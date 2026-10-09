Avtomobilni ro‘yxatdan o‘tkazish narxi 6,4 mln so‘mga yaqinlashdi

·47·Avto
Avtomobilni ro‘yxatdan o‘tkazish narxi 6,4 mln so‘mga yaqinlashdi

O‘zbekistonda 2026 yil 1 sentyabrdan bazaviy hisoblash miqdori 440 ming so‘m etib belgilanadi. Ushbu miqdordan kelib chiqib, avtomobilni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish bilan bog‘liq asosiy to‘lovlar ham hisoblanadi.

Oddiy avtotransport vositasini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish uchun 3 009 600 so‘m to‘lanadi. Davlat raqami belgisini olish narxi 3 080 000 so‘mni, transport vositasini ro‘yxatdan o‘tkazish guvohnomasi esa 308 000 so‘mni tashkil etadi.

Shu tariqa, avtomobilni ro‘yxatdan o‘tkazishdagi ushbu uchta asosiy to‘lovning umumiy qiymati 6 397 600 so‘m bo‘ladi.

Elektromobillar, mototsikllar va tirkamalar uchun esa boshqa tariflar qo‘llanadi.

AvtomobilDavlat ro‘yxatidan o‘tkazishBHMAvtomobil raqamiElektromobil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda muddati o‘tgan mahsulotlar uchun jarima oshiriladiO‘zbekistonda muddati o‘tgan mahsulotlar uchun jarima oshiriladi7 oktabr 13:09«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:31Tesla elektromobillari yonilg'i dvigatelli mashinalardan 70 foizga arzonroq ekani hisoblandiTesla elektromobillari yonilg'i dvigatelli mashinalardan 70 foizga arzonroq ekani hisoblandi30 aprel 13:54«Chiroyli» avtomobil raqamini saqlash endi qancha turadi?«Chiroyli» avtomobil raqamini saqlash endi qancha turadi?4 avgust 17:07Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)30 avgust 18:16Toyota Corolla tubdan oʻzgaradi: yangi avlod liftbek va elektr versiyaga ega boʻladiToyota Corolla tubdan oʻzgaradi: yangi avlod liftbek va elektr versiyaga ega boʻladi26 sentabr 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin