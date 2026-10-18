“Uyingdagi ayolingni sev”: Erkaklar uchun ibratli va hayotiy haqiqatlar...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erkaklar uchun «Ayolingni sev» xitobi oilaga, kelajakka va Yaratganga bo‘lgan mas’uliyatni eslatuvchi kuchli chaqiriqdir.
- Tashqaridagi vaqtinchalik zavqlar ko‘pincha oilalarning buzilishiga va bolalarning ko‘z yoshlariga sabab bo‘ladi, ammo ayol — xonadonning fayzi va barakasi, uni qadrlash er kishining oliy fazilatidir.
Kundalik tashvishlar, vasvasalar va soxta tuyg‘ular bilan to‘lib-toshgan zamonda ko‘pchilik chinakam saodat va xotirjamlikning asl manbaini unutib qo‘yadi. Inson hayotidagi eng katta boylik — ostonasidan halovat ufurib turgan uyi, unga omonat qilingan umr yo‘ldoshi va farzandlarining kulgisidir.
She’riy satrlarda aks etgan «Ayolingni sev» xitobi shunchaki muhabbat chaqirig‘i emas, balki har bir erkakning o‘z oilasi, kelajagi va Yaratgan oldidagi mas’uliyati haqidagi kuchli eslatmadir.
«Ko‘chalardan baxt izlama sen,
Sevgin, jufti halolingni sev,
Boshqa yorni hech ko‘zlama sen,
Uyingdagi ayolingni sev...»
Soxta jilvalar ortidagi halokat va chin baxt
Hayotda tashqaridan chiroyli ko‘ringan narsalar ko‘pincha sarob bo‘lib chiqadi:
Ko‘chadagi vasvasa va pushaymonlik: Tashqaridagi vaqtinchalik maftunkorlik va aldamchi hislar ko‘pincha oilalar barbod bo‘lishiga, ota-ona mehridan bebahra qolgan bolalarning ko‘z yoshlariga olib keladi;
Jufti halol — taqdir tuhfasi: Ayol — xonadonning fayzi va barakasi. Sabr bilan ro‘zg‘or yukini ko‘tarib, oilaning tinchligini ta’minlayotgan ayolga mehr ko‘rsatish, uni qadrlash er kishining eng oliy fazilati hisoblanadi;
Erkaklik mas’uliyati: Erkak o‘z uyida suyanch bo‘lishi, oilasini o‘ksitmasdan, ko‘ngil rishtalarini mustahkamlashi haqiqiy mardlik belgisidir.
Nasihat va ma’naviy tarbiya
Oilaviy hayotda uchraydigan gina-kudurat va qiyinchiliklar vaqtinchalik sinovdir:
Farzandlar baxti: Otaning onaga bo‘lgan samimiy muhabbati va hurmati farzandlarning ruhiy xotirjam, baxtli va sog‘lom bo‘lib ulg‘ayishining asosiy kafolatidir;
Shukronalik tuyg‘usi: O‘tkinchi dunyoda yaqinlarini borida qadrlamay, keyinchalik pushaymonlik o‘tida yonishdan ko‘ra, bugunoq uydagi jufti haloliga iliq so‘z aytish, mehrini izhor qilish eng xayrli amaldir.
Ushbu ma’naviy mulohazalar oila muqaddasligi va sadoqatni hayotning eng muhim poydevori sifatida anglashga chaqiradi. (She’rning to‘liq matnini qidiruv tizimlari orqali topib o‘qishingiz mumkin).
Izohlar 0
…