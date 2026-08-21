Kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdi
Noma'lum tajovuzkorlar AQShdagi yirik Black Hat va Def Con konferensiyalari arafasida kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta kriptovalyuta tadbiri orqali aldab, Google Docs yordamida zararli dastur o'rnatishga uringan. Firibgarlar o'zlarini yetakchi kripto-yangiliklar sayti xodimi sifatida tanishtirib, X platformasida ommaviy javoblar va shaxsiy xabarlar orqali potensial qurbonlar bilan bog'langan.
Kiberxavfsizlik sohasidagi mutaxassislarni nishonga olish koʻpincha xakerlar uchun muvaffaqiyatsiz yakunlanadi, chunki bu toifa vakillari har qanday hujumni tezda fosh qilish malakasiga ega. Shunga qaramay, yaqinda nomaʼlum tajovuzkorlar AQShdagi yirik Black Hat va Def Con xavfsizlik konferensiyalari arafasida soxta kriptovalyuta tadbiri niqobi ostida bir qator mutaxassislarni aldashga urinib koʻrdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri va Huntress xavfsizlik firmasi maʼlumotlariga koʻra, firibgar yetakchi kripto-yangiliklar sayti xodimi sifatida tanishib, ijtimoiy tarmoqlardagi X (sobiq Twitter) platformasi orqali qurbonlarni qidirgan. Tajovuzkor potensial nishonlar bilan ommaviy javoblar va shaxsiy xabarlar (DM) orqali bogʻlanib, ularni Google Docs hujjatlari yordamida zararli dastur oʻrnatishga undamoqchi boʻlgan.
Soxta tadbir va murakkab tuzoqHuntress kompaniyasi mutaxassislari eʼlon qilgan tafsilotlarga koʻra, kompaniya xodimlaridan biri bunday shubhali harakatni sezib, firibgarlarning asl maqsadini oʻrganish uchun oʻyinni davom ettirgan. Buzilgan ingliz tilida yozishgan tajovuzkor tadbirda qatnashish rejalari bilan qiziqib, taniqli kripto-resurs tomonidan goʻyo tashkil etilgan maxsus anjumanni tilga olgan.
Shundan soʻng muloqot davomida soxta konferensiyani rejalashtirish hujjati sifatida koʻrsatilgan qonuniy Google Doc havolasi yuborilgan. Hujjatda foydalanuvchini aldash uchun uning goʻyo shifrlangani va himoyalangani haqida xabar beruvchi maxsus yon panel (sidebar) aks ettirilgan. Asosiy maqsad nishonni firibgar bergan soxta shifrlash kalitini kiritishga majburlash boʻlgan.
Zararli dasturlarni tarqatish usullariHuntress tahliliga koʻra, kalitni kiritish jarayoni foydalanuvchi qaysi operatsion tizimdan foydalanayotganiga qarab, macOS yoki Windows uchun moʻljallangan zararli dasturlarni oʻrnatishga olib keluvchi bosqichning boshlanishi edi. Yon panelni ishonchli koʻrsatish uchun tajovuzkor Google App Script platformasidan foydalangan. Bu dasturchilarga Google Docs interfeysini menyu va panel bilan moslashtirish imkonini beradi.
Hujum davomida xaker quyidagi zararli vositalarni oʻtkazishga uringan:
- Apple kompyuterlari uchun moʻljallangan maʼlumot oʻgʻirlovchi infostealer dasturi
- Windows uchun maxsus qayta ishlangan masofaviy ish stolini kuzatish vositasi
- Ledger kriptovalyuta hamyonining soxta oʻrnatuvchisi
…