlum xakerlar qariyb 2,1 million dollar miqdoridagi kriptovalyuta mablagʻlarini oʻzlashtirib oldi. Ushbu hodisa blokcheyn tizimlarida hatto faol boʻlmagan loyihalar ham kiberhujumlar uchun nishon boʻlib qolishi mumkinligini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Aztec Labs jamoasi X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida ushbu holat yuzasidan surishtiruv ishlarini boshlaganini maʼlum qildi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, mazkur hujum hozirgi vaqtda faol boʻlgan yangi Aztec tarmogʻidagi foydalanuvchilar yoki aktivlarga hech qanday taʼsir koʻrsatmagan. Mablagʻlar aynan eski, 2023-yilda depozitlar toʻxtatilgan smart-kontraktdan olib chiqib ketilgan.

Texnik zaiflik va hujum mexanizmi

BlockSec kiberxavfsizlik firmasi tahlillariga koʻra, xaker platformaning tranzaksiyalarni tekshirish va ularni Ethereum tarmogʻida yakunlash (settlement) jarayonidagi nomuvofiqlikdan foydalangan. Xususan, Aztec Connect kontraktidagi tasdiqlangan tranzaksiyalar ZK proof (nol bilim isboti) tomonidan belgilangan tranzaksiyalar toʻplamiga qatʼiy bogʻlanmagan boʻlib chiqqan.

Bu holat tajovuzkorga Ethereum tarmogʻidagi tekshiruv mantiqini aldash imkonini berdi. Natijada xaker haqiqiy qiymatga ega boʻlmagan, ammo tizim tomonidan tasdiqlangan balanslarni yaratishga muvaffaq boʻldi va ularni yetti xil aktiv koʻrinishida yetti marta yechib oldi. Oʻgʻirlangan mablagʻlar orasida 909 dona Ether (ETH), 270 000 dona Dai (DAI) va 167 dona wrapped staked ETH (wstETH) kabi yirik aktivlar mavjud.

Iyun oyidagi kiberhujumlar koʻlami

DeFiLlama maʼlumotlariga koʻra, ushbu hodisa joriy oyda sodir etilgan oʻn ikkinchi yirik xakerlik hujumi boʻldi. Iyun oyining oʻzida kripto-loyihalardan jami 44 million dollardan ortiq mablagʻ oʻgʻirlangan. Iyun oyidagi eng yirik yoʻqotishlar quyidagi loyihalarda kuzatildi:

  • Humanity Protocol — shaxsiy kalitning oshkor boʻlishi natijasida 30 million dollar yoʻqotildi;
  • Syscoin Bridge — soxta isbotlash mexanizmi orqali 8 million dollar oʻmarildi;
  • Aztec Connect — smart-kontrakt xatosi sababli 2,1 million dollar zarar koʻrildi.
Aztec Network — bu Ethereum tarmogʻida maxfiylikka yoʻnaltirilgan Layer-2 yechimi hisoblanadi. 2022-yilda ishga tushirilgan Aztec Connect loyihasi esa 2023-yilning mart oyida eskirgan deb eʼlon qilingan va jamoa barcha resurslarini keyingi avlod tarmogʻini rivojlantirishga yoʻnaltirgan edi. Shunga qaramay, eski kontraktlardagi qoldiq mablagʻlar kiberjinoyatchilarning diqqat markazida qolmoqda.

Mutaxassislar foydalanuvchilarga va ishlab chiquvchilarga eskirgan platformalardagi likvidlikni oʻz vaqtida olib chiqishni va smart-kontraktlar xavfsizligini muntazam ravishda auditdan oʻtkazishni tavsiya qilmoqdalar. Kriptovalyuta bozori rivojlangani sayin, xakerlik usullari ham murakkablashib bormoqda, bu esa raqamli aktivlar xavfsizligiga yanada masʼuliyat bilan yondashishni talab etadi.

AztecEthereumKriptovalyutaKiberxavfsizlikBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bugun, 08:58Bitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 08:56AQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiAQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiBugun, 08:40Bitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdiBitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdiBugun, 08:3416 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda16 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdiAQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi