Kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdi

·5·Texno
Kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdi
Qisqacha

Noma'lum tajovuzkorlar AQShdagi yirik Black Hat va Def Con konferensiyalari arafasida kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta kriptovalyuta tadbiri orqali aldab, Google Docs yordamida zararli dastur o'rnatishga uringan. Firibgarlar o'zlarini yetakchi kripto-yangiliklar sayti xodimi sifatida tanishtirib, X platformasida ommaviy javoblar va shaxsiy xabarlar orqali potensial qurbonlar bilan bog'langan.

Kiberxavfsizlik sohasidagi mutaxassislarni nishonga olish koʻpincha xakerlar uchun muvaffaqiyatsiz yakunlanadi, chunki bu toifa vakillari har qanday hujumni tezda fosh qilish malakasiga ega. Shunga qaramay, yaqinda nomaʼlum tajovuzkorlar AQShdagi yirik Black Hat va Def Con xavfsizlik konferensiyalari arafasida soxta kriptovalyuta tadbiri niqobi ostida bir qator mutaxassislarni aldashga urinib koʻrdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri va Huntress xavfsizlik firmasi maʼlumotlariga koʻra, firibgar yetakchi kripto-yangiliklar sayti xodimi sifatida tanishib, ijtimoiy tarmoqlardagi X (sobiq Twitter) platformasi orqali qurbonlarni qidirgan. Tajovuzkor potensial nishonlar bilan ommaviy javoblar va shaxsiy xabarlar (DM) orqali bogʻlanib, ularni Google Docs hujjatlari yordamida zararli dastur oʻrnatishga undamoqchi boʻlgan.

Soxta tadbir va murakkab tuzoq

Huntress kompaniyasi mutaxassislari eʼlon qilgan tafsilotlarga koʻra, kompaniya xodimlaridan biri bunday shubhali harakatni sezib, firibgarlarning asl maqsadini oʻrganish uchun oʻyinni davom ettirgan. Buzilgan ingliz tilida yozishgan tajovuzkor tadbirda qatnashish rejalari bilan qiziqib, taniqli kripto-resurs tomonidan goʻyo tashkil etilgan maxsus anjumanni tilga olgan.

Shundan soʻng muloqot davomida soxta konferensiyani rejalashtirish hujjati sifatida koʻrsatilgan qonuniy Google Doc havolasi yuborilgan. Hujjatda foydalanuvchini aldash uchun uning goʻyo shifrlangani va himoyalangani haqida xabar beruvchi maxsus yon panel (sidebar) aks ettirilgan. Asosiy maqsad nishonni firibgar bergan soxta shifrlash kalitini kiritishga majburlash boʻlgan.

Zararli dasturlarni tarqatish usullari

Huntress tahliliga koʻra, kalitni kiritish jarayoni foydalanuvchi qaysi operatsion tizimdan foydalanayotganiga qarab, macOS yoki Windows uchun moʻljallangan zararli dasturlarni oʻrnatishga olib keluvchi bosqichning boshlanishi edi. Yon panelni ishonchli koʻrsatish uchun tajovuzkor Google App Script platformasidan foydalangan. Bu dasturchilarga Google Docs interfeysini menyu va panel bilan moslashtirish imkonini beradi.

Hujum davomida xaker quyidagi zararli vositalarni oʻtkazishga uringan:

  • Apple kompyuterlari uchun moʻljallangan maʼlumot oʻgʻirlovchi infostealer dasturi
  • Windows uchun maxsus qayta ishlangan masofaviy ish stolini kuzatish vositasi
  • Ledger kriptovalyuta hamyonining soxta oʻrnatuvchisi
Maʼlum boʻlishicha, ushbu kampaniyani uyushtirgan akkaunt egasi TechCrunch nashrining izoh berish haqidagi soʻroviga javob bermagan. Garchi davlat xakerlari yoki Shimoliy Koreya guruhlari ilgari ham kiberxavfsizlik mutaxassislarini oʻqqa tutgan boʻlsa-da, bu galgi urinish qonuniy Google xizmatlari va hujjatlaridan foydalanilgani bilan biroz ishonchliroq chiqqan. Hozircha Google kompaniyasi ushbu hodisa yoki shunga oʻxshash kampaniyalar yuzasidan rasmiy bayonot bermagan.

KiberxavfsizlikGoogleDocsXakerlarKriptovalyutaMalware
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiDell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiBugun, 01:30Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiXiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiKecha, 22:23Samsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiSamsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiKecha, 21:59Janubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdiJanubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdiKecha, 21:29Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiSamsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiKecha, 20:56Litimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiLitimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiKecha, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi