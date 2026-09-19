«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda ilk bor o‘tkazilgan «Yil o‘qituvchisi» tanlovida 46 mingdan ortiq pedagog ishtirok etib, 208 nafar o‘qituvchi g‘olib bo‘ldi.
- Har bir g‘olibga amaldagi BHM miqdoriga ko‘ra 616 million so‘mdan pul mukofoti beriladi.
- Ushbu tanlov umumta’lim tizimi pedagoglarining kasbiy mahoratini aniqlash va rag‘batlantirish maqsadida tashkil etilgan bo‘lib, endi har ikki yilda bir marta o‘tkaziladi.
O‘zbekistonda ilk bor o‘tkazilgan «Yil o‘qituvchisi» tanlovi o‘z yakuniga yetdi. Mamlakatning barcha hududlaridan 46 mingdan ortiq pedagog ishtirok etgan keng ko‘lamli bellashuvda 208 nafar o‘qituvchi g‘olib deb topildi. Ularning har biri 616 million so‘m miqdorida pul mukofoti bilan taqdirlanadi.
Bu summa tanlov uchun alohida belgilangan rag‘bat puli bo‘lib, amaldagi tartibga ko‘ra g‘oliblarga BHMning 1400 baravari miqdorida mukofot beriladi. 2026 yil 1 sentyabrdan BHM 440 ming so‘m etib belgilangani hisobga olinsa, 1400 BHM 616 million so‘mni tashkil qiladi.
46 mingdan ortiq pedagog qatnashgan tanlov qanday yakunlandi?
«Yil o‘qituvchisi» tanlovi umumta’lim tizimi pedagoglarining kasbiy mahoratini aniqlash va rag‘batlantirish maqsadida tashkil etildi.
Tanlovning birinchi bosqichidanoq unda ishtirok etish istagini bildirgan pedagoglar soni 46 mingdan oshdi. Keyingi saralash bosqichlarida esa eng yuqori natija qayd etgan o‘qituvchilar tanlab borildi.
Ikkinchi bosqichda 208 ta tuman va shaharning har biridan uch nafardan — jami 624 nafar pedagog ishtirok etgan. Ularning dars berish mahorati, o‘quvchilar bilan ishlash qobiliyati va kasbiy salohiyati baholangan.
Yakuniy bosqichga esa 208 ta tuman va shahardan saralangan 416 nafar pedagog yo‘l olgan. Ular kasbiy mahoratidan tashqari ma’naviy-ma’rifiy faoliyati va kitobxonlik saviyasi bo‘yicha ham baholangan.
Har bir tuman va shahardan bittadan g‘olib
Tanlovning yakuniy natijasiga ko‘ra, mamlakatdagi 208 ta tuman va shaharning har biridan bittadan o‘qituvchi g‘olib deb topildi.
Shu tariqa umumiy g‘oliblar soni 208 nafarni tashkil qildi. Bu tanlovning hududiy qamrovi qanchalik keng bo‘lganini ham ko‘rsatadi.
Ko‘rsatkich
Natija
Tanlov ishtirokchilari
46 mingdan ortiq
G‘oliblar soni
208 nafar
G‘oliblar tanlanadigan hududlar
208 ta tuman va shahar
Bir hududdan g‘oliblar
1 nafar
Bir g‘olib uchun mukofot
616 mln so‘m
Mukofot mezoni
1400 BHM
Tanlov tartibi Vazirlar Mahkamasining 2025 yil 28 apreldagi 264-son qarori bilan belgilangan. Hujjatga ko‘ra, «Yil o‘qituvchisi» tanlovi 2026 yildan boshlab har ikki yilda bir marta o‘tkaziladi va g‘oliblar pul mukofoti bilan taqdirlanadi.
Nega mukofot miqdori 616 million so‘mga yetdi?
Bu yerda muhim bir jihat bor.
Tanlov g‘oliblariga beriladigan pul mukofoti qat’iy so‘m miqdorida emas, BHMning 1400 baravari sifatida belgilangan. Shu sababli BHM o‘zgarsa, mukofotning so‘mdagi qiymati ham o‘zgaradi.
2026 yil 31 avgustga qadar BHM 412 ming so‘m edi. 2026 yil 1 sentyabrdan esa u 440 ming so‘mga oshirildi. Natijada:
440 000 × 1 400 = 616 000 000 so‘m.
Shuning uchun ayni paytda «Yil o‘qituvchisi» tanlovining har bir g‘olibi uchun hisoblanadigan mukofot 616 million so‘mni tashkil etadi.
Tanlovda faqat dars o‘tish mahorati baholanmagan
Bellashuvning keyingi bosqichlarida pedagoglarni baholash bir nechta yo‘nalishni qamrab olgan.
Xususan, uchinchi bosqichda ishtirokchilarning kasbiy mahorati bilan birga ma’naviy-ma’rifiy faoliyati va kitobxonlik saviyasi ham baholangan.
100 ballik baholash tizimida 20 ball ma’naviy-ma’rifiy faoliyatga, 80 ball esa tasdiqlangan adabiyotlar asosidagi 40 ta test savoli natijalariga ajratilgan.
Bu esa tanlovda pedagogning faqat o‘z fani bo‘yicha bilimi emas, balki dunyoqarashi, kitobxonligi va tarbiyaviy faoliyatiga ham e’tibor qaratilganini ko‘rsatadi.
208 nafar g‘olib uchun jami qancha mablag‘ kerak?
Bir nafar g‘olibga 616 million so‘mdan berilishi belgilangan bo‘lsa, 208 nafar g‘olib uchun hisob-kitob quyidagicha:
616 million × 208 = 128 milliard 128 million so‘m.
Ya’ni 208 nafar g‘olibga belgilangan mukofotlarning umumiy miqdori 128,128 milliard so‘mni tashkil etadi.
Nizomga muvofiq, tanlov g‘oliblari Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri jamg‘armasiga ajratilgan mablag‘lar hisobidan pul mukofoti bilan taqdirlanadi.
«Yil o‘qituvchisi» — yangi rag‘bat tizimining bir qismi
«Yil o‘qituvchisi» tanlovi 2026 yildan boshlab yangi tartib asosida har ikki yilda bir marta o‘tkaziladi. Shuningdek, shu qaror bilan «Kasbiy mahorat yetakchisi» tanlovi ham yo‘lga qo‘yilgan.
Bu tizimda g‘oliblik nafaqat pul mukofoti, balki pedagogning kasbiy mahoratini ommalashtirish va boshqa o‘qituvchilar uchun namuna sifatida ko‘rsatish imkoniyatini ham beradi.
2024 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev pedagoglar bilan muloqotida «Yil o‘qituvchisi» tanlovini o‘tkazish va 208 ta tuman hamda shahardan g‘olib chiqqan o‘qituvchilarni rag‘batlantirish tashabbusini bildirgan edi. O‘sha muloqotda g‘oliblarga uy-joy taqdim etish masalasi ham aytilgan.
Oradan vaqt o‘tib, tanlovning amaldagi nizomida g‘oliblarni rag‘batlantirish mexanizmi pul mukofoti shaklida belgilandi.
Shunday qilib, O‘zbekistonda birinchi marta o‘tkazilgan «Yil o‘qituvchisi» tanlovi 46 mingdan ortiq pedagogni qamrab oldi va 208 nafar g‘olibni aniqladi. Har bir g‘olibga amaldagi BHM miqdori asosida 616 million so‘mdan mukofot berilishi ko‘zda tutilgan.
Eng qizig‘i, tanlov endi bir martalik tadbir bo‘lib qolmaydi: amaldagi nizomga ko‘ra, u har ikki yilda bir marta o‘tkaziladi. Demak, kelgusi tanlovlarda yana minglab pedagoglar o‘z kasbiy mahoratini namoyish etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Izohlar 0
…