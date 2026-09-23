Harbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldi

·47·Jamiyat
Harbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abdurahmon Tashanovning Harbiy prokuraturaga qarshi ochgan da’vo ishi bo‘yicha sud, huquq faolining sha’ni va qadr-qimmatini tiklash hamda yetkazilgan zararni qoplash to‘g‘risidagi talablarini qisman qanoatlantirdi.
  • Natijada, Harbiy prokuratura hisobidan Abdurahmon Tashanov foydasiga jami 15 million so‘m kompensatsiya, jumladan 5 million so‘m ma’naviy va 10 million so‘m moddiy zarar undirilishi belgilandi.

O‘zbekiston sud-huquq amaliyotida davlatning eng yopiq va nufuzli tuzilmalaridan biri ustidan fuqarolik jamiyati vakilining g‘alabasi bilan yakunlangan muhim pretsedent qayd etildi. «Ezgulik» inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning Harbiy prokuratura, sobiq harbiy prokuror Otabek Xolboyev hamda tergovchi Timur Muhitdinovga qarshi ochgan da’vo arizasi Toshkent shahar Mirobod tuman sudida ko‘rib chiqildi. Sud huquq faolining sha’ni, qadr-qimmatini tiklash hamda yetkazilgan zararni qoplash to‘g‘risidagi da’vo talablarini qisman qanoatlantirdi.

Sud hukmiga binoan, Harbiy prokuratura hisobidan Abdurahmon Tashanov foydasiga jami 15 million so‘m miqdorida kompensatsiya — xususan, 5 million so‘m ma’naviy zarar va 10 million so‘m moddiy zarar undirilishi belgilandi. Ma’lum bo‘lishicha, ushbu bahs shu yilning bahor oylarida Harbiy prokuratura tomonidan Tashanovni internetda yolg‘on axborot tarqatganlikda nohaq ayblab, ma’muriy javobgarlikka tortishga urinishi ortidan boshlangan. Mirobod tuman sudi huquq faolini to‘liq oqlagach, Tashanov o‘ziga nisbatan asossiz ayblov qo‘ygan mas’ul organ va mansabdor shaxslarni sudga berib, yakunda o‘z haqligini isbotladi.

Xo‘sh, ushbu sud qarori O‘zbekistonda so‘z erkinligi va fuqarolarning huquq-tartibot organlaridan zararni undirish amaliyoti uchun qanday ahamiyatga ega, mansabdorlar o‘z cho‘ntagidan javob beradimi va bu keyingi ishlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Oqlov hukmi, 15 millionlik tovon va prokuraturaning xatosi»: Mahkamaning 5 ta asosiy nuqtasi

Mirobod tuman sudida ko‘rib chiqilgan rezonansli ishning eng muhim tafsilotlari:

  • 15 million so‘mlik kompensatsiya: Sud Harbiy prokuratura zimmasiga 5 mln so‘m ma’naviy va 10 mln so‘m moddiy zararni to‘lab berish majburiyatini yukladi;

  • Da’vogar va javobgarlar: «Ezgulik» rahbari Abdurahmon Tashanov bevosita Harbiy prokuratura, sobiq prokuror O.Xolboyev va tergovchi T.Muhitdinov ustidan shikoyat qilgan edi;

  • Bahordagi nohaq ayblov: Harbiy prokuratura huquq faolini tarmoqda «yolg‘on ma’lumot tarqatish»da ayblab, ma’muriy javobgarlikka tortishga uringan;

  • To‘liq oqlov: Mirobod jinoiy sudi Tashanovning harakatlarida huquqbuzarlik tarkibi yo‘qligini aniqlab, uni to‘liq oqlagan edi;

  • Sud amaliyotidagi muhim burilish: Fuqaro o‘zini nohaq sudga sudragan tergov organidan zararni yuridik asosda muvaffaqiyatli undirib oldi.

Abdurahmon Tashanovning sud ishi: Nohaq ayblovdan tovon puligacha

Ishning bosqichlari va sudda qayd etilgan natijalar taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Harbiy prokuraturaning harakati (Bahor oylari)

Mirobod sudining yakuniy ajrimi

Qo‘yilgan ayblov

Internetda yolg‘on xabar tarqatganlik da’vosi

Ayblov asossiz deb topilib, oqlov chiqarilgan

Harakat xarakteri

Huquq himoyachisini ma’muriy javobgarlikka tortish

Nohaq ayblov sifatida rasman tan olindi

Ko‘rilgan da’vo

Sha’n, qadr-qimmat va yetkazilgan zararni qoplash

Undirilgan ma’naviy zarar

5 000 000 so‘m

Undirilgan moddiy zarar

10 000 000 so‘m (advokat va sarf-xarajatlar)

Javobgar tuzilma

Harbiy prokuratura va mansabdor shaxslar

Harbiy prokuratura budjeti hisobidan to‘lanadi

Huquqiy ekspertiza va ekspert fikri: Nega bu qaror jamiyat uchun muhim?

Huquqshunoslar, advokatlar va fuqarolik jamiyati faollarining xulosalari:

  • Institutsional mas’uliyat pretsedenti: Odatda tergov yoki prokuratura organlari o‘zlari nohaq ayblagan fuqarolardan uzr so‘rash yoki moddiy zararni qoplash amaliyotidan qochishga urinadi; Tashanov ishi davlat organining ham fuqarolar oldida qonun oldida teng javobgar ekanini ko‘rsatdi;

  • So‘z erkinligi va jurnalistik surishtiruvlar uchun qalqon: Ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy fikr bildirgan faollar va blogerlarni «yolg‘on xabar tarqatish» bahonasi bilan bosimga olish amaliyoti ushbu sud qaroridan so‘ng jiddiy to‘siqqa uchraydi;

  • Moddiy xarajatlarning qoplanishi: 10 million so‘mlik moddiy zarar advokatlik xizmatlari va sud sarsongarchiliklari uchun adolatli kompensatsiya bo‘lib, nohaq jabrlangan boshqa fuqarolarga ham sud orqali xarajatlarni qaytarib olishga yo‘l ochadi;

  • Regress tartibida undirish masalasi: Mutaxassislarning fikricha, kompensatsiya davlat budjetidan (soliq to‘lovchilar hisobidan) to‘lanmasligi, balki noqonuniy qaror qabul qilgan aniq tergovchi va prokurorning shaxsiy maoshidan regress tartibida qaytarib olinishi lozim.

Abdurahmon Tashanovning qonuniy kurashi davlat organlarining asossiz ayblovlari javobgarsiz qolmasligini amalda ko‘rsatib berdi.

Sizningcha, davlat idoralari tomonidan nohaq ayblanib oqlangan fuqarolarga to‘lanadigan 15 million so‘mlik tovon puli ularning obro‘si va sarson bo‘lganiga munosibmi? Eng muhimi, bu mablag‘ davlat budjetidan emas, aynan xatoga yo‘l qo‘ygan tergovchi va prokurorlarning shaxsiy cho‘ntagidan undirilishi kerakmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va fuqarolik jamiyati uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu tahlilni barcha do‘stlaringizga ulashing!

Abdurahmon TashanovHarbiy prokuraturaMirobod tuman sudi15 million so‘m kompensatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi30 iyul 21:21Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)4 avgust 23:121 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi1 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi23 iyun 18:28Taftish.uz ishi boʻyicha tergovni Harbiy prokuratura olib bormoqdaTaftish.uz ishi boʻyicha tergovni Harbiy prokuratura olib bormoqda23 aprel 17:59Qibrayda soxta prokuratura guvohnomasi bilan yigit ushlandiQibrayda soxta prokuratura guvohnomasi bilan yigit ushlandi21 iyul 01:02Yunusobodda “dostavshik” seyfdan 50 ming dollar o‘g‘irlandi.Yunusobodda “dostavshik” seyfdan 50 ming dollar o‘g‘irlandi.8 aprel 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq