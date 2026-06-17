Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?

·10·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?

Kriptovalyuta sanoati yillar davomida kiberhujumlar va raqamli oʻgʻriliklar girdobida qolmoqda. Soʻnggi yillarda xavfsizlik auditlari soni uch baravar koʻpayganiga qaramay, yoʻqotishlar miqdori kamaymayotgani soha mutaxassislarini jiddiy tashvishga solmoqda. Oak Security tadqiqotlariga koʻra, muammo kodning oʻzida emas, balki inson omili va operatsion jarayonlardagi boʻshliqlarda ekanligi aniqlangan. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 2022-yildan buyon xakerlik guruhlari, xususan, Shimoliy Koreyaning mashhur Lazarus Group jamoasi kripto-loyihalardan 2,2 milliard dollardan ortiq mablagʻni oʻgʻirlashga muvaffaq boʻlgan. Ushbu davrda loyihalar oʻz xavfsizligini taʼminlash uchun audit kompaniyalariga murojaat qilishni keskin oshirgan boʻlsa-da, kiberjinoyatchilar ham oʻz usullarini takomillashtirib bormoqda. Bugungi kunda anʼanaviy auditlar va real hujumlar oʻrtasida jiddiy nomutanosiblik yuzaga kelgan.

Inson omili va auditning cheklanganligi

Hozirgi kunda aksariyat audit jarayonlari faqat smart-kontraktlar kodini tekshirish bilan cheklanib qolmoqda. Biroq, muvaffaqiyatli hujumlarning aksariyati aynan audit doirasiga kirmaydigan yoʻnalishlar orqali amalga oshirilmoqda. Xakerlar texnik xatolardan koʻra, tizim boshqaruvchilariga qarshi ijtimoiy muhandislik usullarini qoʻllashni afzal koʻrishmoqda. Bu esa kod qanchalik mukammal boʻlmasin, tizim baribir zaif boʻlib qolishini anglatadi.

Kripto-loyiha xavfsizligini taʼminlashda faqat texnik auditga tayanish yetarli emas. Hujumchilar koʻpincha xodimlarning akkauntlarini qoʻlga kiritish, fishing hujumlari yoki ichki boshqaruv kalitlarini oʻgʻirlash orqali mablagʻlarga kirish huquqini qoʻlga kiritmoqdalar. Oak Security tadqiqoti shuni koʻrsatadiki, xavfsizlik choralari inson va operatsion vektorlarni qamrab olmaguncha, Bitcoin va boshqa kriptovalyutalar bilan bogʻliq yirik oʻgʻriliklar davom etaversa.

Sanoatni nima kutmoqda?

Shuni taʼkidlash joizki, soʻnggi yillarda kod auditining sifati sezilarli darajada oshdi. Xavfsizlik firmalari smart-kontraktlar ishga tushirilishidan oldin ulardagi zaifliklarni aniqlash uchun eng zamonaviy vositalar va usullardan foydalanmoqda. Sanoatda kod sifati haqiqatda yaxshilangan, ammo bu umumiy xavfsizlikni kafolatlay olmaydi.

Kriptovalyuta ekotizimi oʻz xavfsizlik infratuzilmasini yangilashi shart. Buning uchun quyidagi choralarni koʻrish tavsiya etiladi:

  • Faqat kodni emas, balki butun operatsion jarayonni auditdan oʻtkazish;
  • Xodimlar uchun kiberxavfsizlik boʻyicha muntazam treninglar tashkil etish;
  • Boshqaruv kalitlarini saqlashda koʻp bosqichli va markazlashmagan usullardan foydalanish;
  • Hujum yuz berganda tezkor javob qaytarish tizimlarini shakllantirish.
Xulosa qilib aytganda, kripto-bozoridagi yoʻqotishlarni kamaytirish uchun yondashuvni tubdan oʻzgartirish talab etiladi. Faqatgina texnik mukammallik va insoniy hushyorlik uygʻunlashgandagina raqamli aktivlar xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqish mumkin boʻladi.

KriptovalyutaKiberxavfsizlikBitcoinAuditBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaMicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaBugun, 14:53Hyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiHyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda