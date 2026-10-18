“Uyingdagi ayolingni sev”: Erkaklar uchun ibratli va hayotiy haqiqatlar...

·35·Jamiyat
“Uyingdagi ayolingni sev”: Erkaklar uchun ibratli va hayotiy haqiqatlar...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erkaklar uchun «Ayolingni sev» xitobi oilaga, kelajakka va Yaratganga bo‘lgan mas’uliyatni eslatuvchi kuchli chaqiriqdir.
  • Tashqaridagi vaqtinchalik zavqlar ko‘pincha oilalarning buzilishiga va bolalarning ko‘z yoshlariga sabab bo‘ladi, ammo ayol — xonadonning fayzi va barakasi, uni qadrlash er kishining oliy fazilatidir.

Kundalik tashvishlar, vasvasalar va soxta tuyg‘ular bilan to‘lib-toshgan zamonda ko‘pchilik chinakam saodat va xotirjamlikning asl manbaini unutib qo‘yadi. Inson hayotidagi eng katta boylik — ostonasidan halovat ufurib turgan uyi, unga omonat qilingan umr yo‘ldoshi va farzandlarining kulgisidir.

She’riy satrlarda aks etgan «Ayolingni sev» xitobi shunchaki muhabbat chaqirig‘i emas, balki har bir erkakning o‘z oilasi, kelajagi va Yaratgan oldidagi mas’uliyati haqidagi kuchli eslatmadir.

«Ko‘chalardan baxt izlama sen,

Sevgin, jufti halolingni sev,

Boshqa yorni hech ko‘zlama sen,

Uyingdagi ayolingni sev...»

Soxta jilvalar ortidagi halokat va chin baxt

Hayotda tashqaridan chiroyli ko‘ringan narsalar ko‘pincha sarob bo‘lib chiqadi:

  • Ko‘chadagi vasvasa va pushaymonlik: Tashqaridagi vaqtinchalik maftunkorlik va aldamchi hislar ko‘pincha oilalar barbod bo‘lishiga, ota-ona mehridan bebahra qolgan bolalarning ko‘z yoshlariga olib keladi;

  • Jufti halol — taqdir tuhfasi: Ayol — xonadonning fayzi va barakasi. Sabr bilan ro‘zg‘or yukini ko‘tarib, oilaning tinchligini ta’minlayotgan ayolga mehr ko‘rsatish, uni qadrlash er kishining eng oliy fazilati hisoblanadi;

  • Erkaklik mas’uliyati: Erkak o‘z uyida suyanch bo‘lishi, oilasini o‘ksitmasdan, ko‘ngil rishtalarini mustahkamlashi haqiqiy mardlik belgisidir.

Nasihat va ma’naviy tarbiya

Oilaviy hayotda uchraydigan gina-kudurat va qiyinchiliklar vaqtinchalik sinovdir:

  • Farzandlar baxti: Otaning onaga bo‘lgan samimiy muhabbati va hurmati farzandlarning ruhiy xotirjam, baxtli va sog‘lom bo‘lib ulg‘ayishining asosiy kafolatidir;

  • Shukronalik tuyg‘usi: O‘tkinchi dunyoda yaqinlarini borida qadrlamay, keyinchalik pushaymonlik o‘tida yonishdan ko‘ra, bugunoq uydagi jufti haloliga iliq so‘z aytish, mehrini izhor qilish eng xayrli amaldir.

Ushbu ma’naviy mulohazalar oila muqaddasligi va sadoqatni hayotning eng muhim poydevori sifatida anglashga chaqiradi. (She’rning to‘liq matnini qidiruv tizimlari orqali topib o‘qishingiz mumkin).

Ayolingni sevJufti halolOilaviy hayotMa’naviy tarbiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiErkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildi5 sentabr 18:27Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingNega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib oling31 iyul 20:06«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri20 sentabr 18:08Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasiOila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi7 sentabr 22:15Jizzaxda otaxon eshakda ham yo‘l qoidalariga amal qildiJizzaxda otaxon eshakda ham yo‘l qoidalariga amal qildi23 aprel 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?