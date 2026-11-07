Farzanddan qaytadigan aks-sado: Oilaviy rizq va xotirjamlikning yashirin qonuniyati

·43·Jamiyat
Farzanddan qaytadigan aks-sado: Oilaviy rizq va xotirjamlikning yashirin qonuniyati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Onaga ko‘rsatilgan e’tibor va berilgan moddiy ko‘mak inson hayotida rizq barakasi hamda ruhiy xotirjamlikni ta’minlovchi muhim ma’naviy qonuniyatdir.
  • Ota-onaning chin dildan qilingan duosi inson ishlarining osonlashishiga va kutilmagan manbalardan daromad kelishiga sabab bo‘ladi.
  • Shuningdek, volidaga qilingan g‘amxo‘rlik farzandlar uchun tarbiya namunasi bo‘lib, kelajakda ularning ota-onaga nisbatan xuddi shunday munosabatda bo‘lishini ta’minlaydi.

Hayotda shunday teran va isbot talab qilmaydigan haqiqatlar borki, ularni anglab yetgan inson hech qachon muhtojlik yoki tushkunlik ko‘rmaydi. Shulardan biri — onaga qilingan har qanday e’tibor, mehr va berilgan moddiy ko‘mak kun kelib insonning o‘ziga bir necha barobar bo‘lib qaytishidir.

Ko‘pchilik oilaviy xarajatlar orasida ota-onaga ajratilgan mablag‘ni shunchaki pul sifatida qabul qiladi. Aslida esa bu moddiy boylik emas, balki inson hayotini tubdan ijobiy tomonga o‘zgartiruvchi ulkan ma’naviy qonuniyatdir.

Qaytish faqat pulda emas: Ona duosining 3 ta muhim samarasi

Onaga berilgan mablag‘ va g‘amxo‘rlik inson taqdirida turli ko‘rinishlarda o‘z aksini topadi:

  • Umr va rizq barakasi: Halol topganidan onasining ko‘nglini olgan farzandning daromadiga kutilmagan baraka kiradi. Ota-onaning chin dildan qilgan birgina duosi tufayli insonning ishlari osonlashadi, yopiq eshiklar ochilib, tasavvur ham qilinmagan manbalardan mo‘l-ko‘l rizq kela boshlaydi;

  • Farzandlar kamoli va tarbiya aks-sadosi: Hayot — ulkan ko‘zgu. Bugun siz o‘z volidangizga qanday ehtirom va g‘amxo‘rlik ko‘rsatayotgan bo‘lsangiz, ko‘z oldingizda o‘sib-ulg‘ayayotgan farzandlaringiz ham aynan shu amallarni o‘rganadi. Ertaga ular ham sizni xuddi shunday qadrlaydi va e’zozlaydi;

  • Qalb xotirjamligi va haqiqiy baxt: Ota-onaning tabassumi va roziligidan tug‘iladigan ichki sokinlikni dunyodagi hech bir boylik, lavozim yoki qasr bilan sotib olib bo‘lmaydi. Bu ruhiy xotirjamlik insonni stress va hayotiy to‘siqlardan asrovchi eng kuchli qalqondir.

Kelajakka tikilgan eng go‘zal sarmoya

Ona uchun ajratilgan mablag‘ni hech qachon xarajat deb hisoblamaslik kerak. Bu — insonning nafaqat dunyoviy farovonligiga, balki ikki dunyo saodatiga kiritgan eng ishonchli, foydali va hech qachon kuymaydigan sarmoyasidir.

Qo‘limizda bor imkoniyat bilan volidalarimizning duosini olib qolish — hayotdagi eng katta muvaffaqiyat garovi hisoblanadi.

Ona qadriOta-ona hurmatiMa’naviy tarbiyaOilaviy qadriyatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nutq orqali yoshlarni ma’naviy tarbiyalash yo‘llariNutq orqali yoshlarni ma’naviy tarbiyalash yo‘llari24 oktabr 13:00“Uyingdagi ayolingni sev”: Erkaklar uchun ibratli va hayotiy haqiqatlar...“Uyingdagi ayolingni sev”: Erkaklar uchun ibratli va hayotiy haqiqatlar...18 oktabr 14:47"So‘zsiz fidoyilik": Ota mehrining eng sokin, ammo eng buyuk 4 ta ifodasi"So‘zsiz fidoyilik": Ota mehrining eng sokin, ammo eng buyuk 4 ta ifodasi5 noyabr 09:31Eringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siriEringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siri1 noyabr 09:51Bugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘aBugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘a28 oktabr 10:04Ota-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadriOta-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadri12 oktabr 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?