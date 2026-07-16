Kriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandi

·25·Texno
Kriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandi

Kiberxavfsizlik sohasida faoliyat yurituvchi Kaspersky GReAT mutaxassislari foydalanuvchilarning kriptovalyuta mablagʻlari va shaxsiy maʼlumotlarini oʻgʻirlashga ixtisoslashgan yangi OkoBot zararli platformasini aniqlashdi. Tadqiqotchilarning maʼlumotlariga koʻra, ushbu kiberhujum kampaniyasi bir yildan ortiq vaqtdan beri davom etmoqda va hozirda ham faol bosqichda qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

OkoBot platformasi oʻz ichiga 20 dan ortiq modullarni oladi, ular nafaqat login va parollarni, balki kriptohamyonlarga kirish uchun zarur boʻlgan maxfiy sid-frazalarni ham oʻgʻirlash imkoniyatiga ega. Zararli dastur brauzerlarga josuslik kengaytmalarini oʻrnatishi, foydalanuvchining ekrandagi harakatlarini yozib olishi va klaviaturada bosilgan har bir tugmani qayd etishi (keylogger) mumkin. Bu esa foydalanuvchining barcha raqamli faoliyati xavf ostida ekanligini anglatadi.

Hujum usullari va ijtimoiy muhandislik

Hujumchilar qurbonlarni tuzoqqa tushirishda asosan ijtimoiy muhandislik usullaridan foydalanmoqda. Xususan, ClickFix sxemasi orqali foydalanuvchilar goʻyoki dasturiy xatolikni tuzatish bahonasida zararli kodni ishga tushirishga majbur qilinadi. Shuningdek, zararli dasturiy taʼminot GitHub platformasida qonuniy va foydali servislar niqobi ostida tarqatilmoqda.

OkoBot tizimining eng xavfli jihatlaridan biri bu apparat hamyonlariga qaratilgan hujumdir. Maxsus modul Trezor va Ledger kabi mashhur apparat kriptohamyonlari ilovalari ishga tushirilishini kuzatib boradi. Shundan soʻng, dastur soxta "tizimni tiklash" sahifasini chiqaradi va foydalanuvchidan sid-frazani kiritishni soʻraydi. Bu maʼlumot qoʻlga kiritilgach, jinoyatchilar hamyondagi barcha mablagʻlarni oʻzlashtirib oladi.

Maqsadli auditoriya va geografiya

ixbt.com nashrining xabar berishicha, kiberjinoyatchilarning asosiy nishoni dasturchilar va boshqa IT-mutaxassislari hisoblanadi. Bu bejiz emas, chunki ushbu toifadagi foydalanuvchilar koʻpincha yirik kripto-aktivlarga ega boʻlishadi va GitHub kabi platformalardan muntazam foydalanishadi. Hujumlar hozirga qadar dunyoning 25 dan ortiq mamlakatida, jumladan Braziliya, Kanada, Turkiya, Meksika va Vetnamda qayd etilgan.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, dastur kodida topilgan rus tilidagi artefaktlar ushbu kampaniya ortida turgan shaxslarning kelib chiqishi haqida maʼlum maʼlumot berishi mumkin. Foydalanuvchilarga quyidagi xavfsizlik choralarini koʻrish tavsiya etiladi:

  • Nomaʼlum manbalardan yoki GitHubʼdagi shubhali repozitoriylardan dasturlarni yuklab olmaslik;
  • Hech qachon va hech qanday saytda apparat hamyonining sid-frazasini kiritmaslik;
  • Brauzer kengaytmalari roʻyxatini muntazam tekshirib turish;
  • Ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA) tizimidan foydalanish.
Oʻzbekistonlik kriptovalyuta ishqibozlari ham ehtiyotkor boʻlishlari zarur, chunki global kiberhujumlar chegaralarni bilmaydi va mahalliy foydalanuvchilar ham ClickFix kabi sxemalar qurboniga aylanishi hech gap emas.

KiberxavfsizlikKriptovalyutaOkoBotGitHubKaspersky
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdiSteam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdiBugun, 02:29Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiBugun, 01:26SpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiSpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiBugun, 01:21OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiOpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi