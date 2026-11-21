Uch kelin va uch kuyov bir sahnada: Ushbu ibratli to‘y ko‘pchilikning havasini keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Yog'du» to'yxonasida uch nafar kuyov va uch nafar kelinning nikoh to'yi bir vaqtning o'zida o'tkazildi.
- Ushbu tashabbus jamiyatda ortiqcha dabdababozlik hamda isrofgarchilikning oldini olishga qaratilgan ibratli qadam sifatida baholanmoqda.
- Birgalikda o'tkazilgan marosim oilaviy budjetni tejash, vaqt va kuch sarfini kamaytirish hamda yaqinlar uchun unutilmas fayzli bayram tashkil etish imkonini berdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bir vaqtning o‘zida uchta nikoh to‘yi birgalikda o‘tkazilgani aks etgan videolavha keng muhokamalarga va iliq tilaklarga sabab bo‘lmoqda.
Tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda «Yog‘du» to‘yxonasining bayramona bezatilgan sahnasida uch nafar kuyov va uch nafar kelin yonma-yon turganini ko‘rish mumkin. Yoshlar milliy qadriyatlarga xos ehtirom bilan qo‘llarini ko‘ksiga qo‘ygan holda mehmonlar va yaqinlarining duo hamda tabriklarini qabul qilishmoqda.
Nima uchun bunday to‘ylar ko‘pchilikka manzur bo‘lmoqda?
Bir vaqtning o‘zida uchta to‘yni birlashtirib o‘tkazish jamiyatda ortiqcha dabdababozlik va isrofgarchilikning oldini olish borasida ibratli tashabbus sifatida baholanmoqda. Bunday format bir qator muhim afzalliklarga ega:
Oilaviy budjetni tejash: Uchta alohida marosim o‘rniga bitta to‘y o‘tkazilishi to‘yxona, dasturxon va tashkiliy xarajatlarni sezilarli darajada qisqartiradi.
Vaqt va kuch sarfini kamaytirish: Ota-onalar, qarindoshlar va mehmonlar uchun uch marta alohida tayyorgarlik ko‘rish o‘rniga bir kunda barcha yoshlarni tabriklash imkoniyati yaratiladi.
Unutilmas bayram shukuhi: Uch juftlikning bir davrada baxt ostonasiga qadam qo‘yishi oila va yaqinlar xotirasida o‘zgacha, fayzli voqea bo‘lib qoladi.
Marosim jihati
Tafsilotlar
Ishtirokchilar
Uch nafar kuyov va uch nafar kelin
O‘tkazilgan joy
«Yog‘du» to‘yxonasi
Asosiy afzalligi
Xarajat va vaqtni tejash, oilaviy birdamlik va qo‘shaloq bayram kayfiyati
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yosh kelin-kuyovlarga mustahkam oilaviy baxt tilab, bunday oqilona va fayzli to‘ylar yanada ommalashishini ta’kidlashmoqda.
Sizningcha, bir oiladagi aka-uka yoki yaqin qarindoshlarning to‘ylarini bir kunda qo‘shib o‘tkazish an’anasini keng ommalashtirish kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…