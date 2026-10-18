Toshkentda chaqaloq ko‘rinishidagi o‘yinchoq ichidan giyohvandlik moddasi topildi

·26·Jamiyat
Toshkentda chaqaloq ko‘rinishidagi o‘yinchoq ichidan giyohvandlik moddasi topildi

Toshkent shahrida chaqaloq shaklidagi o‘yinchoq ichiga giyohvandlik moddasini yashirib olib ketayotgan 56 yoshli ayol ushlandi. U Farg‘ona viloyatidan olib kelingan “gashish” moddasini poytaxtda sotishni rejalashtirganlikda gumon qilinmoqda.

Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, holat Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi va Nurafshon shahar Ichki ishlar bo‘limi tezkor xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tadbir davomida aniqlangan.

Bektemir tumani hududida harakatlanayotgan “Nexia-3” avtomobili to‘xtatilib, tekshiruvdan o‘tkazilgan. Mashinada bo‘lgan, 1970 yilda tug‘ilgan G.A. ismli ayolning buyumlari orasidan chaqaloq ko‘rinishidagi o‘yinchoq topilgan. Uning odatdagidan og‘irroq ekani xodimlarda shubha uyg‘otgan.

Tekshiruv davomida o‘yinchoq ichiga sakkizta qadoqqa joylangan giyohvandlik moddasi yashirilgani aniqlangan. Har bir qadoqning og‘irligi 100–150 grammni tashkil etgan. Dastlabki surishtiruvlarga ko‘ra, ayol ushbu moddani Farg‘ona viloyatidan sotib olib, Toshkentda sotish uchun olib kelayotgan bo‘lgan. Avtomobil haydovchisi esa taksi xizmatida ishlashini va ayolni avval tanimaganini bildirgan.

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda.

ToshkentFarg‘ona viloyatigiyohvandlik moddasiBektemir tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Siz g‘olibsiz!" degan qo‘ng‘iroqlar ortida 300 mln so‘mlik firibgarlik turgani aniqlandi"Siz g‘olibsiz!" degan qo‘ng‘iroqlar ortida 300 mln so‘mlik firibgarlik turgani aniqlandi30 sentabr 14:29Toshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiToshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldi6 iyun 22:42Toshkent shahrida soliq xodimlari pora bilan ushlandiToshkent shahrida soliq xodimlari pora bilan ushlandi26 may 12:09Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...29 iyun 15:00Surxondaryoda 3 kilogrammdan ortiq giyohvandlik moddasi musodara qilindiSurxondaryoda 3 kilogrammdan ortiq giyohvandlik moddasi musodara qilindi22 avgust 17:15DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!28 sentabr 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?